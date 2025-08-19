Россия в ночь на 19 августа нанесла удар по Украине 270 дронами, пятью баллистическими и пятью крылатыми ракетами, утверждает украинская армия. В пусках участвовала стратегическая авиация.

Заявляется, что большая часть дронов и ракет сбита, однако зафиксировано более 40 попаданий, в том числе крылатой ракеты Х-101 и трёх баллистических ракет «Искандер-М».

Сообщается о массированном ударе по Полтавской области, в частности по городу Кременчугу. Более полутора тысяч человек в регионе остались без света, сообщает глава местной военной администрации Владимир Когут.

Масштабный удар российской армии произошёл на фоне переговоров в Вашингтоне об урегулировании войны в Украине. В ночь на вторник президент США Дональд Трамп принял у себя президента Украины Владимира Зеленского и нескольких европейских лидеров.

По итогам переговоров за закрытыми дверями Трамп заявил о подготовке личной встречи Зеленского и президента России Владимира Путина. Сообщалось, что саммит может состояться уже в августе.