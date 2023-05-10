Россия денонсирует договор о сокращении вооружений в Европе

Россия денонсирует Договор об обычных вооружениях в Европе, вводящий для участников ограничение на число боевых танков, бронированных машин, артиллерии, ударных вертолётов и самолётов. Это следует из указа президента Владимира Путина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте президент назначает замглавы МИД Сергея Рябкова официальным представителем при рассмотрении денонсации договора в парламенте.

ДОВСЕ был подписан в 1990 году в Париже представителями 16 стран НАТО и шести стран Организации Варшавского договора. Документ был обновлён в 1999 году, но ратифицирован только четырьмя участниками — Москвой, Киевом, Астаной и Минском.

В 2007 году президент Владимир Путин подписал указ о приостановке действия договора и связанных с ним международных документов до момента, пока он не будет ратифицирован странами НАТО. Североатлантический Союз тогда заявил, что действия Москвы не способствуют обеспечению безопасности в Европе.

В феврале Путин подписал закон о приостановке участия страны в ДСНВ – договоре с США по сокращению стратегических наступательных вооружений. Договор не предусматривает односторонней приостановки, фактически Москва просто отказалась его исполнять.

Путин тогда заявил, что исполнение договора невозможно, пока «западные элиты стремятся учнитожить Россию». США назвали решение «большой ошибкой».