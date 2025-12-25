Россия атаковала портовую инфраструктуру Одесской области

В ночь на 25 декабря российские войска атаковали промышленную и портовую инфраструктуру Одесской области. Один человек погиб, еще двое пострадали, сообщил глава областной администрации Олег Кипер.

В результате атаки повреждены административные, производственные и складские помещения.

Ранее утром в четверг власти Одессы заявили о новых экстренных отключениях электричества, но связали их с аварией в результате одного из прошлых ударов по энергетической инфраструктуре.





Всего за ночь, по данным Воздушных сил ВСУ, Украину атаковал 131 российский беспилотник, 106 из них были нейтрализованы. «Зафиксировано попадание 22 ударных беспилотников на 15 локациях», – говорится в сообщении.

Российские войска также продолжали обстрелы прифронтовых областей Украины в течение последних суток. Есть раненые и погибшие, сообщает украинская служба Радио Свобода со ссылкой на публикации местных властей в соцсетях.

По данным главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина, в течение суток ранения получили двое жителей Константиновки. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о российских ударах по Харькову и 13 населенным пунктам области за прошедшие сутки. В Харькове погиб один человек.

В Херсонской области в результате обстрелов и атак дронов за сутки ранены трое мирных жителей, сообщил глава области Александр Прокудин. В Запорожье, по данным местных властей, ранения получили 5 человек. Также обстрелам подвергались северные приграничные регионы. По данным главы Черниговской области Вячеслава Чауса, погибли два человека, еще двое были ранены.