Роскомнадзор начал уведомлять россиян о блокировке Instagram

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Версале заявил, что европейский блок отвечает «нет» на заявку властей Украины принять страну в Европейский Союз по ускоренной процедуре.

«Я могу понять эмоции и ожидания. Вчера Европейский Совет направил весьма ясный и четкий сигнал по поводу судьбы Украины в Европе. Можем ли мы принять исключительные меры в отношении страны, которая находится в состоянии войны без соблюдения критериев для вступления? Ответ - нет», - сказал Эммануэль Макрон.

Одновременно он и другие лидеры ЕС заявили о готовности усилить давление на Москву путем принятия нового пакета санкций, а также о намерении наращивать военную помощь Украине в условиях российского вторжения в эту страну.

Как сообщил в пятницу глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, лидеры 27 стран-членов ЕС, участвовавшие в саммите в Версале, согласились дополнительно выделить 500 миллионов евро на нужды обороны для Украины. Ранее на эти цели Евросоюз выделил 450 миллионов евро.

В опубликованном в ночь на пятницу заявлении по итогам встречи европейских лидеров во Франции говорилось, что Еврокомиссии поручено дать заключение по украинской заявке на вступление в Европейский Союз, а в ожидании решения планируется укреплять партнерские отношение с Киевом. «Украина принадлежит к нашей европейской семье», - подчеркивается в заявлении.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте указал, что оценка Еврокомиссии может занять продолжительное время. «Для вступления в ЕС нет ускоренной процедуры. Это стало бы пощечиной для Черногории, Сербии, Албании и Северной Македонии, которые так долго ждали допуска к процедуре вступления», - приводит слова Рютте на своем сайте «Немецкая волна».

Украина подала заявку на вступление в Евросоюз 28 февраля после начала российского военного вторжения. Выступая позднее перед депутатами Европарламента, президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы ценой тысяч жертв в борьбе против российской агрессии смогли убедить страны ЕС объединиться для поддержки Украины. Страна делает европейский выбор и хочет вступить в ЕС, чтобы стать одной из равноправных европейских наций, отмечал Зеленский.

Евросоюз уже ввел массивный пакет санкций против российского президента Владимира Путина, российской финансовой системы, бизнесменов. В общей сложности под ограничительные меры Брюсселя попали 862 физических лица и свыше 50 компаний и различных учреждений.