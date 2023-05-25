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Россия высылает пятерых шведских дипломатов и закрывает консульства
Россия высылает пятерых шведских дипломатов и отзывает согласие на деятельность генконсульства Швеции в Санкт-Петербурге. Также с сентября прекратит работать российское генконсульство в Гётеборге.
МИД России назвал это «ответной мерой на конфронтационные действия Швеции». В апреле Швеция выслала пять российских дипломатов за ведение деятельности, несовместимой с их дипломатическим статусом. Телеканал SVT тогда отмечал, что решение о высылке принято после публикации в шведских СМИ расследования о российских разведчиках в странах Северной Европы.
После полномасштабного российского вторжения в Украину страны Европы выслали десятки российских дипломатов. Москва обычно отвечает на это зеркально.
Другие новости дня
Путин, Алиев и Пашинян могут подписать в Москве два документа
В Москве ожидают, что по итогам сегодняшних переговоров лидеров России, Армении и Азербайджана будут подписаны как минимум два трехсторонних документа. Об этом пишет российская газета «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники.
По сведениям газеты, одним из документов станет пятое с ноября 2020 года трехстороннее заявление Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, а второй документ будет касаться разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.
«23 мая в российской столице собралась трехсторонняя рабочая группа под руководством вице-премьеров Азербайджана, Армении и РФ Шахина Мустафаева, Мгера Григоряна и Алексея Оверчука. Они предприняли очередную попытку сдвинуть с мертвой точки процесс разблокирования в регионе экономических и транспортных связей: для Баку принципиально важно «сшить страну», установив через армянскую территорию прочную логистическую связь со своим эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой», – пишет издание.
Сообщается, что в последние два дня армянская, российская и азербайджанская делегации вели активные переговоры.
«Согласование [документов, которые должны быть подписаны] продолжалось весь день 24 мая. Один из документов, который касался разблокирования коммуникаций, готовили вице-премьеры. Второй документ – пятое совместное заявление Алиева, Пашиняна и Путина, приводили к окончательному виду внешнеполитические ведомства трех стран», – пишет издание.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании «Нагорно-Карабахской республики».
- За период вооруженного конфликта 1988–1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Армения также вернула Азербайджану Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
Georgian Airways недовольна загруженностью рейсов между Тбилиси и Москвой
Основатель грузинской авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили заявил «Эху Кавказа», что он недоволен загруженностью рейсов между Грузией и Россией.
Georgian Airways возобновила полеты по маршруту Тбилиси-Москва-Тбилиси 20 мая. Они выполняются ежедневно. На вопрос, может ли авиакомпания сократить частоту полетов в Москву, Гаиашвили сказал, что пока необходимо подождать.
«Должно пройти 1-2 месяца. Пока выполнено лишь 2-3 рейса. Загруженность примерно 40%. Ожидания были иными», – отметил он.
Ранее в разговоре с RTVI Гаиашвили сказал, что авиакомпания предложит россиянам транзитные рейсы через Тбилиси в Европу. «Эху Кавказа» же он говорит, что пока конкретных планов в этом направлении нет.
«Точно так же, как пассажиры из Москвы (летают) через Армению и Азербайджан куда-то, они могут прилететь в Тбилиси, а затем отправиться в другой город», – отметил он.
Гаиашвили при этом указал, что в международном аэропорту Тбилиси нет транзитной зоны, что, по его словам, является проблемой для транзитных рейсов.
- 10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний, а также отменил визовый режим для грузинских граждан с 15 мая. Между странами отсутствуют дипломатические отношения – их после войны 2008 года разорвала Грузия.
- Россия ранее трижды прерывала авиасообщение с Грузией. В последний раз это произошло летом 2019 года из-за протестов в Тбилиси, начавшихся после выступления в грузинском парламенте депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Он занял кресло спикера и говорил по-русски. Грузинская оппозиция сорвала заседание, Гаврилов покинул Грузию под охраной.
- Решения Москвы и реакция Тбилиси на эти события вызвали протесты оппозиции в грузинской столице, а президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот Georgian Airways из-за возобновления полетов в Москву. Гаиашвили, в свою очередь, заявил, что авиакомпания объявляет Зурабишвили персоной нон грата.
