Россия высылает 14 сотрудников посольства Болгарии в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что опубликованный накануне доклад правозащитной организации Amnesty International о том, что украинские военные подвергают опасности мирное население, размещая вооружение в жилых районах, является попыткой переложить ответственность с России на Украину. Украинское отделение правозащитной организации заявило, что его не привлекли к работе над докладом.

Зеленский обвинил авторов доклада в том, что они пытаются амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву.

По его словам, нет и не может быть даже гипотетического условия, при котором российские удары по Украине становятся оправданными. Сам доклад правозащитников Зеленский назвал "аморальной выборкой".

Украинская команда Amnesty International сообщила, что её не привлекли к подготовке доклада и не услышали её аргументы о "недопустимости и неточности" отчёта. По словам главы украинского офиса Оксаны Покальчук, их отделение пыталось убедить организацию не публиковать доклад, однако получило "бескомпромиссный" отказ. Покальчук отмечает, что авторы не дождались ответа от Минобороны Украины – и доклад вышел без него.

"Бюрократия, непонимание локального контекста, негибкая система работы, игнорирование мнения украинской команды и позиции правозащитного сообщества в Украине – всё это помешало нам остановить сегодняшний релиз ещё на стадии идеи, как бы это должно было быть", – написала Покальчук.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские военные укрепляют и обороняют города и села. "Пока мы будем ждать российского врага в поле, как кое-кто нам советует, россияне займут все наши дома", – сказала она.

Глава международной правозащитной организации Агнесс Каламар заявила, что критика "не ослабит беспристрастность" Amnesty International и "не изменит фактов".