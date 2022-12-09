Новости
Россия ввела пошлины на ввоз мыла и шампуней из «недружественных стран»
Правительство России ввело пошлины в 35% на ввоз ряда товаров из так называемых недружественных стран. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном портале правовой информации вечером в пятницу.
Облагаться пошлинами будут моющие средства, шампуни, дезодоранты, зубные пасты и средства для бриться, а также гражданское оружие. Это коснется товаров из США, Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Польши. Товаров из стран Евросоюза, за исключением Польши, повышение не коснется, несмотря на то, что российские власти считают «недружественными» и их.
В Министерстве промышленности и торговли уточнили, что «порядка 60% от общего объема импорта перечисленной в постановлении продукции поставляется в Россию из ЕС, а объемы поставок из шести стран, для продукции из которых было принято решение ввести повышенную пошлину, не превышают 8-15% и охватывают узкий сегмент брендов, в основном из премиум-категории».
Как сообщают «Известия», введение фактически заградительных пошлин на товары для гигиены лоббировали отечественные компании, которые позже объединились в «Национальный совет по парфюмерии, косметике и бытовой химии». Там уточнили, что после начала военного вторжения России в Украину многие международные бренды прекратили производство в России, и теперь готовую продукцию под марками Mary Kay и Gillette привозят из США, Old Spice и Fairy – из Великобритании, Oriflame, Eveline, Colgate, Nivea и другие – из Польши.
Национальный совет предлагает российскому потребителю перейти на отечественную продукцию. Однако источники «Известий» опасаются, что после повышения пошлин и, соответственно, розничных цен на иностранные бренды отечественная продукция тоже может подорожать, пусть и не настолько резко.
Другие новости дня
Экс-ведущему «Дождя» Алексею Коростелеву запретили въезд в Латвию
Бывшему ведущему телеканала «Дождь» Алексею Коростелеву запретили въезд в Латвию. Об этом пишет издание Delfi.
Сообщается, что глава МВД Латвии Кристап Эклонс рассмотрел предложение Службы госбезопасности страны и внес Коростелева в так называемый черный список.
Коростелев сейчас живет в Грузии. У него нет латвийских визы или вида на жительство, поэтому власти Латвии не могут привлечь его к ответственности. Отмечается, что Коростелев может обжаловать запрет на въезд в течение месяца в Административном окружном суде Латвии.
1 декабря Коростелев в прямом эфире «Дождя» обратился к зрителям с просьбой присылать сообщения о возможных нарушениях при проведении мобилизации россиян на войну в Украине. «Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте», – сказал журналист. После этого латвийская служба госбезопасности начала расследование по подозрению, что телеканал оказывает помощь российской армии.
2 декабря Национальный совет по электронным СМИ Латвии оштрафовал «Дождь» на десять тысяч евро за использование карты с аннексированным Крымом в составе России и слово «наша» по отношению к российской армии. Тогда глава совета Аболиньш отметил, что это уже второе нарушение со стороны телеканала за последние несколько месяцев. Он добавил, что за три серьезных нарушения «Дождь» могут лишить лицензии на вещание. В этот же день «Дождь» извинился, вырезал фразу из записи эфира и сообщил, что прекратил сотрудничество с Коростелевым. Сам журналист объяснил, что оговорился в эфире.
6 декабря Национальный совет по электронным СМИ Латвии отозвал лицензию на вещание телеканала «Дождь». Решение было принято в связи с угрозой национальной безопасности.
- Больше 70 редакций русскоязычных СМИ, в том числе зарегистрированных или расположенных в Латвии, присоединились к письму в поддержку телеканала «Дождь». В обращении на русском, латышском и английском языке журналисты выразили солидарность с каналом.
В Тбилиси зажгли главную новогоднюю елку страны на фоне акции протеста
Перед зданием парламента Грузии в центре Тбилиси зажгли главную новогоднюю елку страны. В мероприятии принял участие мэр столицы Каха Каладзе. По его словам, с этого момента начинается отсчет новогодних дней.
«Жизнь, любовь, солидарность, мир – вот те ценности, которые люди в любом городе мира желают себе и, конечно же, своим близким. Традиционно мы превратили наши страстные пожелания в своего рода призыв, и в этом году мы встречаем новый 2023 год с этой надеждой. Давайте вместе загадаем все эти желания и зажжем столичную елку как символ новой жизни и счастливого будущего», - сказал Каладзе, обращаясь к собравшимся, передает SOVA.
После этого на центральном проспекте Тбилиси – Руставели – начался концерт.
Между тем, параллельно с торжествами недалеко от здания парламента – на Площади свободы – проходит акция протеста. Гражданские активисты вновь выступают против выбранного тбилисской мэрией новогоднего слогана «Город мира». На фоне войны в Украине они призывают заменить его на лозунг «Город солидарности».
Отметим также, что перед церемонией зажжения главной елки муниципальные службы убрали с центра города фотографии грузинских добровольцев, погибших в Украине. Их перенесли на Площадь героев – к Мемориалу погибших за единство Грузии. Как заявил мэр Каха Каладзе, «таким образом, в первую очередь, мы почтим память погибших, а жителям Тбилиси будет предоставлена возможность подобающим образом встретить Новый год».
Минфин США ввел санкции против главы ЦИК России Эллы Памфиловой
Министерство финансов США внесло в санкционные списки более 15 россиян, которых оно считает причастными к нарушению прав человека на аннексированных территориях Украины.
Среди них глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, ее заместитель Николай Булаев и секретарь ЦИК Наталья Бударина – они признаны причастными к организации в захваченных областях Украины псевдореферендумов о присоединении к России. Так называемые «референдумы» проходили со множеством нарушений избирательного права, в распоряжении властей США находятся сообщения о подделке результатов и запугивании избирателей, говорится в заявлении Минфина. Всего в санкционный список добавлены фамилии 15 сотрудников ЦИК.
Кроме того, под санкции попали сотрудники администрации президента России Николай Ким и Олег Нестеров, непосредственно причастные к разработке системы «фильтрации» украинских граждан на захваченных российскими войсками территориях. Также в список внесены чиновники из так называемой «ДНР» Марина Середа и Алексей Муратов, которые, как утверждается, контролировали «фильтрацию» в Донецкой области.
Под санкции попали участник батальона «Ахмат» Очур-Суге Монгуш и россиянка Людмила Зайцева, которых США считает причастными к пыткам и похищению людей.