- После начала войны в Украине глава МИД РФ Сергей Лавров несколько раз похвалил правительство Грузии за решение не присоединяться к санкциям против России. Он сказал, что нынешние грузинские руководители «проявляют ответственный подход», который опирается на коренные интересы своего народа, и «отказываются от такого рода заходов».
Шойгу в Минске подписал документы о размещении ядерного оружия
Министры обороны Беларуси и России на встрече в Минске подписали документы о порядке размещения российского нестратегического ядерного орудия на белорусской территории.
Как сообщило белорусское государственное агентство БелТА, Виктор Хренин и Сергей Шойгу также обсудили «военно-политическую обстановку и вопросы военно-технического сотрудничества между оборонными ведомствами».
Шойгу назвал Беларусь «верным союзником и надёжным партнёром» России и сказал, что обе страны вместе противостоят «коллективному Западу», который якобы ведёт против них необъявленную войну. При этом Шойгу отметил, что речь не идёт о передаче Беларуси ядерного оружия: решение о его применении остаётся за Москвой.
Накануне на сессии Евразийского экономического в Москве президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что Россия и Беларусь создали «уникальный прецедент в мировой политической истории» по формуле «две страны – одно государство».
«Я извиняюсь, и даже ядерное оружие одно на двоих сейчас», – сказал Токаев. Он подчеркнул, что в ЕАЭС есть и другой уровень интеграции, представленный Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией, и «с этой реальностью нам нужно считаться».
«Как мы будем работать в этих условиях – это вопрос концептуальный. Я думаю, нам нужно обсудить данную проблему», – сказал Токаев. Казахстан ранее не признал независимость так называемых «ЛНР» и «ДНР» и, соответственно, аннексию украинских областей Россией. Беларусь прямо также не заявляла о признании аннексии, хотя Александр Лукашенко и встречался с назначенным Россией и.о. главы «ДНР» Денисом Пушилиным.
О размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси объявил российский президент Владимир Путин в марте нынешнего года. По его словам, к 1 июля должно завершиться сооружение хранилища для этого оружия. США и страны НАТО осудили решение российских и белорусских властей.
- Точного определения тактического ядерного оружия нет - предполагается, что речь идёт о ядерных боеприпасах меньшей мощности и о носителях меньшего радиуса действия, чем в случае стратегического (межконтинентального) ядерного оружия. Официальный радиус действия ракет «Искандер» – до 500 км, то есть ракеты, размещённые в Беларуси, могут угрожать практически всей территории Польши, странам Балтии, а частично также Германии, Словакии, Чехии и Украине.
«На пляжи – в Батуми, в Европу – через Кутаиси» – РИА Новости о Грузии
Одно из крупнейших государственных информационных агентств России, РИА Новости опубликовало статью о возобновлении прямого авиасообщения с Грузией. В статье указано, что теперь «аэропорты Грузии станут удобным пересадочным хабом для путешествий в третьи страны».
«Так, из Кутаиси более 30 международных рейсов, причем часто — бюджетных. Купив билет за 21-50 евро, можно попасть в Польшу, ОАЭ, на Кипр, в Австрию, Грецию, Венгрию, Эстонию, Чехию, Италию, Бельгию, Германию», – сказано в статье.
По словам исполнительного директора агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, «Wizz Air предлагает из Кутаиси ряд интересных направлений, что делает аэропорт очень привлекательным для транзита».
«Плюсы — Кутаиси ближе, чем Стамбул или другой хаб, а также привлекательная ценовая политика венгерского лоукостера. Минусы — небольшая частота полетов. Но нельзя исключать, что спрос простимулирует предложение», — говорит эксперт.
Глава Space Travel и вице-президент Ассоциации Артур Мурадян говорит, что «появление в туристической повестке Грузии оказалось неожиданным, и это может преподнести сюрпризы». Сообщается, что компании уже формируют пакетные туры, включающие в себя отели в Батуми и Тбилиси, экскурсии и перелет.
При этом Мурадян считает, что важно «понизить градус политического давления» на грузинские власти, из-за которого многие туристы пока не решаются отправиться в Грузию на отдых.
