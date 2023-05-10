Роман Гоциридзе: «Это сокрушительный репутационный ущерб для Грузии» 

Независимый депутат грузинского парламента Роман Гоциридзе, комментируя решения президента РФ Владимира Путина, говорит о «белорусизации» Грузии. Отменив визовый режим для грузинских граждан и восстановив авиасообщение, Путин автоматически вводит Грузию в список дружественных стран, считает оппозиционер.

«В то время когда весь цивилизованный мир пытается установить режим санкций для России, Грузия становится дружественным к России государством. Это сокрушительный репутационный ущерб для страны, а по сути, награда правительству Грузии за лояльность. По всей видимости, Путин остался настолько впечатлен будапештским выступлением премьера Гарибашвили, что последние сомнения рассеялись», – говорит Гоциридзе.

«Что это изменит в экономическом смысле? Во-первых, многие граждане Грузии ринутся на поиски работы в Россию. Скажу больше, не исключаю, что найдутся и такие, кто завербуются в ряды вооруженных сил России в погоне за длинным рублем. Что касается восстановления полетов, то это вызовет массовую миграцию россиян в Грузию со всеми вытекающими последствиями. К тому же стоит помнить, что, если российские авиакомпании возобновят полеты в Грузию, наши аэропорты могут оказаться под западными санкциями», – добавил депутат.