Роскомнадзор намерен наказать Facebook оборотным штрафом

Удаление из социальных сетей Facebook и Instagram девяти ссылок на запрещенную к распространению информацию не избавляет компанию от угрозы оборотного штрафа размером от 1/20 до 1/10 годовой выручки.

Роскомнадзор составил административный протокол за повторное нарушение компанией Facebook правил ограничения доступа к материалам, которые содержат запрещенную информацию. Речь идет о нарушениях, выявленных в работе соцсетей Facebook и Instagram. Как сообщает РБК, протокол будет передан в суд, который определит дату рассмотрения дела.

За повторное нарушение ограничительных правил, американская компания Facebook может быть оштрафована на сумму в размере от 1/20 до 1/10 доли годовой выручки. Как сообщает Роскомнадзор, точная сумма штрафа будет определена судом.

С 2019 года Роскомнадзор направил компании Facebook 110 уведомлений. Но администрация компании удалила соответствующие названные материалы только после вызова ее представителя для составления протокола. По российскому закону компания должна была сделать это в течение суток после уведомления Роскомндазора.

Как отмечает РБК, Роскомнадзор перечислил типы материалов, которые считает недопустимыми. Речь идет, в частности, материалах, разжигающих религиозную рознь; рассказывающих об употреблении наркотиков; пропагандирующих «зацепинг», «руфинг», умышленную асфиксию; рассказывающих об экстремистских и террористических организациях.