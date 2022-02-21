Reuters: США подготовили санкции на транзакции российских банков

Администрация президента США Джо Байдена подготовила проект санкций против Москвы, запрещающие корреспондентские отношения банков США и России, которые позволяют осуществлять международные транзакции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трёх источников. Данные меры, по словам собеседников агентства, будут введены только в случае полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

По информации агентства, под санкции с большой вероятностью попадут ВТБ, Сбербанк, ВЭБ.РФ и Газпромбанк, но окончательный перечень пока не сформирован. Кроме того, Белый дом планирует ввести ограничения против физических и юридических лиц. Им заморозят активы и запретят любые транзакции. Администрация США отказалась комментировать информацию.

При этом американские официальные лица в воскресенье вновь заявили, что введение санкций против России до предполагаемого вторжения не рассматривается.



Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила вчера о готовности ЕС применить против России "сильнейший рычаг воздействия — экономические санкции2 в случае нападения на Украину. Кроме того, по её словам, ограничения будут введены на все товары, которые нужны России для модернизации и диверсификации экономики. Экономика — это "самое слабое место России", и потенциальные ограничения "практически отрежут страну от международных финансовых рынков", добавила фон дер Ляйен.

В понедельник министры иностранных дел стран Европейского союза обсудят на встрече в Брюсселе кризис вокруг Украины и возможный ответ в случае российского вторжения.

"Мы не будем обсуждать санкции, которые должны быть приняты против России за нападение на Украину, пока нападение не станет фактом. Надеемся, что никогда. Но если такое случится, мы немедленно выложим на стол эти санкции, они будут обсуждены и приняты в очень короткий период времени", - цитирует высокопоставленного чиновника ЕС Русская служба Би-би-си.