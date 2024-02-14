Reuters: переговоры с США о «заморозке конфликта» провалились

Соединенные Штаты отказались обсуждать предложение президента России Владимира Путина о прекращении огня в Украине с целью заморозки конфликта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три российских источника, знакомых с обсуждениями.

По данным собеседников агентства, Кремль предлагал заморозить военные действия на нынешних линиях соприкосновения, не желая уступать ни одну из украинских территорий, которую оккупировала Россия. По словам российских источников, в 2023 году Путин публично, а также в частном порядке через посредников – в том числе через арабских партнеров Москвы на Ближнем Востоке, дал понять Вашингтону, что готов рассмотреть возможность прекращения огня в Украине.

«Контакты с американцами ни к чему не привели», – сказал Reuters на условиях анонимности высокопоставленный российский чиновник, знакомый с ходом обсуждений в конце 2023 — начале 2024 года.

По словам ещё одного российского источника, США через посредников сообщили Москве, что не будут обсуждать возможное прекращение огня без участия Украины, и поэтому переговоры закончились неудачей. Третий источник, знакомый с ходом обсуждений, сказал: «С американцами все провалилось».

При этом источник агентства в США заявил об отсутствии каких-либо официальных контактов между Москвой и Вашингтоном и подчеркнул, что Соединенные Штаты не будут вести переговоры с Россией, затрагивающих интересы Украины, без участия Киева. Российские власти эту информацию не комментировали.

О масштабах переговоров и их провале ранее не сообщалось, отмечает Reuters. Кремль, Белый дом, Госдепартамент и ЦРУ отказались от комментариев.

Это не первая публикация о том, что российский президент посылает некие сигналы США о готовности к мирным переговорам. В конце января агентство Bloomberg со ссылкой на два источника, близких к Кремлю, сообщило, что Владимир Путин подаёт Соединённым Штатам сигналы о своей готовности к переговорам о мире в Украине.

Ранее The New York Times писала о готовности Путина к «заморозке» конфликта. Публикации сходятся в том, что главным условием Путина является сохранение российского контроля над захваченными территориями. Об этом говорил и сам Путин, утверждая, что Россия не откажется от тех «завоеваний», которых добилась в Украине. При этом в срыве мирных переговоров Москва обвиняет Киев и Запад.

В недавнем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин заявил, что США должны прекратить поставки оружия Украине, чтобы остановить боевые действия, и тогда можно договариваться. «Варианты есть, было бы желание», – сказал Путин, добавив, что Москва готова к диалогу, но не уточнив, на каких условиях.

Украина официально настаивает на выводе российских войск со всей её международно признанной территории. В стране также официально действует запрет на переговоры лично с Путиным.