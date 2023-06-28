Резников: скромные успехи ВСУ — пока не главное событие наступления

Министр обороны Украины Алексей Резников в разговоре с Financial Times заявил, что скромные, по мнению многих, успехи наступления украинской армии не являются главным событием.

«Когда это произойдет, вы все это увидите. Все всё увидят», — отметил министр.

По словам Резникова, основные резервы войск Украины, в том числе большинство бригад, недавно обученных на Западе и оснащённых современными танками и бронетехникой НАТО, ещё не задействованы в операции.

Глава украинского Минобороны также отметил, что ВСУ продолжают наносить большие потери российским войскам, используя «деградацию как инструмент и освобождение украинских земель как цель».

Хотя мятеж Пригожина пока не изменил ситуацию на поле боя, по мнению министра, он стал яркой иллюстрацией уязвимости России. Резников выразил надежду, что страны Запада увеличат поставки оружия Киеву для дальнейшего наступления.

Сообщения о начале наступления Украинской армии поступают с начала июня. 9 июня президент России заявил, что наступление уже началось, но украинские военные не имеют успеха.

Президент Украины в свою очередь сообщил, что ВСУ встречают сопротивление, но назвал ситуацию позитивной. Украинской армии удалось вернуть контроль над несколькими населёнными пунктами.

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