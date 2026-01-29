Россия и Украина провели обмен телами погибших военных

Россия и Украина провели первый в этом году обмен телами погибших военных. Как сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, в Украину вернули 1000 тел, в Россию – 38 тел.

Координационный штаб Украины по вопросам обращения с военнопленными сообщает, что все тела, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим, будут переданы для проведения экспертизы и идентификации.

Последний обмен телами погибших состоялся 19 декабря 2025 года. Тогда Россия передала Украине 1003 тела в рамках стамбульских договоренностей, в ответ Россия получила тела 26 погибших российских солдат.