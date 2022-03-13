Россия и Украина заявили о движении к компромиссу на фоне боев

Россия и Украина на фоне продолжающихся боевых действий движутся к компромиссу в переговорах. Об этом в разговоре с газетой «КоммерсантЪ» сообщил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

По его словам, российская сторона смотрит на ситуацию «гораздо более адекватно». Переговоры продолжаются непрерывно в видеоформате, сказал Подоляк. Он также отметил, что в рамках переговорного процесса созданы рабочие группы. Их специфику советник не уточнил. Очередная, четвертая по счету, очная встреча переговорщиков может состояться уже на следующей неделе.

«На столе переговоров сейчас лежат разные предложения, их много, там десяток предложений. В том числе и по политическому урегулированию и, главное, по военному урегулированию. Я имею в виду прекращение огня, формулу прекращения огня и вывода войск», - сообщил Подоляк.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отметил, что переговоры стали более содержательными. «Группа украинцев и российских представителей обсуждают те ли иные вопросы, начали о чем-то говорить, а не бросать ультиматумы», - сказал Зеленский на встрече с журналистами.

Россия пока не заявляла, что ее изначальные требования изменились. Москва, в частности, настаивает на отказе от вступления Украины в НАТО, признании Крыма российским, а так называемых «ДНР» и «ЛНР» – независимыми.

Одно из требований Москвы о «денацификация» Украины, по словам Подоляка, сошло на нет. «Первично российская делегация исходила из ложного посыла о том, что у нас есть какие-то героизации фашизма, нацизма и так далее. У нас же, как оказалось, и для них это было удивительно, есть целый ряд европейских законов, где как раз прописаны полноценные запреты и осуждение всех проявлений нацизма и фашизма», - подчеркнул Подоляк.

Советник напомнил, что стороны договорились не комментировать содержание переговоров до согласования ключевых позиций. При этом Подоляк отметил, что стороны обсуждают вероятные механизмы компенсации украинской стороне за масштабные инфраструктурные разрушения. Киев ожидает компенсации от Москвы, пишет «КоммерсантЪ».

В пятницу, 11 марта, о позитивных сдвигах в переговорах с Украиной сообщил российский президент Владимир Путин. Однако в субботу, 12 марта, после телефонных переговоров канцлера Германии и президента Франции с Путиным, Париж сообщил, что Кремль не заинтересован в прекращении боевых действий.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о возможной встрече Путина и Зеленского. По словам Пескова, до встречи президентов свою часть работы должны выполнить министры иностранных дел и переговорщики двух стран.

«КоммерсантЪ» полагает, что по линии МИД России и Украины наладился контакт. Источник издания сообщил, что недавняя встреча министров иностранных дел России и Украины в Турции прошла без прорывов, но корректно, хотя ранее Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба с трудом скрывали взаимную неприязнь.