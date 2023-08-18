РФ ввела санкции против британских журналистов и прокурора МУС

МИД России в пятницу внес в «черный список» 54 гражданина Великобритании. В числе тех, кому теперь будет запрещен въезд в Россию - журналисты ведущих британских изданий, министр культуры и спорта Великобритании Люси Фрейзер и прокурор Международного уголовного суда Карим Хан.

14 журналистов, включенные в стоп-лист, представляют такие издания, как Би-би-си, The Guardian и The Telegraph. Российский МИД считает, что они «причастны к фабрикации антироссийских пасквилей» и «стремятся пресекать попытки объективного освещения событий на Украине, исключить признаки инакомыслия методами, описанными Джорджем Оруэллом в «1984» и «Скотном дворе».

Министр культуры, СМИ и спорта Великобритании Фрейзер, по мнению МИДа, активно лоббирует международную спортивную изоляцию России. Еще одну попавшую в стоп-лист чиновницу - заместителя министра обороны Великобритании Аннабел Голди - МИД считает ответственной за поставки вооружений в Украину, включая «снаряды с обедненным ураном». Прокурор МУС Карим Хан попал под санкции России из-за выдачи МУС ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Кроме того, в «черный список» занесены представители британских компаний Prevail Partners, «Институт общественных связей», «Международная ассоциация связей с общественностью» и «Ассоциация общественных связей и коммуникаций», которых дипломатическое ведомство обвиняет в «антироссийской деятельности».

Российский МИД пообещал, что будет и дальше расширять свои «черные списки».