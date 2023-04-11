Евросоюз готовится приступить к обсуждению нового санкционного пакета в отношении России. Правда, на этот раз Брюссель намерен заняться не столько Москвой, сколько теми, кто так или иначе помогает ей обходить уже действующие санкции.

Евросоюз сразу после окончания пасхальных каникул планирует вплотную заняться 11-м по счету санкционным пакетом в отношении Москвы. Однако на этот раз Брюссель сосредоточит внимание не на России, а на странах, которые помогают ей обходить уже введенные ограничения. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, таким образом Запад хочет закрыть России доступ ко всем ресурсам, которые могут поддерживать функционирование ее военной машины:

«Мы ввели в десятый пакет возможность включения в список физических лиц, компаний, а также юридических лиц, в том числе в третьих странах, если мы видим, что они помогают России обходить санкции. Но этого, конечно, недостаточно, и поэтому 11-й пакет санкций будет в основном касаться вопроса обхода и того, как мы можем этому противодействовать».

Действующие на данный момент 10 пакетов санкций включают запрет на поставки в Россию запчастей для грузовых автомобилей и авиационных двигателей, а также оборудования для строительного сектора, включая тяжелую технику. Ограничения коснулись и различных электронных компонентов, так как подобные товары и технологии двойного назначения могут быть использованы в военных целях.

На сегодняшний день основными источниками параллельного импорта в Россию считаются ОАЭ, Китай, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Турция. Последняя, правда, с 9 марта приостановила транзит из ЕС в Россию всех санкционных грузов. Перед этим правительство Турции передало логистическим компаниям список товаров, которые будет запрещено перенаправлять в Россию. Запреты коснулись, в том числе, товаров двойного назначения.

Однако, как отмечает директор грузинского Центра исследования транспортных коридоров Паата Цагареишвили, турецкий запрет может быть маневром Анкары, которая получает от подобного транзита большие прибыли:

«После того как Турция после 9 марта приостановила оформление транзитных грузов из Европы, есть предположение, что эта система не будет работать, потому что с помощью параллельного экспорта Турция получает очень большие доходы – от 0,5 до одного миллиарда долларов в месяц. Поэтому, хоть Турция и остановила (транзит), возможно, она ищет другие, я бы так сказал, окольные маршруты».

Цагареишвили подчеркивает, что одним из коридоров, по которому товары попадают в Россию, является Грузия. Правда, тут используется процедура реэкспорта. То есть товары попадают на территорию России, сначала пройдя таможенные процедуры на территории стран, входящих в Таможенный союз – Армении или государств Центральной Азии:

«Параллельный экспорт на сегодняшний день работает через Грузию. Происходит реэкспорт, в частности, в Армению, Казахстан, Кыргызстан и потом уже свободно осуществляется из этих стран в Россию. Здесь и электроника идет, и дорогостоящая техника, автомобильный транспорт».

То есть все то, что Евросоюзом обозначено как запрещенное к поставкам в Россию.

До последнего момента Запад закрывал глаза на работу грузинского коридора, однако после того, как США ввели санкции против ряда представителей грузинской системы правосудия, опасность попадания в черный список Вашингтона и Брюсселя в связи с пусть и косвенным, но все же обходом санкций, довольно высока. О том, что судьями дело не ограничится, в частности, предупредил бывший помощник госсекретаря США Дэвид Крамер, активно занимающийся вопросами Грузии:

«Полагаю, что другие официальные лица во власти и в «Грузинской мечте» должны быть осторожней, если считают, что эти санкции их не коснутся. Это первый шаг, который США предприняли в этом направлении. За ним могут последовать дополнительные санкции. Я не говорю от имени правительства США, я не официальное лицо США, но такова моя оценка текущей ситуации».

Несмотря на то, что Грузия, соблюдая санкции, официально к ним не присоединилась, она ступила на тонкий лед. Между отказом от поддержки санкций и активным участием в схемах их обхода – большая разница. Если вовлеченность Грузии в нарушение санкционного режима в отношении России будет явно видна, то Тбилиси вполне может попасть под так называемые вторичные санкции.

Еще в феврале этого года, когда в Москве активно заговорили о возможном возобновлении авиасообщения с Тбилиси, ЕС предупредил Грузию о рисках для тех, кто помогает России обходить ограничения.

«Мы знаем о недавних дискуссиях о возможности восстановления прямых перелетов между Россией и Грузией. Европейский союз призывает Грузию примкнуть к санкциям, введенным ЕС и другими странами против России и ее авиационного сектора, и быть бдительными относительно любых попыток обойти санкции», – заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

С похожим предупреждением о вторичных санкциях выступил и Госдепартамент США, заявив, что «сейчас не время расширять взаимодействие с Россией».

В ответ вице-спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе заверил, что Тбилиси не нарушает и не собирается нарушать режим ограничений, а все предупреждения касаются России, а не Грузии:

«Заявление Госдепа США является ответом на инициативу России и на заявление России. Что касается нас, то правительство США однозначно заявило, что Грузия не нарушает санкции. Грузия и в будущем не нарушит режим санкций».

Со своей стороны, министр финансов страны Лаша Хуцишвили подчеркивает:

«Не только в регионе, но и во многих странах Евросоюза, возможно, нет такого контроля в отношении грузов, какой есть в Грузии, и никаких вопросов в этом направлении ни у кого не возникнет».

Но, судя по последним заявлениям представителей «Грузинской мечты», явно обидевшихся на решение США показать «желтую карточку» грузинской Фемиде, отношения между Тбилиси и Вашингтоном, не говоря уже о Брюсселе, явно не такие уж безоблачные, какими их пытаются представить в руководстве страны. И, как отмечают местные аналитики, опасность попадания если не Грузии как страны, то отдельных ее представителей в новый санкционный пакет ЕС, несмотря на все заверения правительства, вполне реальна.

Подписывайтесь на нас в соцсетях