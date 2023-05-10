Симоньян о Грузии: «Так, глядишь, в следующем году и на 9 мая приедут»

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение президента РФ Владимира Путина об отмене виз для грузинских граждан и восстановлении авиасообщения с Грузией.

«Только вчера обсуждали, что Грузия так правильно сейчас себя ведет, что пора бы вернуть авиасообщение и безвиз – и на тебе, вернули. Очень правильно.

Президента, который напал на наших миротворцев, грузины уже сами посадили, к санкциям не присоединились, второй фронт не открыли, хотя по почкам их били изрядно, чтобы заставить открыть.

Так, глядишь, в следующем году и на 9-е мая приедут», – написала она в телеграм-канале.

Симоньян уверена, что «грузинские рестораны в Москве сегодня будут битком». Она также прокомментировала слова президента Грузии Саломе Зурабишвили, назвавшей решение Путина «российской провокацией».

«Президент Грузии — это примерно такое же начальство, как вице-президент России», – отметила Симоньян.