В том же документе Минфин США вводит санкции против лиц, причастных к нарушениям прав человека в КНДР, Сальвадоре, Гватемале, Иране, Мали и других странах. Все их активы в США должны быть заморожены, сотрудничество с ними и оказание им услуг запрещено.
- США и большинство стран мира, а также ООН, не признали результатов псевдореферендумов в Украине, проведенных Россией на захваченных территориях. Независимость так называемых «ЛНР» и «ДНР» помимо России признали только КНДР и Сирия, а также Абхазия и Южная Осетия, которые сами признаны только несколькими странами ООН.
Истек срок полномочий Нино Ломджария на посту Народного защитника Грузии
Срок полномочий Народного защитника Грузии Нино Ломджария истек сегодня, 9 декабря. Новый омбудсмен пока не назначен, парламент выбирает его по новой процедуре, предложенной правящей партией, пишет агентство «Новости-Грузия».
Прозрачный процесс избрания нового омбудсмена – одна из 12 рекомендаций Еврокомиссии, от выполнения которых зависит предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС.
Ломджария опубликовала прощальный пост в Facebook, сфотографировавшись со своим аппаратом, с которым проработала пять лет. Последний день ее работы совпал с Международным днем правозащитников. Офис омбудсмена сделал заявление, предупредив, что правозащитники в Грузии сталкиваются в своей работе с рядом препятствий.
Ломджария была Народным защитником с 8 декабря 2017 года, тогда парламент утвердил ее 95 голосами «за» и пятью «против». Она стала седьмым по счету омбудсменом, до нее эту должность занимали Давид Саларидзе, Нана Девдариани, Темур Ломсадзе, Созар Субари, Георгий Тугуши и Уча Нануашвили.
В свое время кандидатуру Ломджария на пост Народного защитника представила правящая партия «Грузинская мечта – демократическая Грузия», но затем власти стали обвинять ее в необъективном и политизированном подходе за критику по ряду направлений.
Нино Ломджария – родом из Озургети, окончила ТГУ им. Джавахишвили по специальности правоведение, затем магистерскую программу в университете имени Вашингтона в городе Сент-Льюис, США. До избрания омбудсменом работала в «Ассоциации молодых юристов», была исполнительным директором НПО «Международное общество справедливых выборов и демократии».
По итогам одного из последних опросов общественного мнения, Ломджария вошла в десятку самых популярных персон в Грузии. В последнем отчете парламенту в октябре Ломджария заявила о значительном ухудшении ситуации с правами человека в Грузии по ряду направлений. В первую очередь она назвала проблемы независимости судей и ухудшение условий для свободной прессы. Она заявляла о политической мотивации дела в отношении основателя оппозиционного телеканала «Мтавари» Ники Гварамия и созвала независимый совет врачей для контроля состояния в заключении третьего президента Михаила Саакашвили.
Для избрания Народного защитника необходимы голоса 90 депутатов, которых нет ни у одной парламентской группы по отдельности. СМИ пишут, что выбор будет делаться из трех кандидатов: это Анна Абашидзе (глава НПО «Партнерство за права человека»), Георгий Бурджанадзе (заместитель Народного защитника) и Нази Джанезашвили (бывший член Высшего совета юстиции). Парламентарий Яго Хвичия, партия «Гирчи», предложил большинству и оппозиции голосовать за него. Свое предложение депутат мотивировал тем, что ни один из других кандидатов не сможет заручиться необходимой поддержкой депутатского корпуса.
В Северной Осетии отменили массовые новогодние гуляния
Массовые новогодние празднования отменили в Северной Осетии на фоне сообщений об убитых на войне в Украине жителях республики. Ранее отменить новогодний салют и праздничный концерт решили власти в Чечне.
Несмотря на отмену многолюдных гуляний, в Северной Осетии все равно установят новогодние елки и организуют праздничную иллюминацию и оборудуют места для культурного отдыха жителей, сообщает российское госагентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики. Детские утренники в учреждениях образования и культуры будут проводиться.
Перед этим в Грозном отменили новогодний салют и праздничный концерт. Причины отмены части мероприятий власти не сообщали, но ранее в этом году руководство республики запретило масштабные свадебные празднования из-за больших потерь в Украине среди военнослужащих из Чечни.
С начала войны в Украине Кавказ.Реалии ведет список подтвержденных сообщений о гибели уроженцев южных и северокавказских регионов. На данный момент нам известны имена 1703 убитых, 155 из них - жители Северной Осетии. Это данные, основанные на публикациях в СМИ, заявлениях властей, информации правозащитников и наших собственных источников. Реальные потери могут быть значительно больше.
- Военнослужащий российской армии из Северной Осетии может быть причастен к убийству двух мирных жителей оккупированного села Новомихайловка Запорожской области Украины. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает новостной телеграм-канал ASTRA.
- Европейский парламент 23 ноября принял резолюцию о признании России государством – спонсором терроризма из-за атак на мирное население и гражданскую инфраструктуру Украины. Эти действия российской армии названы в документе зверствами, ответственность за них евродепутаты возложили на режим Владимира Путина.
Из России ушли 46 автомобильных брендов – остались китайские
С начала войны в Украине с российского рынка ушли 46 из 60 автомобильных брендов. Среди оставшихся – три российских, остальные – китайские. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на письмо ассоциации "Российские автомобильные дилеры".
Российский авторынок уже китайский на 78%, говорится в письме. После вторжения России в Украину почти все европейские, американские и корейские бренды прекратили поставки автомобилей в Россию. В ответ на это Минпромторг разрешил их "параллельный импорт", то есть ввоз в страну без разрешения правообладателя.
Несмотря на подобные меры, на российском авторынке ощущается дефицит, и в 2023 году он сохранится, прогнозируют дилеры.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, в ноябре в России было продано 46,4 тысячи новых автомобилей, что на 61% меньше, чем годом ранее. Среди причин эксперты называют нехватку составляющих и падение спроса – в том числе из-за высоких цен.
Китайские марки составляют более трети проданных автомобилей в ноябре, подсчитали в ассоциации. Их количество по сравнению с январём выросло почти вдвое.
- Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. В ответ на это США и Европа регулярно вводят санкции, запрещающие или ограничивающие сотрудничество с российскими организациями. Более 1300 компаний свернули свою деятельность в России.
На форуме в Москве выступили за отмену виз для граждан Грузии
В Москве 7 декабря состоялся форум «Российско-грузинские отношения: перспективы их развития», организаторами которого выступили комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы РФ и грузинская Общественная организация «Солидарность во имя мира». В мероприятии приняли участие прокремлевские политики и общественные деятели из Тбилиси.
