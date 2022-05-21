РФ запретила въезд Байдену, Моргану Фриману и еще 961 американцу

МИД России опубликовал список граждан США, которым запрещен въезд в страну. В нем 963 фамилии. По мнению российского внешнеполитического ведомства, эти люди «разжигают русофобию».

В списке представители властей США, включая президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис, а также общественные деятели. В частности, в списке фигурирует известный актер Морган Фриман. Как сказано в обосновании введения против него санкций, в сентябре 2017 он записал видеообращение «с обвинением России в заговоре против США и призывом к борьбе с нашей страной».

В санкционном списке несколько десятков сенаторов и более 400 членов Палаты представителей от обеих партий - речь идет фактически о всех членах Конгресса, которые голосовали за санкции против России, а их в Конгрессе явное большинство. В списке также госсекретарь Энтони Блинкен (но не его заместительница Виктория Нуланд) и несколько членов администрации Байдена, в том числе министр обороны Ллойд Остин, а также директор ЦРУ Уильям Бернс. Въезд в Россию запрещен и директору признанной там экстремистской корпорации Meta Майклу Цукербергу. Также в списке несколько журналистов, политологи, бывший секретарь Белого Дома Джен Псаки и даже умерший в 2018 году сенатор Джон Маккейн. Въезд в Россию запрещен и сыну президента США Хантеру Байдену и бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон. Несколько человек в списке обозначены просто как «граждане США», без дальнейших подробностей.

«Российские контрсанкции носят вынужденный характер и нацелены на то, чтобы заставить правящий американский режим, пытающийся навязать остальному миру неоколониальный «миропорядок, основанный на правилах», изменить свое поведение, признав новые геополитические реалии», - говорится в сообщении МИД.

Соединенные Штаты ввели персональные санкции против сотен граждан России, санкционный список был значительно расширен после российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В списке президент России Владимир Путин и практически все высшее руководство страны.