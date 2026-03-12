У здания парламента Грузии разобрали палатки

В Тбилиси у здания парламента Грузии убрали палатки — после того, как ночью в одной из них вспыхнул огонь. Об этом рассказала Дареджан Цхвитария — одна из участниц протеста, постоянно находившаяся там.

«Палатка горела, мы заливали водой, едва потушили. Утром пришла полиция, велела выйти, вытащила меня, вырвала телефон, посадила в машину и отвезла в отделение», — говорит она.

По её словам, в отделении её задержали на четыре часа, а когда она вернулась, палаток у парламента уже не было.

«Другого метода не придумали, трусы? Я не прекращу борьбу. Отсюда меня не выгонят», — заявила Цхвитария.

В МВД Грузии позже заявили, что повреждённая огнём палатка была изъята, а «прилегающий периметр очищён в целях безопасности».

По информации ведомства, активисты Гоча Башелишвили и Роман Яценко, находившиеся в палатке в момент возгорания, были доставлены в полицию для допроса — «алкотест показал, что оба находились в состоянии алкогольного опьянения». Также была опрошена Дареджан Цхвитария.

Расследование ведётся по статье об уничтожении имущества вследствие неосторожного обращения с огнём.

Палатки у парламента стояли несколько месяцев. 28 октября 2025 года там объявили голодовку несколько человек, в том числе Гедеван Попхадзе и Дареджан Цхвитария. Позже они прекратили голодовку, но протест в палатках, как и ежедневные митинги у здания парламента, продолжился.