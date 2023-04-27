Российский банк запустил валютные операции для бизнеса в грузинских лари

Российская Федерация занимает первое место по количеству невыполненных решений Европейского суда по правам человека среди всех стран-членов Совета Европы. Помимо этого, у России больше, чем в случае любого другого государства Европы, невыполненных решений ЕСПЧ по так называемым основным делам. Об этом говорится в докладе «Исполнение решений Европейского суда по правам человека», заслушанном в Страсбурге на весенней сессии Совета Европы 26 апреля.

«Сложившаяся ситуация означает, что пострадавшие все еще ждут возможности в полной мере воспользоваться своими правами в России в соответствии с международными стандартами и решениями ЕСПЧ», – рассказал автор доклада Константинос Эфстатиу. По его словам, несмотря на то, что Москва была исключена из механизмов Совета Европы в 2022 году, описанные в докладе выводы касаются проблем, имеющих отношение ко времени, когда Россия была членом Совета Европы.

«Российская Федерация, согласно международному праву, по-прежнему связана обязательствами уважать права человека и выполнять окончательные решения, вынесенные против неё в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека. Но в данном случае речь не только о международно-правовых обязательствах, а в первую очередь о том, что исполнение решений ЕСПЧ – в интересах народа России», – заявил Эфстатиу.

В докладе упомянуты несколько наиболее проблемных дел, всё ещё находящихся на рассмотрении ЕСПЧ, а также по которым были вынесены решения. Они касаются ограничений свободы слова, блокировки онлайн-ресурсов из-за публикаций, осуждающих агрессию России в отношении Украины, похищения людей в Чечне, множественные нарушения прав тех, кто содержится под стражей, дела ЮКОСа и Алексея Навального.

«По состоянию на 31 декабря 2021 года из 5 533 дел, находящихся на рассмотрении Комитета министров Совета Европы, контролирующего выполнение решений ЕСПЧ, самое большое число дел касалось Российской Федерации (1 942), то есть, 35% всех дел. В настоящий момент Россией не выполнено по меньшей мере 2 395 решений. Несмотря на то, что Россия перестала быть членом Совета Европы, более 22% всех исков, поданных в ЕСПЧ, касаются Российской Федерации», – пишут авторы в разделе о России.

Люди ожидают справедливого отношения к ним

Среди проблем, мешающих выполнять решения ЕСПЧ России, отмечены «постоянные проблемы с верховенством права, нетерпимость к демократии и свободе слова, а также последствия вмешательства, зачастую военного, в дела стран региона». В частности, составители документа упоминают дела «Грузия против России», «Молдова против России», а также несколько дел, вердикта по которым еще нет, например, о сбитом «Боинге» Малайзийских авиалиний в Донецкой области в 2014 году.

В докладе говорится, что Россия не выполняла решения ЕСПЧ не только после того, как начала агрессию в Украине и была исключена из механизмов Совета Европы, но и ранее, когда она была полноправным членом международной организации.

Эфстатиу призвал страны, упомянутые в докладе, внимательно изучить наиболее громкие дела, решения по которым вынес ЕСПЧ и которые пока не выполнены, и принять меры. «Люди ожидают справедливого отношения к ним… Поиск Правды – это установление культуры соблюдения прав человека», – заявил он.

Доклад касался в первую очередь стран, чаще других не выполняющих решения ЕСПЧ. Цель документа – определить проблемы, из-за которых решения не исполняются из-за отсутствия политической воли или механизмов внутри государств, чаще всего связанных с необходимостью проведения реформ в тех областях, где нарушаются права человека.

Помимо России, в докладе уделено внимание пяти странам: Азербайджану, Венгрии, Румынии, Турции и Украине.

«Ассамблея Совета Европы по-прежнему глубоко обеспокоена количеством случаев выявленных структурных и сложных проблем, находящихся на рассмотрении Комитета министров в течение более чем пяти лет. Наряду с этим, есть понимание, что ситуация в Украине является сложной по сравнению с другими странами из-за агрессивной войны России и последствий, которые она имеет для украинских властей и общества в целом», – пишут авторы доклада.

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