Директор департамента рекламы и PR «Русского экспресса» Анна Филатовская заявила РИА Новости, что 70 процентов гостей интересует пляжный отдых в Грузии. Однако она говорит, что поклонникам «турецкого уровня» пляжного отдыха главный приморский курорт Грузии – Батуми – вряд ли понравится.
«Если в Турции вся жизнь проходит в отеле, то в Батуми – в городе», – говорит она, добавляя, что по активности Батуми ближе к Дубаю, чем к Кемеру или Аланье.
Филатовская говорит, что больше похож на Турцию курорт Кобулети – «там более спокойный отдых, отличные отели».
- 10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний, а также отменил визовый режим для грузинских граждан с 15 мая. Между странами отсутствуют дипломатические отношения – их после войны 2008 года разорвала Грузия.
- Россия ранее трижды прерывала авиасообщение с Грузией. В последний раз это произошло летом 2019 года из-за протестов в Тбилиси, начавшихся после выступления в грузинском парламенте депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Он занял кресло спикера и говорил по-русски. Грузинская оппозиция сорвала заседание, Гаврилов покинул Грузию под охраной.
- После начала войны в Украине глава МИД РФ Сергей Лавров несколько раз похвалил правительство Грузии за решение не присоединяться к санкциям против России. Он сказал, что нынешние грузинские руководители «проявляют ответственный подход», который опирается на коренные интересы своего народа, и «отказываются от такого рода заходов».
МВД Грузии сообщило об изъятии крупной партии героина
В МВД Грузии сообщили о задержании гражданина Ирана по обвинению в незаконном ввозе, а также приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере. Правоохранители изъяли в порту Поти до 80 кг героина. Наркотики обнаружили в тайнике грузового автомобиля.
«Следствие установило, что обвиняемый, гражданин Исламской Республики Иран, намеревался переправить особо крупное количество наркотических средств из Ирана в Европу через Армению и Грузию. Он пытался сделать это через один из морских портов Грузии, во время чего был задержан», – заявили в МВД.
Задержанному грозит лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненное заключение.
В МВД говорят, что активно сотрудничают со странами-партнерами в борьбе с транснациональной и организованной преступностью, напомнив о проведенной в прошлом месяце совместной спецоперации с коллегами из Бельгии и Нидерландов. По информации МВД, на основе предоставленной ведомством информации, в порту бельгийского города Антверпен в два этапа была изъята партия героина в 1660 кг.
- 17 мая Служба национальной безопасности Армении сообщила, что 13 мая задержала тонну кокаина, ввезенную из Эквадора через Панаму, Италию и Грузию. Стоимость партии в СНБ оценили примерно в 250 млн евро. Ранее итальянские СМИ сообщали, что финансовая гвардия Италии обнаружила и задержала более 2,7 тонны кокаина, которая также направлялась из Эквадора в Армению вместе с 78 тоннами бананов. 24 мая стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении начальника отдела импорта и закупок компании «Мргени» М.Г. за незаконный сбыт и контрабанду наркотических средств в особо крупных размерах группой лиц по предварительному сговору.
Пригожин заявил о начале вывода «вагнеровцев» из Бахмута
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о начале вывода своих бойцов из Бахмута.
На видео, опубликованном его пресс-службой, Пригожин заявляет, что подразделения ЧВК «Вагнер» собираются полностью покинуть Бахмут к 1 июня и уступить место регулярной российской армии.
После выхода из Бахмута, следует из видео, «вагнеровцы» собираются заняться ремонтом техники и вербовкой новых наемников, а затем, как объявил Пригожин, «приступить к выполнению нового задания».
Ранее Пригожин и Минобороны России заявили о взятии Бахмута. 20 мая в Минобороны Украины говорили, что ситуация в Бахмуте Донецкой области «критическая», но ВСУ держат оборону в районе «Самолет». 21 мая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр уточнила, что украинские военные взяли Бахмут в «полуокружение».
ФСБ России заявила о предотвращении диверсии на двух АЭС
Федеральная служба безопасности России заявила о задержании двоих граждан Украины и двоих россиян, которые, как утверждается, планировали диверсии на двух атомных электростанциях — в Ленинградской и Тверской области.
