Россия в ночь на 10 июля атаковала Киев. Есть погибшие и раненые

Российская армия в ночь на 10 июля вновь атаковала Киев беспилотниками и ракетами.

Киевская городская администрация сообщает о двух погибших. По словам мэра города Виталия Кличко, пострадали не менее 16 человек. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям говорит о двух погибших и 12 пострадавших.

Воздушная атака на Киев и Киевскую область продолжалась почти 10 часов.

В Шевченковском районе беспилотник упал на крышу жилого дома, сообщил глава городской военной администрации Тимур Ткаченко. На верхнем этаже произошел пожар.

В разных районах города, по словам Ткаченко, произошли пожары в жилых домах, на заправочной станции, офисах, нежилых зданиях. В Подольском районе Киева почти полностью уничтожена амбулатория Центра первичной медико-санитарной помощи.

В Киевской области, как пишет Украинская служба Радио Свобода, в Броварском районе повреждены частные дома и хозяйственные постройки. В одном из домов случился пожар, повреждены два автомобиля. Вышгородском загорелся гараж, в Бориспольском и Обуховском районах также повреждены частные дома.

Утром 10 июля Киев был вновь затянут густым дымом от пожаров после падения дронов.

В ночь на 9 июля Россия, по данным ВСУ, атаковала Украину с применением 728 беспилотников, семи крылатых ракет «Искандер‑К» и шести баллистических ракет «Кинжал». Это был самый массированный удар с начала войны.

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