Как сообщается на сайте российского Фонда стратегической культуры, «впервые за долгие годы парламентарии и представители общественности двух государств собрались для открытого диалога и обсуждения насущных вопросов».
Участники встречи обсудили вопрос отмены визового режима для граждан Грузии, восстановления прямых авиарейсов, тему развития экономических отношений между Россией и Грузией.
«Стороны убеждены, что необходимо наладить дипломатические отношения между двумя государствами. Несмотря на неблагоприятные военно-политические обстоятельства, дружеские контакты никогда не прекращались, о чём свидетельствует и значительный туристический поток, и взаимный интерес, большое количество родственных связей между нашими гражданами и увеличивающийся товарооборот», – сказано в сообщении.
С российской стороны в работе форума приняли участие депутаты Государственной Думы Леонид Калашников, Казбек Тайсаев, Артем Кавинов, Владимир Исаков, а также представители МИД РФ, Министерства транспорта РФ, Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова и Института стран СНГ.
Среди грузинских участников – прокремлевские политики Дмитрий Лорткипанидзе, Темур Пипия, Валерий Кварацхелия, экс-директор авиакомпании Georgian Airways Роман Бокерия и другие.
«По итогам проведения форума решено обратиться к главам государств с предложениями о восстановлении прямых авиарейсов между Россией и Грузией, а также отменить визовый режим для въезжающих в Россию граждан Грузии», – говорится в сообщении.
Отметим, что принимавший участие в форуме Казбек Тайсаев в настоящее время посещает Цхинвали для участия в мероприятиях, приуроченных к 100-летию образования СССР.
- Россия прекратила авиасообщение с Грузией 8 июля 2019 года после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова. По указу президента России, российским авиакомпаниям временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Минтранс РФ, в свою очередь, принял решение о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
- Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Грузия отменила визовый режим для россиян в одностороннем порядке в феврале 2012 года.
Задержанного сотрудника абхазского Минобороны могут обвинить в терроризме
«Абхазский портал» сообщает о задержании сотрудника министерства обороны самопровозглашенной республики Абхазия. Информацию подтвердил военный прокурор Абхазии. По словам Руслана Тарба, пока военнослужащего обвиняют в незаконном хранении незарегистрированного оружия.
«Военный прокурор также сообщил, что следственными органами рассматриваются и другие версии», – пишет «Абхазский портал».
Издание связывает задержание с недавним заявлением абхазской СГБ о возможной террористической угрозе. Ведомство призвало граждан сохранять спокойствие, «не поддаваться на провокации и проявлять бдительность». Накануне стало известно, что саперы с собаками провели проверку некоторых сухумских школ.
Позже «Нужная газета» со ссылкой на абхазскую Генпрокуратуру сообщила, что задержан помощник министра обороны по международному военному сотрудничеству Александр Ачба. По информации ведомства, он «в неустановленное время, месте и при неустановленных обстоятельствах незаконно приобрел огнестрельное оружие-пистолет модели «М-57» и боеприпасы к нему в количестве 22 патронов, которые незаконно хранил по месту своего проживания».
«28 октября в ходе обследования его дома оружие и боеприпасы к нему были изъяты сотрудниками СГБ. По данному факту 3 ноября 2022 года Военной прокуратурой было возбуждено уголовное дело. 4 ноября судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 11 ноября Ачба предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия. Александр Ачба вину свою не признал, в настоящее время содержится в СИЗО СГБ», – сказано в сообщении.
О возможной связи Ачба с террористической деятельностью в Генпрокуратуре не сообщали.
Ранее в абхазских телеграм-каналах появилось анонимное сообщение о террористической угрозе, в котором говорилось о том, что «кто-то спонсировал крупный террористический акт со стороны Грузии».
В Тбилиси сообщение абхазских источников пока не комментировали. При этом на прошлой неделе формально покинувший «Грузинскую мечту» депутат парламента Михаил Кавелашвили обвинил парламентскую оппозицию в планировании «тяжелой провокации в направлении Абхазии и Цхинвальского региона». Результатом этой провокации, по словам парламентария, должна стать дестабилизация Грузии.
Правительство Ичкерии: Тумсо Абдурахманов жив и находится под защитой
Чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов жив и находится под защитой полиции Швеции, заявили редакции Кавказ.Реалии в пресс-службе правительства Чеченской республики Ичкерия за рубежом. Они отвергают слова директора ЧГТРК «Грозный» о причастности премьера Ахмеда Закаева к возможному убийству. В полиции Швеции эти сведения не комментируют.
«По информации, которой обладает правительство Чеченской республики Ичкерия, Тумсо Абдурахманов жив и находится под защитой шведской полиции», – сказал представитель пресс-службы. Он сослался на «собственные источники информации» и не смог уточнить, по каким причинам Абдурахманов может находиться под защитой.
Редакция Кавказ.Реалии обратилась в полицию Швеции с официальным запросом.
«Сейчас нам нечего добавить к нашему предыдущему комментарию», – говорится в официальном ответе пресс-секретаря ведомства Ирен Соколов. Ранее в полиции Швеции не подтверждали и не комментировали сведения о возможном убийстве Абдурахманова.
Неподтвержденная информация о смерти в Швеции Абдурахманова появилась 1 декабря в одном из телеграм-каналов сторонников Ичкерии. Затем, 5 декабря, об убийстве критика Кадырова сообщил телеграм-канал 1ADAT, информацией поделился также один из лидеров диаспоры Анзор Масхадов. При этом ряд чеченских общественников поставили под сомнение достоверность данных о смерти блогера.
Напомним, руководитель ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов заявил, что к возможному убийству оппозиционного блогера причастен председатель правительства Ичкерии Закаев.
6 декабря Закаев дал интервью телеканалу «Киев», в котором сказал, что деятельность Абдурахманова очень болезненна для Кадырова и его окружения, и, имея возможность, кадыровцы могли бы его «ликвидировать». Он напомнил, что Абдурахманов покинул Россию после конфликта с родственником главы Чечни.
- В феврале 2020 года Тумсо Абдурахманова атаковали в его квартире в Швеции. 36-летнего блогера ударили молотком по голове, но он сумел обезоружить нападавшего и вызвать полицию. Впоследствии киллер Руслан Мамаев объяснил, что изначально должен был только следить за блогером, но вскоре за 50 тысяч евро от «людей из Грозного» согласился на убийство. Прокурор в суде также заявил, что «следы указывают на Грозный». Приговор по факту покушения вынесли в январе 2021 года. Мамаев получил десять лет лишения свободы, его сообщница Эльмира Шапиаева – восемь.
