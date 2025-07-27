Россия обстреляла три области Украины. Два человека погибли

Двое жителей Донецкой области – в городах Константиновка и Мирноград - погибли в результате российских обстрелов в ночь на 27 июля. Три человека ранены в селах Крымки и Светлое.

В Херсонской области за минувшие сутки получили ранения 8 человек, в том числе один ребенок. 55-летний мужчина, получил ранения утром в воскресенье, на него с дрона была сброшена взрывчатка.

В Днепропетровской области российские войска подвергли два района артиллерийскому обстрелу и атаке дронов. По сообщению Днепропетровской областной военной администрации, ранения получили четыре человека – мужчины 47 и 60 лет и женщины 40 и 58 лет.