По утверждению российской спецслужбы, обвиняемые подорвали одну опору линии электропередач, ведущей к Ленинградской атомной электростанции, и заминировали ещё четыре. Кроме того, они заминировали семь опор ЛЭП Калининской АЭС. Всего собирались подорвать 30 опор, — заявляет ведомство.
По версии следствия, исполнители диверсии Александр Майструк и Эдуард Усатенко с украинским гражданством проникли в Россию через границу с Беларусью в Псковской области. Туда они, как утверждается, прибыли из Украины транзитом через Польшу.
Задержанные россияне, как утверждается, обеспечили украинцев средствами связи и транспортом с поддельными номерами. Утверждается, что обвиняемые признали вину. Завербовал диверсантов сотрудник украинской разведки, говорится в заявлении ФСБ. Киев такие утверждения традиционно не комментирует.
В ночь на 1 мая в Гатчинском районе Ленинградской области произошёл подрыв одной из опор ЛЭП Ленинградской АЭС. В течение нескольких дней сапёры находили на линии взрывные устройства. Были возбуждены уголовные дела о диверсии и незаконном обороте взрывных устройств, напоминает Север.Реалии.
В августе спецслужба заявляла о подрыве высоковольных линий, ведущих от Курской атомной электростанции. Спецслужба тогда обвинила во взрывах «украинских диверсантов».
- Отключение АЭС от внешней сети потенциально может привести к аварийной остановке работы блоков. О подобных инцидентах на упомянутых в сообщении ФСБ станциях в 2022 и 2023 году не сообщалось.
Силы ПВО Украины утверждают, что сбили 36 «Шахедов» из 36
Воздушные силы Украины заявили, что в ночь на 25 мая ими были сбиты все 36 дронов-камикадзе «Шахед» из 36, выпущенных Россией.
«Стопроцентный результат! 36 из 36. Спасибо за боевую работу воздушным командованиям «Запад», «Центр» и «Юг». Замечательная работа! Пожалуй, это лучший подарок!» – написал в телеграме командующий Воздушными силами генерал Николай Олещук. Работу ПВО утром в четверг отметил и президент Украины Владимир Зеленский.
Украинские военные в последнее время заявляют о том, что им удаётся сбить существенное большинство крылатых ракет и дронов, которыми Россия обстреливает украинскую территорию, однако о 100-процентном результате сообщается впервые. Российская сторона пока результаты своего удара не комментировала.
В условиях боевых действий и ограничений на публикацию видео и кадров работы ПВО и возможных попаданий проверить утверждения сторон на подлинность затруднительно или невозможно. Во время нынешней ночной атаки сообщалось о пожаре в Черновецкой области на западе Украины, однако власти утверждают, что он возник при падении обломков сбитого беспилотника, а не при попадании его в цель.
Накануне вечером Владимир Зеленский обратился к народу Ирана, в котором призвал его не поддерживать Россию в войне против Украины: «Ваши «Шахеды», которые каждую ночь терроризируют Украину, означают лишь то, что людей Ирана толкают еще глубже и глубже на темную сторону истории», – заявил он.
Иранские власти утверждают, что после начала широкомасштбной войны не поставляли России «Шахеды».
Назначенный Россией глава аннексированного Севастополя Михаил Развожаев, в свою очередь, написал в телеграме, что в ночь на 25 мая город подвергся атаке беспилотников, которая была отражена – утверждается, что два аппарата были сбиты и ещё несколько – заглушены силами РЭБ.
Республиканец Рон Десантис выдвинул свою кандидатуру на пост президента
Губернатор Флориды республиканец Рон Десантис подал в Федеральную избирательную комиссию США уведомление о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 2024 года. Он будет соперничать в борьбе за номинацию от Республиканской партии с бывшим президентом Дональдом Трампом. Через несколько часов Десантис объявил о выдвижении в своем твиттере, а также в беседе с Илоном Маском на платформе Twitter Spaces.
