Роман Гоциридзе: «Это сокрушительный репутационный ущерб для Грузии» 

Независимый депутат грузинского парламента Роман Гоциридзе, комментируя решения президента РФ Владимира Путина, говорит о «белорусизации» Грузии. Отменив визовый режим для грузинских граждан и восстановив авиасообщение, Путин автоматически вводит Грузию в список дружественных стран, считает оппозиционер.
«В то время когда весь цивилизованный мир пытается установить режим санкций для России, Грузия становится дружественным к России государством. Это сокрушительный репутационный ущерб для страны, а по сути, награда правительству Грузии за лояльность. По всей видимости, Путин остался настолько впечатлен будапештским выступлением премьера Гарибашвили, что последние сомнения рассеялись», – говорит Гоциридзе.
«Что это изменит в экономическом смысле? Во-первых, многие граждане Грузии ринутся на поиски работы в Россию. Скажу больше, не исключаю, что найдутся и такие, кто завербуются в ряды вооруженных сил России в погоне за длинным рублем. Что касается восстановления полетов, то это вызовет массовую миграцию россиян в Грузию со всеми вытекающими последствиями. К тому же стоит помнить, что, если российские авиакомпании возобновят полеты в Грузию, наши аэропорты могут оказаться под западными санкциями», – добавил депутат.
- Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после её вторжения на территорию Южной Осетии и Абхазии и признания их независимости в 2008 году. Грузия считает их оккупированными регионами и обвиняет Россию в нарушении территориальной целостности страны.
- Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, в 2022 году, большей частью – после российского вторжения в Украину, в страну эмигрировали более 62 тысяч россиян и несколько десятков тысяч грузин, ранее проживавших в России. За прошедший год экономика Грузии выросла более чем на 10%.
- Россияне могут находиться в Грузии без визы в течение года. Ранее грузинам для посещения России была нужна виза. С 15 мая, по указу Путина, граждане Грузии могут находиться в России без визы 90 дней каждые полгода.
- Грузинские власти осудили российское вторжение в Украину в феврале 2022 года и присоединились к международным экономическим санкциям против России. Однако страна не ввела собственные санкции, так как у неё есть «свои национальные интересы, вызовы безопасности, экономики», сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в июне 2022 года.
Форум