- 27 сентября около 30 вооруженных людей приехали в село Старые Атаги к родственникам Абдурахманова. Им поставили ультиматум: если они не повлияют на высказывания блогера, им будет объявлена кровная месть. За день до этого на связь с Абдурахмановым в открытом чате телеграма вышел председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Он угрожал активисту и обещал заставить родственников ответить за его слова.
- В 2019 году Даудов заявил о кровной мести блогеру Тумсо Абдурахманову. Угроза стала ответом на слова Абдурахманова о том, что тот презирает Ахмата-хаджи Кадырова и считает его предателем народа.
- Живущие за пределами России критики Кадырова неоднократно подвергались покушениям. Часть из них не удалось предотвратить. В августе 2019 года в Берлине застрелили сподвижника Аслана Масхадова и Шамиля Басаева, этнического чеченца Зелимхана Хангошвили. В сентябре 2017 года в Киеве расстреляли чеченку Амину Окуеву. Через несколько дней после этого в Киеве взорвали гражданина Грузии, этнического чеченца Тимура Махаури. В январе 2009 года в Вене расстреляли экс-телохранителя Кадырова Умара Исраилова. В феврале 2004 года в Катаре взорвали бывшего исполняющего обязанности президента Ичкерии Зелимхана Яндарбиева.
Илья Яшин приговорён к 8,5 годам лишения свободы за видео о Буче
Мещанский суд Москвы признал оппозиционера Илью Яшина виновным в распространении так называемых фейков о российской армии в связи с его стримом о массовых убийствах жителей украинского города Буча. Яшин приговорён к 8,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает корреспондент "Медиазоны" из зала суда.
Прокурор запрашивал для него 9 лет лишения свободы. Яшин настаивает на своей невиновности.
8,5 лет - самый жёсткий в истории приговор по делу о так называемых фейках об армии. Предел наказания по этой статье - 10 лет.
Зачитывая приговор, судья полностью процитировала слова Яшина, сказанные им во время стрима, в том числе его фразу: "Думаю, что многих людей попытаются обвинить в распространении фейков".
Приговор должен был быть оглашён 7 декабря, однако его оглашение перенесли из-за сообщений о минировании здания. Сегодня на суд вновь пришли десятки людей, чтобы поддержать Яшина. В зал суда смогли попасть не все, трансляцию организовали в отдельном кабинете.
По версии стороны обвинения, Яшин совершил преступление 7 апреля во время прямой трансляции на ютубе. Оппозиционер приводил свидетельства того, что жителей Бучи убивали российские военные, но также и разбирал аргументы российской стороны, которая настаивает о своей непричастности к гибели людей и называет произошедшее фейком.
Предыдущий самый жесткий приговор по статье о фейках был вынесен муниципальному депутату по Красносельскому округу Москвы Алексею Горинову. Его приговорили к семи годам лишения свободы за то, что он назвал вторжение России в Украину войной. Российские власти продолжают называть её специальной военной операцией. Яшин был депутатом того же муниципального собрания.
В своём последнем слове в суде в понедельник Яшин заявил, что готов к тюремному сроку. "Я ни о чем не жалею, – сказал он. – Я мог убежать, я мог замолчать. Но я делал то, что должен делать. Лучше провести десять лет за решеткой, оставаясь честным человеком, чем молча сгорать от стыда от того, что творится от твоего имени".
Евросоюз в преддверии вынесения Яшину приговора вновь призвал освободить его и других политзаключённых в России.
- По официальным данным украинских властей, многочисленных журналистских расследований, а также международных организаций, таких как ООН и ОБСЕ, в Буче за время российской оккупации в феврале-марте погибли сотни мирных жителей, есть задокументированные случаи гибели жителей города от рук российских военных. Москва, однако, это отрицает, представители российских властей говорят о постановке или о том, что жителей Бучи убили украинские военные.
- Илья Яшин – один из немногих оппозиционных политиков, не уехавших из России после волны репрессий против сторонников Алексея Навального и начала российского вторжения на территорию Украины. Правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" признал Яшина политическим заключённым.
Правительство Грузии решило отправить в Украину генераторы
Грузинское правительство решило закупить для отправки в Украину генераторы в качестве гуманитарной помощи. По информации пресс-службы правительства, соответствующее решение принял премьер Ираклий Гарибашвили.
6 декабря временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что украинская сторона обратилась к правительству Грузии с просьбой о поставках генераторов и трансформаторов, однако пока не получила положительного ответа. Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе сказал, что у правительства нет тех генераторов и трансформаторов большой мощности, которые у него просит Киев. Деньги на генераторы для Украины стали собирать гражданские активисты.
Сегодня в правительстве Грузии заявили, что закупкой генераторов займется Министерство экономики и устойчивого развития страны.
«Как вы знаете, с начала войны правительство Грузии никогда не оставляло без внимания наших украинских друзей, население Украины, и максимально помогало им в рамках своих возможностей. Доказательством этого является то, что Грузия остается на первом месте среди стран, оказавших гуманитарную помощь этому государству. Обязательно хочу отметить ту поддержку, которую государство продолжает и сегодня. 26 000 человек, граждан Украины, которые в настоящее время проживают на территории Грузии, получают соответствующую финансовую поддержку, а также соответствующую поддержку по образовательному и медицинскому направлениям. В настоящее время в разных школах Грузии учатся 2345 молодых людей, в том числе 1565 на украинском языке, более 900 человек получили медицинскую поддержку в рамках реферальных программ в различных медицинских учреждениях», — заявил заявил глава администрации правительства Реваз Джавелидзе.
По его словам, по состоянию на 1 декабря примерная помощь, оказанная государством гражданам Украины, составляет 32 млн лари (12 млн долларов)
«Наша поддержка никогда не прекращалась, и непонятен тот ажиотаж, который был вызван якобы игнорированием различных предложений, поступающих в различные ведомства Грузии, в том числе и в администрацию правительства. Мы очень детально изучаем все эти предложения, и, по распоряжению премьер-министра, конкретно, с решением относительно генераторов, будет произведена соответствующая закупка по линии Минэкономики. Данная техника, запрошенная нашими украинскими друзьями, обязательно будет отправлена», — добавил Джавелидзе.
- После взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года и назначения единого командующего группировкой войск России в Украине Москва нанесла несколько массированных ударов по украинской энергетической инфраструктуре.