Эта презентация с участием Маска и его давнего друга и компаньона Дэвида Сакса оказалась омрачена техническими сбоями: трансляция, к которой поначалу подключились 300 тысяч человек, надолго «зависала» и прерывалась, отмечает Би-би-си.
Некоторое время Десантис опережал по опросам Трампа и считался более перспективным соперником Джо Байдена. Однако в последние недели его популярность среди республиканцев заметно снизилась и он начал «значительно» отставать от Трампа.
Главный аргумент Десантиса в пользу его кандидатуры, вероятно, будет заключаться в том, что он единственный республиканец, который может победить Байдена, говорится в комментарии «Голоса Америки».
«Мы должны отказаться от культуры проигрыша, которая повлияла на нашу партию в последние годы. Время для оправданий прошло», – сказал Десантис на мероприятии в Айове в начале этого месяца.
Губернатор подписал меры, которые строго ограничили аборты в штате, облегчили жителям скрытое ношение оружия, расширили ваучерную программу, позволяющую учащимся посещать частные школы, и ликвидировали финансирование инклюзивных программ в государственных университетах.
Десантис продолжает бороться с Walt Disney Co из-за критики компанией законов, запрещающих преподавание концепций гендерной идентичности в государственных школах. Компания подала федеральный иск, обвинив Десантиса в том, что он использует правительство штата в качестве оружия, чтобы наказать Walt Disney за ее деятельность.
Среди других кандидатов от республиканцев — бывший постоянный представитель США в ООН Никки Хейли и сенатор от Южной Каролины Тим Скотт.
Правительство Грузии объяснило отсутствие флагов ЕС «любовью к свободе»
Ко Дню независимости Грузии на здании парламента страны в этом году не будет больших баннеров с флагами Евросоюза. На это обратили внимание пользователи соцсетей и СМИ. Они опубликовали прошлогодние фотографии. На них рядом с флагами Грузии и символикой 26 мая были и флаги ЕС.
В правительстве говорят, что оформление праздника меняется ежегодно с 2016 года. Например, в 2018 году Грузия отметила 100-летие независимости, 2017 год был целиком посвящен 850-летию Руставели. В прошлом году праздник прошел под лозунгом «Навстречу Европе», а флаги ЕС были среди основных элементов.
В этом году, по информации правительства, главный слоган – «С любовью к свободе!», в связи с чем Тбилиси и другие города страны украсили лишь символикой национального флага Грузии.
Отметим, что пользователи соцсетей связали отсутствие флага ЕС в День независимости Грузии со сменой внешнеполитического курса правительства. Оппозиционное движение «Талга» и партия «Лело» заявили, что устроят 26 мая шествие с флагами Грузии и Евросоюза. Историк Лаша Бакрадзе призвал жителей Тбилиси 26 мая вывешивать флаги Грузии и Евросоюза с балконов и окон своих квартир.
СМИ напоминают, что в прошлом и текущем годах пророссийские активисты дважды сорвали и сожгли флаги ЕС у здания парламента Грузии. При этом как в 2022-м, так и в этом году страна ожидает получения статуса кандидата на вступление в ЕС.
Захарова: США вмешиваются во внутренние дела Грузии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию США на возобновление авиасообщения между Россией и Грузией. Она считает, что разговоры о введении санкции в отношении грузинских компаний – вмешательство в суверенные дела двух государств и неприкрытое давление Вашингтона.
«Никакой другой квалификации [для заявлений Госдепартамента], нежели вмешательство во внутренние дела суверенных государств, быть не может. Мы рассматриваем подобные менторские заявления Вашингтона как вмешательство во внутренние дела суверенных государств и в их отношения с третьими странами и неприкрытое давление», - сказала она.
По словам Захаровой, нет и не может быть «здравого объяснения», почему США считают возможным комментировать, о чем договариваются два суверенных государства.
«Если США во главу угла в своей политике везде и всюду ставят права человека, то, наверное, они должны в этой конкретной гуманитарной ситуации исходить из прав человека. Нет ничего более сложного, чем пересекать границу двух стран, с которыми были такие тесные связи, в том числе и родственные, гуманитарные, на протяжении длительного периода без прямого авиасообщения», – добавила Захарова.
