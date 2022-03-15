Россия откажется от участия в Европейском суде по правам человека

Россия уведомила Совет Европы о выходе из организации, сообщил 15 марта бывший вице-спикер Парламентской ассамблеи Совета, депутат Госдумы Петр Толстой. После выхода российские граждане не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека, а Москва не будет связана обязательствами отказаться от смертной казни.

Россия вступила в Совет Европы в 1996 году. В конце февраля организация приостановила членство Москвы из-за вторжения российской армии на территорию Украину. После этого российский МИД заявил, что страна не будет участвовать в работе Совета.

Ранее во вторник Парламентская ассамблея Совета голосовала за рекомендацию исключить Россию. В пояснительной записке отмечалось, что исполнение Россией решений и временных мер ЕСПЧ неэффективно.

В документе говорилось, что в случае прекращения членства члены организации должны предусмотреть способы сохранять взаимодействие с российскими правозащитниками, демократическими силами, свободными медиа и гражданским обществом.

Если Россия добровольно выйдет из Совета, то датой выхода будет 1 января следующего года. Но Комитет министров СЕ может своим решением прекратить членство Москвы с даты, которую определит сам.