Роскомнадзор составил протокол на музыканта Бориса Гребенщикова, обвинив его в нарушении законодательства об иностранных агентах. Поводом стал пост в социальных сетях без упоминания о том, что власти признали его иностранным агентом. Об этом сообщила пресс-служба петербургских судов.

Как передаёт «Ротонда», речь идёт о записи в канале группы «Аквариум» с исполнением Гребенщиковым песни «Былого нельзя воротить» Булата Окуджавы. Адвокат Гребенщикова сообщила, что музыкант не владеет каналом и не совершал вменяемое правонарушение.

Запись с песней, в частности, выложена в канале группы в инстаграме в начале августа. Гребенщикову грозит штраф до 50 тысяч рублей.

71-летний Гребенщиков — один из самых известных российских музыкантов. Он публично выступает против российского вторжения в Украину. Минюст включил его в реестр так называемых иностранных агентов в июне 2023 года. До этого его оштрафовали по обвинению в дискредитации российской армии. Основатель «Аквариума» уехал из России и играет в зарубежных турах с проектом БГ+.