Ранее в Госдепартаменте США заявили, что компании в аэропортах Грузии могут оказаться под угрозой санкций из-за обслуживания российских компаний.
- 10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний, а также отменил визовый режим для грузинских граждан с 15 мая. Между странами отсутствуют дипломатические отношения – их после войны 2008 года разорвала Грузия.
- Россия ранее трижды прерывала авиасообщение с Грузией. В последний раз это произошло летом 2019 года из-за протестов в Тбилиси, начавшихся после выступления в грузинском парламенте депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Он занял кресло спикера и говорил по-русски. Грузинская оппозиция сорвала заседание, Гаврилов покинул Грузию под охраной.
- После начала войны в Украине глава МИД РФ Сергей Лавров несколько раз похвалил правительство Грузии за решение не присоединяться к санкциям против России. Он сказал, что нынешние грузинские руководители «проявляют ответственный подход», который опирается на коренные интересы своего народа, и «отказываются от такого рода заходов».
Столтенберг: НАТО ожидает от Грузии соблюдения санкций против РФ
Североатлантический альянс ожидает от Грузии соблюдения международных санкций, ограничивающих возможности России вести агрессивную войну против Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Важно, чтобы Грузия руководствовалась демократическими ценностями, в которые мы все верим. Мы ожидаем от стран, не являющихся членами НАТО, соблюдения санкций, усложняющих для России финансирование и организацию ее захватнической войны против Украины», – сказал Столтенберг.
Столтенберг отметил, что Альянс поддерживает Грузию уже много лет, в том числе во внедрении реформ, ведь именно в Грузии еще в 2008 году проявилась тенденция российского агрессивного поведения против соседей, когда войска РФ вторглись в эту страну и захватили часть ее территорий.
В ходе дискуссии на ежегодном Брюссельском форуме Столтенберг заявил, что такие страны, как Грузия, пытаются сопротивляться российской агрессии. Именно поэтому на Мадридском саммите НАТО было принято решение нарастить помощь для этих стран, и Грузия является наиболее показательным примером.
В Бельгии 16-летние получили право избирать депутатов Европарламента
Власти Бельгии снизили минимальный возраст участников голосования на выборах в Европейский парламент до 16 лет.
Аннелиз Верлинден, министр внутренних дел Бельгии, обратилась к молодежи: «Снижая возрастной ценз, мы посылаем четкий сигнал. Мы хотим услышать и ваши голоса и мнения, чтобы они учитывались».
Около 280 000 молодых бельгийцев получат возможность в следующем году сказать свое слово на европейском уровне. Но в отличие от взрослых граждан, которые автоматически попадают в список избирателей, несовершеннолетние, желающие проголосовать, должны будут зарегистрироваться заранее.
Бельгия стала четвертой страной в ЕС после Мальты, Германии и Австрии, которая разрешила голосование с 16-летнего возраста, сообщил телеканал «Евроньюс».
Правительство Грузии подтвердило поездку Саломе Зурабишвили в Брюссель
Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибудет в Брюссель 31 мая и выступит перед Европарламентом, сообщила администрация президента.
По данным портала BM.ge, правительство Грузии по протоколу подтвердило поездку в ответ на обращение Зурабишвили.
Ранее президентская администрация упрекала правительство, что ответ затягивается с 27 апреля. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал публичные заявления на эту тему несерьезными.
Умерла американская певица Тина Тернер, «королева рок-н-ролла»
В Швейцарии в возрасте 83 лет умерла певица Тина Тернер. Об этом ее представитель сообщил Sky News. Тернер была одной из самый популярных певиц 1960-х - 1980-х годов. На ее счету восемь премий «Грэмми», она носила неофициальный титул «королевы рок-н-ролла».
Тина Тернер родилась в США в 1939 году. Ее имя при рождении - Анна Мэй Буллок. Сценический успех пришел к ней в начале 1960-х, когда она стала популярной исполнительницей ритм-энд-блюза. На ее счету восемь премий «Грэмми», награда MTV Video Music Awards, две Amеrican Music Awards и другие многочисленные призы.
Тернер была известна также как танцовщица и актриса. В 1986 году на голливудской Аллее славы появилась посвященная ей звезда.
