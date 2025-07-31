Россия атаковала Киев. Есть погибшие и десятки раненых

Не менее шести человек погибли, больше 50 пострадали в результате ночного удара российской армии по Киеву, сообщил глава городской военной администрации Тимур Ткаченко.

В Святошинском районе разрушен подъезд девятиэтажного дома. Под завалами могут оставаться люди. Разрушения зафиксированы также в Соломенском, Голосеевском и Шевченковском районах.

По данным мэра Виталия Кличко, удар нанесён беспилотниками и ракетами.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с места трагедии. «Киев. Ракетный удар. Прямо в жилой дом. Под завалами люди. Все службы на месте. Русские террористы», — написал Зеленский в телеграме.

Россия удар по Киеву пока не комментировала.