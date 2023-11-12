Reuters сообщило о приостановке переговоров по заложникам в Газе

Радикальная палестинская группировка ХАМАС, признанная террористической в США и ЕС, объявила о приостановке переговоров об освобождении израильских заложников в секторе Газа. Причиной назван обстрел района вблизи больницы «Аль-Шифа» на севере региона, передает Reuters со ссылкой на палестинского чиновника.

Тем временем издание NBC News со ссылкой на источники в Белом доме сообщает, что Израиль пытается договориться с ХАМАС об освобождении 80 женщин и детей в обмен на освобождение из израильских тюрем палестинских женщин и подростков.

Собеседник NBC News не уточнил, сколько заключенных должен выпустить Израиль. У Вашингтона нет уверенности ни в одной из схем обмена.

Армия обороны Израиля ранее подтвердила проведение военной операции в районе больницы 12 ноября. Израильская сторона утверждает, что ХАМАС использует больницу как прикрытие для подземного командного центра. Группировка эти обвинения отвергает.

Иранское агентство Tasnim сообщало о гибели нескольких пациентов больницы из-за нехватки кислорода после отключения электричества. Армия обороны Израиля при этом утверждала, что восточная часть больницы открыта для прохода. Израильские военные сообщили о готовности эвакуировать детей из педиатрического отделения «Аль-Шифа».

Кроме того, пресс-служба израильской армии сообщила, что готовилась передать больнице 300 литров топлива для неотложных медицинских целей, но эту поставку заблокировали представители ХАМАС.