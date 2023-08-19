«Роскосмос» сообщил о нештатной ситуации на борту «Луны-25»

На борту автоматической межпланетной станции «Луна-25» произошла нештатная ситуация при переходе на предпосадочную орбиту. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

«В соответствии с программой полета в 14:10 был выдан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту. В ходе выполнения операции на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами», – говорится в сообщении.

Другие подробности не уточняются.