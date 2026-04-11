Россия и Украина провели обмен военнопленными

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «175 на 175» накануне празднования Пасхи по юлианскому календарю. По данным Минобороны России, посредником выступили Объединенные Арабские Эмираты.

Ведомство утверждает, что помимо военнопленных российской стороне были переданы семь жителей Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в результате обмена были возвращены 175 украинских военных. По его словам, среди них есть раненые. Большинство военных находилось в плену с 2022 года. Зеленский добавил, что Украине также были переданы семь гражданских лиц.

Ранее президент России Владимир Путин объявил «пасхальное перемирие» с Украиной, которое должно продлиться с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля. С предложением о перемирии на Пасху ранее выступала Украина.

Утром в субботу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна будет соблюдать режим тишины и «действовать исключительно зеркально». «Отсутствие российских ударов в небе, на земле и на море будет означать отсутствие наших ответов», — написал он.

Украинский президент добавил, что прекращение огня на Пасху могло бы стать «началом реального движения к миру». «Украина неоднократно предлагала России различные форматы прекращения огня, и мы считаем, что Пасха должна быть временем тишины и безопасности», — сказал Зеленский.

В ночь на 11 апреля стороны обменялись ударами. По данным Воздушных сил ВСУ, Украину атаковали 160 российских дронов, Минобороны России отчиталось об уничтожении 99 украинских беспилотников.