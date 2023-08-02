Россия нанесла очередной удар по украинским портам на Дунае

Россия в ночь на среду нанесла удар беспилотниками по украинским портам на Дунае. В результате атаки там повреждены объекты портовой и промышленной инфраструктуры, в том числе элеватор, и возникли пожары. Об этом сообщил в телеграме глава Одесской областной администрации Олег Кипер. Информации о пострадавших нет.
Под удар, по данным СМИ, попал Измаил.
В Оперативном командовании «Юг» уточнили, что дроны-камикадзе были выпущены из Азовского моря и направлены по югу Одесской области.
Одновременно украинская ПВО отбивала налет беспилотников на Киев. Глава киевской администрации Сергей Попко заявил, что все воздушные цели – более 10 дронов «Шахед» – были обнаружены и уничтожены. Серьёзных разрушений и пожаров нет, информация о пострадавших отсутствует, добавил он.
- Российская армия наносит удары по Одессе и Одесской области почти каждую ночь, начиная с 18 июля – сразу после того, как Россия объявила о выходе из зерновой сделки. Погибли и получили ранения несколько человек. Украинские власти считают, что цель Москвы – нарушить экспорт зерна.
- При этом Москва называет свои действия ответом за взрыв на Крымском мосту в ночь на 17 июля. Тогда погибла семейная пара.