- Киев и многие западные страны заявляют, что атаки направлены против гражданского населения, что запрещено международным правом и расценивается как военное преступление. Кремль это отрицает.
Британия и Канада ввели санкции против нарушителей прав человека из РФ
Великобритания в преддверии Дня прав человека внесла в санкционные списки 30 физических лиц из разных стран мира, которых подозревают в причастности к нарушениям прав человека, коррупции и использовании сексуального насилия в ходе вооружённых конфликтов.
В списке есть несколько граждан России. Санкции против большей их части введены в соответствии с так называемым законом Магнитского - за масштабные нарушения прав человека. Это Валентин Опарин, следователь по делу украинских активистов Олега Сенцова и Александра Кольченко, которые заявляли о применённых к ним пытках в аннексированном Крыму, офицеры ФСБ Андрей Тишенин и Артур Шамбазов, предположительно причастный к пыткам активиста Майдана Александра Костенко, а также Олег Ткаченко - прокурор на процессе по делу Сенцова.
Санкции также введены против полковника, коммандира 90-й танковой дивизии Рамиля Ибатуллина, за его роль в российском вооружённом вторжении в Украину.
В санкционном списке также представители властей Ирана, Никарагуа, Уганды, Южного Судана, обвиняемые в коррупции бизнесмены из Косово и Молдовы.
Российских граждан и юридических лиц в британских санкционных списках больше всего - около 1500. Подавляющее большинство включено в них после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.
Сегодня же о санкциях против 33 российских официальных лиц объявила Канада. Помимо прочего, их обвиняют в нарушениях прав граждан России, протестовавших против вторжения в Украину.
Ожидается, что Соединённые Штаты в пятницу также объявят о новых санкциях против нарушителей прав человека в соответствии с "Глобальным законом Магнитского".
- Олег Сенцов - украинский кинорежиссёр и активист, был задержан в Крыму в 2014 вскоре после российской аннексии полуострова и осуждён к 20 годам лишения свободы по обвинению в терроризме. По тому же делу был осуждён анархист Александр Кольченко. Они были освобождены в 2019 году в результате обмена.
Генпрокуратура РФ: демонстрация флага Украины не «образует правонарушения»
Генеральная прокуратура России признала, что демонстрация украинского флага или картинок в его цветах "само по себе не образует состав правонарушения". Об этом сообщается в ответе ведомства на запрос петербургского депутата Бориса Вишневского, который он направил в мае. Ответ Вишневский получил 8 декабря во время рассмотрения в суде его иска к ведомству.
"Публичная демонстрация украинского флага, а также сине-желтых цветов, определяющих его цветовую гамму, сами по себе не образуют состав какого-либо правонарушения", – заявили в Генпрокуратуре. При этом в ведомстве подчеркнули, что "квалификация действий того или иного лица зависит от совокупности фактических обстоятельств дела".
Депутат петербургского законодательного собрания Борис Вишневский оспаривал в суде то, что прокуратура не ответила ему полно на запрос, как россияне могут выражать недовольство войной в Украине без преследования по статье о дискредитации армии.
После российского военного вторжения в Украину и введения в марте штрафов за дискредитацию действий армии в суды поступило больше 5 тысяч протоколов по этой статье.
На бывшего военного и нефтяника из Томска протокол составили из-за листка А4 в цветах флага Украины на балконе. Активиста из Великого Новгорода оштрафовали из-за акции, во время которой он лег у кремля и накрылся украинским флагом по образу мешка для тел убитых. В Пскове к местной жительнице приехала полиция из-за жёлто-синего забора.
Суд отложил рассмотрение ходатайства об отсрочке приговора Саакашвили
Тбилисский городской суд сегодня, 9 декабря отложил рассмотрение ходатайства об отсрочке приговора экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. По решению судьи Георгия Аревадзе, следующее заседание пройдет 14 декабря.
Сегодня врачи сочли нецелесообразной транспортировку Саакашвили в суд из клиники «Вивамеди», где он находится с мая текущего года. Свои подписи под заключением поставили клинический директор медучреждения Зураб Чхаидзе и лечащий врач экс-президента Тамар Даварашвили.
В связи с тем, что осужденному политику не позволили явиться в суд, защита потребовала его дистанционного участия в заседании. Но представитель Пенитенциарной службы заявил, что они могут обеспечить включение из спецучреждения, но не из больницы. Сколько времени потребуется клинике, чтобы обеспечить дистанционное участие экс-президента в процессе, он сказать не смог.
По словам судьи Георгия Аревадзе, к 14 декабря будет известно, сможет ли Саакашвили физически присутствовать на заседании или будет обеспечено его участие по видеосвязи.
У здания Тбилисского городского суда сегодня собрались сторонники и соратники Михаила Саакашвили. Они требуют, чтобы политика отправили на лечение за границу.
В Цхинвали решили дать юридическую оценку визиту артистов ансамбля «Алан» в Тбилиси
В самопровозглашенной республике Южная Осетия продолжают обсуждать визит в Тбилиси артистов североосетинского ансамбля «Алан».
Как ранее сообщало «Эхо Кавказа», в Государственном центре фольклора Грузии имени Анзора Эркомаишвили прошел мастер-класс осетинского танца для хореографов, танцоров и хореологов, организованный временной администрацией Южной Осетии в изгнании. Своим опытом с участниками тренинга поделились гости из Владикавказа – танцоры Государственного академического ансамбля «Алан» Майя Дзагоева и Асланбек Гогичаев, концертмейстер и гармонист Зарина Гучмазова.
Уже после визита в Тбилиси ансамбль «Алан» посетил Цхинвали. Концерт прошел с аншлагом. Его посетили спикер югоосетинского парламента, министр культуры и посол России. Однако ряд пользователей соцсетей негативно воспринял тот факт, что члены ансамбля ранее участвовали в мероприятии в Тбилиси.
5 декабря тему обсудили на заседании комитета югоосетинского парламента по национальной политике, культуре, религии и СМИ.
Уже 8 декабря к обсуждению присоединились члены комитета по обороне и безопасности. Депутат парламента Амиран Дьяконов на заседании раскритиковал североосетинский ансамбль, который, по его словам, сотрудничает с «экстремистской организацией» – временной администрацией Южной Осетии.
Временно исполняющий обязанности генерального прокурора Сергей Битиев отметил, что необходимо дать юридическую оценку произошедшему.
