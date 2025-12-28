Россия и Украина договорились о локальном прекращении огня у АЭС

Россия и Украина при посредничестве Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) договорились о временном локальном прекращении огня в районе Запорожской АЭС. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он поблагодарил обе стороны за согласие на «окно тишины», необходимое для восстановления передачи электроэнергии между распределительными подстанциями Запорожской АЭС и Запорожской тепловой электростанции.

После введения режима прекращения огня в районе станции начались ремонтные работы на линиях электропередачи. Ключевые работы проводятся под контролем команды МАГАТЭ и, как ожидается, продлятся несколько дней. В агентстве подчеркнули, что речь идет о временном и локальном перемирии, направленном исключительно на обеспечение безопасности и восстановление критической инфраструктуры.

Вопрос управления Запорожской АЭС после окончания войны остается одним из ключевых нерешённых пунктов в обсуждении возможного мирного плана. Вашингтон ранее предлагал формат совместной эксплуатации станции Украиной, США и Россией. Украина настаивает на совместном предприятии с США.

Президент России Владимир Путин 24 декабря заявил о возможности совместного американо-российского управления станцией без участия Украины.

28 декабря президент Украины Владимир Зеленский планирует встречу с Дональдом Трампом во Флориде, и, по его словам, Запорожская АЭС будет одним из вопросов, которые он намерен обсудить.

Крупнейшая в Европе Запорожская АЭС была захвачена Россией в начале войны в 2022 году.