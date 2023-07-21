Россия четвертую ночь подряд обстреливает Одесскую область

Россия в ночь на 21 июля нанесла удар по югу Одесской области ракетами «Калибр». Ранены два человека. Они получили резаные раны стеклом в результате взрыва. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Кипер.

По его данным, две ракеты попали в зерновой терминал одного из агропредприятий Одесской области. Уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.

Представитель оперативного командования ВСУ «Юг» Наталья Гуменюк сообщила, что ракеты «Калибр» были запущены с корабля, находящегося в акватории Черного моря. По её словам, российские военные запустили ракеты по сложному курсу и на низкой высоте, в связи с чем их было сложно обнаружить и уничтожить, передаёт УНИАН.