Россия нанесла очередной удар по украинским портам на Дунае

Россия в ночь на среду нанесла удар беспилотниками по украинским портам на Дунае. В результате атаки там повреждены объекты портовой и промышленной инфраструктуры, в том числе элеватор, и возникли пожары. Об этом сообщил в телеграме глава Одесской областной администрации Олег Кипер. Информации о пострадавших нет.

Под удар, по данным СМИ, попал Измаил.

В Оперативном командовании «Юг» уточнили, что дроны-камикадзе были выпущены из Азовского моря и направлены по югу Одесской области.

Одновременно украинская ПВО отбивала налет беспилотников на Киев. Глава киевской администрации Сергей Попко заявил, что все воздушные цели – более 10 дронов «Шахед» – были обнаружены и уничтожены. Серьёзных разрушений и пожаров нет, информация о пострадавших отсутствует, добавил он.