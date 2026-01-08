Россия нанесла удар по двум портам в Одесской области. Есть погибшие

Днем 7 января российские войска нанесли удар по нескольким областям Украины. В результате обстрелов двух одесских портов погибли два человека, еще восемь получили ранения, сообщил глава областной администрации Олег Кипер.

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба опубликовал фотографии последствий удара. «В результате атаки повреждены объекты порта, административные здания, контейнеры с маслом», – написал он.

В госпредприятии «Администрация морских портов Украины» уточнили, что под удар попал на морской порт Черноморск: там произошло возгорание контейнеров с растительным маслом. Помимо этого, российские военные нанесли ракетный удар по порту Пивденный: там повреждено административное здание и объекты инфраструктуры.

Атаке также подвергся Кривой Рог, сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул. По его информации в городе ранены восемь человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Также, по словам Вилкула, есть проблемы с водо- и теплоснабжением.

Исполняющий обязанности главы Днепропетровской областной администрации Владислав Гайваненко сообщил, что в результате атаки в Кривом Роге повреждены два частных предприятия, а в Криворожском районе – инфраструктура.

В Днепропетровской области жертвой атаки российского беспилотника стала женщина, а во время спасательных робот при повторной атаки дрона ранения также получил спасатель, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.