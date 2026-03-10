Рейсы из Израиля, Ирана и ОАЭ снова отменены — ситуация в грузинских аэропортах

Из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке большинство рейсов из региона в Тбилиси и Батуми по-прежнему отменены. По информации компании TAV Georgia, за последние 5 дней из Дубая (ОАЭ) было выполнено 5 рейсов (ночные рейсы не выполняются). Рейсы из Абу-Даби и Шарджи на данный момент остаются отменёнными.

Сегодня, 10 марта, в тбилисском аэропорту отменены регулярные рейсы из следующих городов:

Тель-Авив (4)

Тегеран (2)

Шарджа (2)

Кувейт (2)

Абу-Даби (1)

Доха (1)

Дубай (1).

Два рейса из Тель-Авива в Батуми также отменены сегодня.

Вместе с тем из Тбилиси в Тель-Авив выполняются эвакуационные рейсы, которыми граждане Израиля возвращаются на родину из Грузии. На 10 марта запланированы три таких рейса.

После 28 февраля, когда началась военная операция США и Израиля против Ирана, десятки рейсов между Грузией и Ближним Востоком были отменены.

США и Израиль пока не называют сроков завершения военной операции.