Reuters: США сокращают присутствие на ключевой базе в Катаре

США начали вывод части военнослужащих с ключевых военных объектов на Ближнем Востоке из-за напряжённой обстановки в регионе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников и дипломатов.

По данным агентства, американских военных и часть персонала призвали временно покинуть авиабазу Аль-Удейд в Катаре – крупнейшую базу США на Ближнем Востоке. Она рассчитана примерно на 10 тысяч военнослужащих.

Возможный выезд, по словам дипломатов, может состояться к вечеру 14 января. При этом один из источников Reuters подчёркивает, что «речь идет об изменении режима, а не об объявленной эвакуации». Официальные причины такого шага не разъяснялись, отметил собеседник агентства.

Рекомендации последовали на фоне заявлений Белого дома о возможном применении военной силы против Ирана из-за начавшихся там беспорядков.

12 января в Вашингтоне допустили силовой сценарий, после чего спикер парламента Ирана Мохаммад Калибаф предупредил, что Тегеран нанесёт удары по американским военным базам в регионе в случае атаки США.

Издание Politico ранее сообщало, что в случае начала боевых действий США может не хватить средств противовоздушной обороны для защиты военнослужащих, находящихся в зоне досягаемости иранского оружия.