По его словам, в отношении временной администрации и «лиц, которые в свое время перешли на сторону Грузии, было возбуждено уголовное дело, и в настоящее время они находятся в розыске». Уголовное дело, по его словам, сейчас находится в производстве югоосетинского КГБ.
«Что касается соблюдения судебного решения, то данный случай свидетельствует о том, что оно находится не на должном контроле. Представители Государственного ансамбля «Алан» побывали в Грузии, после чего приехали сюда и дали здесь концерт. Если бы до пересечения ими (границы) Грузии они (бы) побывали здесь, то в соответствии с принятыми в Грузии законами, они бы уже с трудом смогли пересечь границу Грузии. Я так понял, у нас до сих пор нет сведений, кто в Северной Осетии организовал эту встречу, кто контролировал, чтобы потом дать юридическую оценку тому, что произошло», – сказал Битиев.
Заместитель министра культуры Гри Мамиты отметил, что никакого сигнала от соответствующих органов об отмене цхинвальского концерта ансамбля «Алан» не поступало.
Если бы от соответствующих органов поступил сигнал, мы бы отменили концерт
«Этот концерт мы анонсировали, билеты на него были уже распроданы. Но если бы от соответствующих органов поступил сигнал, мы бы отменили концерт. Разговор с танцорами по этому поводу у нас был. Они обосновали свой визит во временную администрацию Южной Осетии тем, что им так поручило их руководство», – сказал Мамиты.
Председатель комитета по обороне и безопасности Ацамаз Бибилов подчеркнул, что этому делу надо дать должную юридическую оценку.
«Вообще в этом вопросе надо провести большую работу, потому что наша молодежь, а в особенности молодежь Северной Осетии, забывает историю, и этого нельзя допускать», – сказал Бибилов.
Председатель комитета по бюджету и налогам Елена Джиоева предложила направить в североосетинский парламент официальный запрос, чтобы «на этот инцидент пошло какое-то реагирование». Участники заседания сошлись во мнении, что это было «четко спланированное мероприятие, направленное против Южной Осетии», пишет агентство «Рес».
Кроме того, югоосетинской Генпрокуратуре было предложено истребовать уголовное дело, возбужденное в отношении администрации Южной Осетии в изгнании и представить в парламент информацию по его состоянию.
- Временная администрация Южной Осетии была создана распоряжением экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в мае 2007 года. Со дня основания её руководителем был Дмитрий Санакоев – бывший министр обороны и премьер-министр самопровозглашенной республики Южная Осетия. Санакоев объявил об отставке в октябре текущего года. Новым руководителем администрации стал Тамаз Бестаев. Ранее он возглавлял в администрации Службу здравоохранения и социального обеспечения.
Тhe Insider: связанные с Кремлём олигархи ведут бизнес в Латвии
Связанные с Кремлём и получающие подряды от Минобороны российские миллиардеры Искандар Махмудов и Андрей Бокарев лично и через посредников ведут бизнес в Латвии. Об этом говорится в расследовании The Insider.
По данным авторов расследования, до 2017 года миллиардеры владели долями в концерне "Калашников", а их "Коломенский завод" поставляет дизели для российских военных кораблей. Одним из их бизнес-партнеров по оружейному концерну "Калашников" был Алексей Криворучко, ныне замминистра обороны России.
Среди российских активов Махмудова и Бокарева - Уральская горно-металлургическая компания, "Кузбассразрезуголь", "Трансмашхолдинг", которые являются "одними из крупнейших государственных подрядчиков в России".
В Латвии предприниматели через сеть посредников владеют Рижским электромашиностроительным заводом (Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca (RER) и его дочерним предприятием LATVO, которое занимается оптовой торговлей техникой и оборудованием. Годовой оборот RER в 2021 году достиг почти 33 миллионов евро. Компания работает по всей Европе и получает финансирование от Евросоюза. К примеру, в мае RER представила в Чехии новый электродвигатель для троллейбусов и электробусов.
Европейский фонд регионального развития выделил предприятию 527 тысяч евро на проект "интеллектуального терморегулирования интегрированного привода тяги" для электромобилей. Кроме того, завод получал средства из фонда поддержки предпринимателей от латвийских властей.
По данным The Insider, Махмудов и Бокарев контролируют завод через компании "Холдинг ТрансКомпонент" и АО "Крона Груп", а номинальными владельцами выступают россиянин Игорь Лозовой и гражданин Литвы Сергеюс Гречукас. "Крона Груп" является эксклюзивным дистрибьютором Рижского электромашиностроительного завода, а также подрядчиком "Центральной пригородной пассажирской компании" (ЦППК), которую расследователи также связывают с Махмудовым и Бочкаревым. Гречукас ранее работал в компании "Трансмашхолдинг", которая является официальным партнером RER, а доли в ней принадлежат российским миллиардерам.
Кроме того, через ЦППК предприниматели сотрудничали с Татьяной Лискутовой – одной из наиболее богатых женщин в Эстонии и бывшей супругой вице-мэра Москвы Максима Ликсутова. Лискутова, Махмудов и Бокарев совместно владели кипрской компанией Fredlake Holdings. Одновременно они выручили сотни миллиардов рублей на подрядах у метрополитена Москвы, строительство которого курировал Ликсутов.
По информации издания, Махмудов и Бокарев были обвиняемыми по нескольким уголовным делам как предприниматели, через которых отмывались деньги криминала. Дела были возбуждены в Германии и Испании в 2007-2008 годах.
Несмотря на уголовное прошлое и нынешние связи с оборонными заказами, российские олигархи Махмудов и Бокарев включены в санкционные списки только в Великобритании.
Журнал Politico назвал Владимира Путина «неудачником года»
Авторитетный американский журнал Politico, подводя итоги года, назвал Владимира Путина неудачником года. "Путин давно стремится вернуть России статус великой державы, какой был СССР. Вместо этого его вторжение низвело его страну до стран третьего ряда", — написало издание. При этом президент России остаётся в списке 28 самых влиятельных политиков Европы. Журнал в своём рейтинге определил его в группу "мечтателей".
"Другие бы на его месте зафиксировали потери и отступили, но из-за упрямости Путина война, скорее всего, затянется, — отмечает редакция. — Для Европы это будет по-прежнему означать безудержную инфляцию, заоблачные цены на энергоносители, нехватку удобрений и газа, которые окажут давление на экономику и политическую систему. Неспособность Путина осуществить свою мечту не означает, что он больше не будет кошмаром для своих соседей".
