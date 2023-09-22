Россия нанесла ракетный удар по Кременчугу, погиб человек

Российские войска вечером в пятницу нанесли ракетный удар по Кременчугу. Как сообщил глава военной администрации Полтавской области Дмитрий Лунин, одна из ракет поразила объект гражданской инфраструктуры. Погиб один мирный житель. Ранены 15 человек, в том числе ребенок.

Точное число ракет, выпущенных по Кременчугу, не называется. Лунин уточнил, что одна ракета была сбита средствами ПВО. Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали, что в направлении Кременчуга запустили крылатую ракету.