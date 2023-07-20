Россия продолжает разрушать украинскую портовую инфраструктуру. Новые атаки с использованием противокорабельных крылатых ракет выявили неспособность украинской ПВО надежно прикрыть Одессу и другие портовые города с моря. Президент Зеленский призывает Запад срочно обеспечить Украине «воздушный щит». В Вашингтоне и Брюсселе обещают ускорить поставки систем ПВО, однако обеспечить беспрепятственный выход зерновозов из украинских портов не спешат.

Третью ночь подряд Россия атакует украинские порты – в ударах по Одессе и Николаеву были использованы 19 крылатых ракет и 19 дронов-камикадзе. Среди них с территории Крыма были запущены 7 крылатых ракет «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион». Также Россия использовала 4 крылатые ракеты воздушного базирования Х-22, 3 крылатые ракеты морского базирования «Калибр» и 5 крылатых ракет наземного базирования «Искандер-К». Помимо этого, в атаках участвовали 19 ударных БПЛА типа «Shahed». В Киеве заявляют, что сумели сбить лишь половину. Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров ускорить поставки систем ПВО, чтобы прикрыть порты:

«С каждым таким ударом мы обращаемся к партнерам снова и снова: воздушный щит Украины нуждается в усилении. Этот удар террористов доказывает, что их мишень – не только Украина и не только жизнь наших людей. В портах, атакованных сегодня, хранится около миллиона тонн продовольствия. Именно тот объем, который уже давно должен быть доставлен в страны-потребители в Африке, в Азии. В портовом терминале, который больше всего пострадал от российского террора, хранились 60 тысяч тонн агропродукции, предназначавшихся для отправки в Китай».

По информации британской разведки, после отказа России продлить свое участие в Черноморской зерновой инициативе российский флот будет более активно препятствовать международному торговому судоходству. Однако в случае операции по блокаде украинских портов он столкнется с угрозой украинских боевых беспилотников и противокорабельных ракет берегового базирования, говорится в аналитической сводке ведомства.

Отказ Москвы от продления зерновой сделки фактически аннулировал соглашение о безопасности, которое, несмотря на войну, обеспечивало безопасный проход судов, экспортирующих зерно из Украины. 19 июля 2023 года Минобороны России заявило, что будет считать все суда, приближающиеся к Украине, перевозчиками оружия. Впрочем, президент Владимир Путин дал понять: торг уместен.

«Мы не против самой сделки как таковой, тем более учитывая ее значение для глобального рынка продовольствия, для многих государств мира, и, безусловно, рассмотрим возможность вернуться в нее, но только при одном условии – если будут в полном объеме учтены, а главное, реализованы, именно реализованы все без исключения ранее согласованные принципы участия России в этой сделке».

Однако Запад пока не спешит идти на озвученные Москвой условия. В Вашингтоне дали понять: российские шаги по фактической блокаде украинских портов воспринимаются не иначе как шантаж. По словам представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера, Россия использует продовольствие в качестве оружия:

«Россия продолжает использовать продовольствие в качестве оружия. Мы видим, как Российская Федерация угрожает судам в международных водах. В Кремле обозначили явные угрозы в отношении судов, перевозящих украинское зерно, заявив, что они не могут обеспечить их безопасность. И, я думаю, каждый может понять, что это значит. Поэтому сейчас всем в мире должно быть совершенно ясно, что Россия использует продовольствие как оружие не только против украинского народа, но и против всех людей в мире, особенно самых слаборазвитых стран, которые зависят от зерна из этого региона».

При этом на Западе пока не спешат откликаться на инициативу президента Зеленского о продолжении «зерновой сделки» без участия России. А именно, чтобы сухогрузы были бы обеспечены военным конвоем стран НАТО. Европа, по словам главы внешней политики ЕС Жозепа Борреля, рассматривает альтернативные варианты:

«Уже третью ночь массированные воздушные атаки на одесский порт и инфраструктуру приводят не только к жертвам среди гражданского населения, но и к большому разрушению зернохранилищ. Это варварская позиция, которая будет принята во внимание. Если морской путь будет закрыт, нам придется увеличить пропускную способность экспорта украинского зерна через наши порты, что означает большие усилия для соседей Украины. Они должны будут внести больший вклад, открыв границы и облегчив передвижение транспорта, чтобы вывозить зерно Украины из портов Черного моря. Это потребует большей активности государств-членов. Мы многое сделали, но мы должны сделать больше».

При этом, Боррель дал понять, что под «сделать больше» имеет в виду увеличение поставок вооружений. В первую очередь, систем ПВО:

«Есть только одно решение: увеличить военную поддержку Украины. Если их бомбят, мы должны предоставить противовоздушные средства. Если русские используют беспилотники, мы должны предоставить им противовоздушные средства для уничтожения этих беспилотников. Массированные атаки последних трех ночей требуют с нашей стороны ответа. Ответ может быть только один, кроме риторики: предоставить больше военных ресурсов».

Тем не менее, многие аналитики считают, что в этом вопросе инициатива на стороне Москвы. Кремль сумел навязать Западу свою повестку и США и Европе приходится реагировать. А учитывая явное нежелание Вашингтона и Брюсселя увеличивать опасность прямого столкновения НАТО с Россией, говорить о военном прикрытии зерновых конвоев со стороны альянса на данном этапе не приходится.

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