Самым влиятельным европейцем журнал признал президента Украины Владимира Зеленского. "[Европа] переосмысливает, что вообще означает быть европейцем, — написано в редакционной статье. – И в значительной степени это происходит благодаря украинскому комику, ставшему президентом".
Конгресс США принял законопроект о признании однополых браков
Палата представителей Конгресса США на голосовании в четверг приняла законопроект, фактически вводящий федеральное признание однополых браков. За документ проголосовали 258 человек, против — 169.
Законопроект обязывает любой штат США признавать однополые браки, заключённые в других штатах, даже если сам штат такие союзы не признаёт. Кроме того, нельзя будет отвергать браки из других штатов по расовым или этническим причинам.
Теперь документ должен быть подписан президентом. Он уже прошёл через Сенат, "за" проголосовали 61 сенатор, против — 36. В 2015 году Верховный суд США уже обязывал штаты признавать однополые союзы.
Однако после этого в состав суда попали трое консервативных судей и у защитников прав ЛГБТ+-сообщества возникли опасение, что это решение будет пересмотрено.
ЕС утвердил непризнание паспортов РФ, выданных «на сепаратистских территориях Грузии»
Совет Европейского Союза принял окончательное решение о непринятии российских проездных документов, выданных «в оккупированных Россией регионах Украины или на сепаратистских территориях Грузии». Об этом говорится в заявлении Совета.
«Продолжающаяся агрессивная война России против Украины является вопиющим пренебрежением международного порядка, основанного на правилах, и ставит под угрозу европейский мир и безопасность. Решение Совета является еще одним доказательством того, что мы твердо стоим на стороне Украины. Мы никогда не признаем незаконную аннексию ее территории Россией и вновь утверждаем право Украины на освобождение всех оккупированных территорий и восстановление полного контроля над ними», – заявил Вит Ракушан, министр внутренних дел председательствующей в ЕС Чехии.
В ЕС заявили, что решение о непризнании паспортов является ответом на «неспровоцированную и необоснованную военную агрессию России против Украины и российскую практику выдачи российских заграничных паспортов жителям оккупированных регионов». Оно также стало «следствием одностороннего решения России признать независимость грузинских территорий Абхазии и Южной Осетии в 2008 году».
В заявлении указано, что речь идет не только о документах, выданных, к примеру, в Сухуми и Цхинвали, а также о документах, которые выданы «там проживающим лицам».
«Российские проездные документы, выданные в оккупированных Россией регионах Украины или на сепаратистских территориях Грузии или там проживающим лицам, не будут приниматься в качестве действительных проездных документов для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны. Российские проездные документы, выданные в этих регионах, уже не признаются или находятся в процессе непризнания государствами-членами ЕС. Это решение направлено на выработку общего подхода, обеспечение надлежащего функционирования внешней границы и общей визовой политики и сохранение безопасности государств-членов ЕС», – сказано в заявлении.
Ранее решение не признавать паспорта и другие проездные документы, выданные Россией «в незаконно оккупированных регионах Украины и Грузии», утвердил Европейский парламент. Европарламент отметил, что решение не затронет граждан, которые спасаются от конфликта в Украине – они по-прежнему смогут въехать в ЕС по гуманитарным соображениям.
Возможный запрет российских паспортов может сказаться на работе международных и неправительственных организаций в Абхазии – в частности, на проектах, которые финансирует Брюссель. Об этом заявил министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба.
Конгресс США принял рекордный оборонный бюджет
Палата представителей Конгресса США на заседании в четверг проголосовала за принятие оборонного бюджета на 2023 фискальный год на рекордную сумму в 858 миллиардов долларов. Это почти на 80 миллиардов больше бюджета 2022 года и на 45 миллиардов больше, чем запрашивала администрация Джо Байдена весной.
Документ предусматривает выделение как минимум 800 миллионов долларов на программу дополнительной военной помощи Украине. Это на 500 миллионов больше, чем запрашивал Белый дом. До 10 миллиардов долларов будет в течение ближайших 10 лет выделено на поддержку обороны Тайваня.
6 миллиардов выделяются на инициативу сдерживания военной угрозы в Европе. Речь здесь, прежде всего, идет о противодействии России. Документ предусматривает пятилетний запрет на сотрудничество с Россией в области обороны.
Документ предусматривает полную оплату программы строительства новых стратегических бомбардировщиков B-21, способных нести ядерное оружие. Армии разрешено закупить еще 36 истребителей F-35. Флот получит 32 миллиарда на строительство новых кораблей.
Весь проект оборонного бюджета занимает 4 408 страниц. Больше 50 миллиардов долларов выделяются на улучшение инфраструктуры военных госпиталей в США. Военные и гражданские служащие получат повышение зарплаты на 4,6 процента. В документе есть расходы, не имеющего прямого отношения к армии: например, он гарантирует всем федеральным служащим США минимальную зарплату в размере 15 долларов в час.
Теперь закон о военном бюджете должна принять верхняя палата Конгресса, Сенат. Ожидается, что документ легко пройдет через голосование в палате. После этого он поступит на подпись к президенту.
Ираклий Кобахидзе: В стране «физически нет» генераторов для Украины
Лидер правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что у правительства нет тех генераторов и трансформаторов большой мощности, которые у него просит Киев, сообщает агентство «Новости-Грузия».
О том, что власти Грузии уже месяц ждут ответ Тбилиси на просьбу о поставках оборудования, которое поможет справиться с энергокризисом после российских обстрелов, заявил на днях на брифинге временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов.
«Люди думают, что Украина просит простые «движки». Но речь идет о генераторах большой мощности, которых в Грузии физически нет», - заявил Кобахидзе.
При этом он привел в пример футбольный клуб «Реал Мадрид» и сказал, что с оборотом в несколько миллиардов он смог передать Украине в общей сложности только 20 таких генераторов. Кобахидзе также сказал, что теоретически «Грузия может купить генераторы в другой стране и отправить их в Украину», но не уточнил, будет ли это сделано. Одновременно лидер правящей партии сказал, что правительство Грузии оказало гуманитарную помощь украинскому народу в очень большом объеме и «полно решимости» это продолжать.
Ранее премьер-министр Грузии заявил, что правительство рассмотрит вопросы дополнительных поставок гуманитарной помощи, но не уточнил объемов и в чем она будет заключаться.
Тем временем гражданская инициатива в рамках акции «Поділися світлом» объявила, что за восемь дней собрала деньги на 200 малых генераторов для отправки в Украину. Деньги перевели 1176 граждан Грузии, еще девять человек доставили сами генераторы и сбор продолжается до 12 декабря, генераторы планируется доставить в Киев к 24 декабря.
