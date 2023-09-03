Роскомнадзор сможет блокировать сайты с инструкциями обхода блокировок

Министерство цифрового развития России предложило разрешить Роскомнадзору ограничивать доступ к сайтам с инструкциями по обходу блокировок. На портале правовых актов опубликован предложенный ведомством проект постановления правительства. Его обсуждение продлится до 15 сентября.

После российского вторжения в Украину в России были заблокированы десятки тысяч сайтов, в том числе соцсети фейсбук, инстаграм и твиттер и сайты независимых СМИ, включая Радио Свобода. Для обхода блокировок пользователи используют, в частности, VPN-сервисы.

Минцифры предлагает расширить критерии, по которым ограничивается доступ к сайтам, и разрешить блокировать ресурсы с «информацией о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории России».

В Госдуме уже заявили, что поддерживают эту инициативу. Замглавы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов сказал изданию «Подъем», что блокировка сайтов «дает положительные плоды». По его словам, много VPN-сервисов уже заблокировано и «системная борьба» будет продолжаться. «Мы видим, как сильно, если не сказать катастрофично, упал трафик на запрещенных социальных сетях и как успешно развиваются наши социальные сети», – сказал депутат. При этом он выступил против введения наказаний для граждан за использование VPN.

По оценке «Роскомсвободы», в 2022 году власти России заблокировали более 247 тысяч интернет-ресурсов - больше, чем когда-либо. Из соображений военной цензуры по требованию Генпрокуратуры в реестр было внесено более 9 тысяч сайтов. С 1 сентября нынешнего года вступил в силу приказ Роскомнадзора о критериях так называемой пропаганды ЛГБТ, который тоже, как ожидается, приведет к волне блокировок.