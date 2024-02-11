Россия атаковала Украину 45 беспилотниками типа «Шахед»

Российские военные в ночь на воскресенье 11 февраля подвергли Украину одному из самых массированных за последнее время ударов беспилотниками типа «Шахед». Беспилотники были выпущены по району Киева, а также по ряду южных и центральных областей Украины.

По данным Воздушных сил ВСУ, из 45 беспилотников украинские силы ПВО сбили 40. Работа ПВО длилась более пяти часов. Два часа воздушная тревога длилась в Киеве. По сообщению городской администрации, все беспилотники были сбиты на подлете к столице Украины.

В Николаеве власти сообщили о попадании беспилотника в промышленный объект, начался пожар. При взрыве пострадали и соседние жилые дома. Сообщается об одном раненом. Еще один человек пострадал в Днепропетровской области, где также возник пожар из-за, как утверждается, падения обломков сбитого беспилотника.

Россия атакует Украину дронами типа «Шахед» почти каждую ночь, иногда в сочетании с ракетными ударами. В ночь на субботу после попадания троих беспилотников по нефтебазе в Харькове произошел масштабный пожар, сгорели более 10 частных жилых домов, погибли семь человек.