С приближением зимы Россия сделала главной целью своих атак энергетическую систему Украины. Во многих городах Украины нет света и тепла. При этом в Киеве зимой ожидаются температуры до -17, -20 градусов. Местные власти создают пункты обогрева, где есть кипяток, можно зарядить мобильные телефоны и получить первую медицинскую помощь.
Генераторы и трансформаторы для Украины в эти дни отправляют из многих стран. Европарламент запустил кампанию «Генераторы надежды», которая уже охватила более 200 крупных европейских городов.
Кадыров назначил своего представителя в Херсонской и Запорожской областях Украины
Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своего представителя на оккупированных Россией территориях в Херсонской и Запорожской областях Украины. Им стал Хасан Ибрагимов, занимающий должность заместителя командира СОБР «Ахмат». Командира этого отряда служба безопасности Украины обвиняла в массовых убийствах.
О назначении Кадыров рассказал в своем телеграм-канале. В 2020 году Ибрагимов получил из его рук высшую награду Чечни - орден имени отца главы республики Ахмата Кадырова.
Ранее Кадыров сообщил о назначении своего представителя в сепаратистской «Донецкой народной республике». Им стал ростовский бизнесмен Рамзан Мударов. Как следует из подписанного Кадыровым указа, Мударов будет исполнять свои обязанности на общественных началах.
- В начале мая агентство Reuters опубликовало итоги исследования, где говорилось, что в Буче во время оккупации города находились в том числе три подразделения из Чечни и спецназовцы Росгвардии («Витязь»). Украинские власти и журналисты после отступления российских военных из Бучи обнаружили на улицах погибших людей. Некоторые из них были со связанными руками и простреленными головами. После появления свидетельств зверств западные страны ужесточили санкции в отношении России.
- Служба безопасности Украины (СБУ) ранее заявила, что собрала бесспорные доказательства военных преступлений со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и двух его подчиненных, Даниила Мартынова и Хусейна Межидова. До этого украинская спецслужба обвинила командира мобильного отряда особого назначения Росгвардии в Чечне (ОМОН) и соратника главы Чечни Рамзана Кадырова Анзора Бисаева в пытках несовершеннолетнего.
Каладзе заявил, что не даст никому «испортить Новый год»
Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Новый год - это особый праздник и недопустимо его «портить». Так он прокомментировал протесты против новогоднего слогана мэрии «Тбилиси - город мира». Противники считают, что такой слоган некорректен, когда часть территорий страны оккупирована, в Украине идет война и в Грузию прибывают беженцы.
На прошлой неделе гражданские активисты повесили вокруг елки на площади Свободы траурные ленты в знак скорби по погибшим в войне в Украине. Организаторы акций заявляют, что они не против праздника и Нового года, а опротестовывают слоган, установленный мэрией, не спрашивая мнения у жителей города. Очередная акция протеста против слогана запланирована на вечер пятницы, одновременно с церемонией зажжения главной новогодней елки, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Мы никому не позволим с темными, злыми намерениями испортить новогодние и рождественские праздники в Грузии и Тбилиси», - заявил Каладзе.
«Eсть определенные даты, которые, хотим мы этого или нет, нравится нам или не нравится, нуждаются в особом праздновании, потому что всем нужно чувство надежды, радости и счастья. Именно такая дата - Новый год. Желаю, чтобы никогда, ни в одном городе мира у людей не пропадало желание отмечать этот праздник должным образом», - заявил Каладзе.
Он назвал протесты против слогана «отвратительными политическими заявлениями», сказав, что не даст сорвать планы мэрии и позвал жителей города отпраздновать зажжение елки в 20:00, в пятницу.
В этом году мэрия Тбилиси запланировала праздничные мероприятия на 22 дня - с 23 декабря до 14 января. Центром проведения концертов, театральных представлений, рождественских ярмарок, фестивалей и шоу станут пространства в районе площади Орбелиани, Сухого моста и парке 9 апреля. На празднование Нового года мэрия выделила - 4 994 200 лари, это около 1 млн 850 долларов.
Завербованным в ЧВК заключенным показывали видео убийства дезертиров
Завербованным в «ЧВК Вагнер» российским заключенным показывают видео расстрела дезертиров. Об этом сообщает русская служба Би-би-си со ссылкой на источники в колониях.
Собеседник журналистов в одной из российских колоний заявил, что заключенных, которые согласились вступить в ряды «ЧВК Вагнер», заводили в специальную комнату. Там им на планшете показывали казни бойцов, которые якобы дезертировали с поля боя. «Он там говорит - я, такой-то, предатель и петушара, бросил своих товарищей на передовой - и дальше в затылок ему стреляют», - рассказал об увиденном на видеозаписи собеседник Би-би-си, который завербовался в ЧВК.
Само видео журналисты не смогли найти и ознакомиться, но заключенный из другой российской колонии, незнакомый с предыдущим собеседником Би-би-си, сообщил, что ему также показывали запись казни. Он уточнил, что в его колонии заключенным демонстрировали видео с повешением человека.
Собеседники Би-би-си близкие к «ЧВК Вагнер» рассказали журналистам, что знают минимум о трех подобных убийствах. Би-би-си не удалось найти подтверждения их словам. Один из собеседников журналистов уточнил, что видеозаписи с казнями существовали и до начала полномасштабного российского вторжения в Украину.
Сотрудник одной из российских колоний в разговоре с Би-би-си заявил, что к ним в учреждение вербовщики «ЧВК Вагнер» приезжали уже дважды. По его словам, на территории колонии они «чувствовали себя совершенно свободно» и общались только с руководством.
Ранее появилась информация о том, что российский военнослужащий Виктор Севальнев, погиб на территории Украины после того, как заявил, что не хочет продолжать воевать и ему грозит расстрел. Он сообщил своей жене, что его казнят за дезертирство подчиненных.
В ноябре в телеграм-каналах, связанных с «ЧВК Вагнер», было опубликовано видео, на котором бывшего российского заключенного Евгения Нужина, завербованного ЧВК для участия в войне в Украине, но позже добровольно сдавшегося в плен украинским войскам и заявившего о желании воевать на их стороне, насмерть забивают кувалдой. Комментируя запись, один из создателей и спонсоров «ЧВК Вагнера», близкий к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что Нужин «встретился с недобрыми, но справедливыми людьми» и «собаке – собачья смерть». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя убийство, заявил, что «это не наше дело».
Форум