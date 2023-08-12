Россия сообщила об атаке по Крымскому мосту ракетой С-200

В российских телеграм-каналах распространяются видеозаписи сильного задымления на мосту, соединяющем аннексированный Крым с Краснодарским краем России через Керченский пролив. Движение по мосту было перекрыто, затем его восстановили.

Жители Керчи сообщили о нескольких взывах.

Назначенный Россией глава полуострова заявил, что в районе Керченского пролива системы ПВО сбили две украинские ракеты. Мост, по словам Сергея Аксенова, не поврежден.

Также российские власти Крыма говорят о дымовой завесе, которую поставили спецслужбы.

Минобороны России заявило, то Украина пыталась атаковать Крымский мост зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Ее перехватили в воздухе. Разрушений и пострадавших, по данным ведомства, нет.

Украина эти заявления пока не комментировала.

В октябре прошлого и июле нынешнего года Крымский мост становился целью атак. Погибли несколько человек.

Россия обвинила в нападениях Украину. Киев вначале официально не комментировал эти события, но затем косвенно признал свою причастность к ним.