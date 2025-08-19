Встреча на высшем уровне между президентами России и Украины может состояться в Венгрии, сообщил агентству Reuters высокопоставленный источник в администрации президента США Дональда Трампа. Вашингтон занимается организацией саммита, ожидается, что в нём примет участие и сам Трамп.

Ранее сообщалось, что американский лидер хочет организовать саммит уже в августе. Возможное место переговоров не анонсировалось. Сам Трамп встречался с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.

Венгрия — страна Евросоюза и НАТО. На территории стран ЕС действует ордер на арест Путина, выданный Международными уголовным судом в Гааге. Но в 2023 году глава канцелярии премьер-министра Венгрии заявлял, что Будапешт не стал бы арестовывать президента России. Весной венгерские власти начали процедуру выхода из суда. Сообщалось, что процесс выхода займёт около года.

В то же время отношения Будапешта и Киева находятся на критически низком уровне. Венгрия выступает против военной и финансовой помощи Украине и принятия страны в Евросоюз.