Пашинян призвал Захарову не комментировать его слова
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что представитель МИД России не должен комментировать его слова, а может только принимать их к сведению. Так он отреагировал на высказывания представителя МИД России Марии Захаровой, которая прокомментировала высказывания главы правительства Армении о членстве этой страны в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Захарова на брифинге в среду прокомментировала последнее заявление Пашиняна по поводу возможного выхода Армении из ОДКБ в случае, если эта организация, где важную роль играет Россия, покажет свою неэффективность.
«Если это фигура речи для того, чтобы пролоббировать позицию о выходе Армении из ОДКБ, то, мне кажется, что все-таки надо понимать всю опасность манипулирования словами», - сказала Захарова.
Пашинян, по сообщению агентства «Арменпресс», отвечал в парламенте на вопросы депутатов, один из которых касался заявления представителя МИД России. Премьер-министр ответил, что не знает, кто из представителей российского МИД сделал такое заявление, отметив: «Моими собеседниками в РФ являются президент и председатель правительства Российской Федерации. Даже представитель МИД такого уважаемого и дружественного государства, как Россия, не может комментировать то, что я говорю».
Пашинян ранее неоднократно критиковал ОДКБ, в частности, утверждая, что организация не заняла достаточно четкую позицию в конфликте Армении с Азербайджаном. При этом прямо о том, что Ереван намерен выйти из организации, он не говорил.
В России, в свою очередь, ряд провластных комментаторов критикует Пашиняна, обвиняя его в прозападной позиции. Официально такие обвинения не звучат.
Вечером в среду Пашинян отправился в Москву, где он примет участие в очередном заседании Евразийского экономического совета. Запланирована и трехсторонняя встреча Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Грузию на саммите НАТО, предположительно, представит глава МИД — Коломина
Спецпредставитель НАТО Хавьер Коломина заявил, что надеется, что Грузия будет представлена на Вильнюсском саммите на уровне министра иностранных дел, хотя, по его словам, окончательное решение пока не принято, пишет SOVA.
На итоговом брифинге представитель Альянса заявил, что пока решается вопрос о том, как будет проводиться саммит в Вильнюсе 11-12 июля.
«Мы ожидаем, что Грузия примет участие в саммите на уровне министра иностранных дел, это пока соображения. В Мадриде принимал участие премьер-министр Гарибашвили - и стоит вопрос, кто будет присутствовать на саммите на этот раз. Мы верны Грузии и будем верны ей, несмотря на то, кто именно будет представлять страну. Это будет очень хорошим решением.
Хочу, чтобы у Грузии было соответствующее представительство после того, как в Мадриде были приняты решения, и хотим оценить то, как они осуществляются», - заявил Коломина.
Спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе и Центральной Азии Хавьер Коломина сегодня, 24 мая, прибыл в Грузию. Ранее он посетил Ереван.
Представителя НАТО приняла президент Грузии Саломе Зурабишвили, детали не сообщаются. Кроме того, с Коломиной встретился спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Минобороны РФ обвинило Украину в атаке на корабль «Иван Хурс»
Минобороны России обвинило Украину в атаке морских беспилотников на корабль российского Черноморского флота «Иван Хурс» в Черном море.
Как утверждается в сообщении российского военного ведомства, рано утром 24 мая вооруженные силы Украины атаковали корабль тремя беспилотными катерами примерно в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор. В сообщении говорится, что все катера были уничтожены огнем, а российский корабль не пострадал. Минобороны также опубликовало 10-секундный видеоролик, на котором, как утверждается, запечатлено уничтожение беспилотников.
Как говорится в сообщении, «Иван Хурс» обеспечивает безопасность функционирования трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».
Утром в среду об атаке морских беспилотников на корабль писал ряд освещающих войну российских телеграм-каналов, причем некоторые из них утверждали, что нападение произошло гораздо ближе к турецкому побережью, чем отчиталось Минобороны.
Украина не комментировала утверждения российского военного ведомства.
«Иван Хурс» - разведывательный корабль, который предназначен для обеспечения связи и управления флотом, ведения радиоразведки и радиоэлектронной борьбы, слежения за компонентами системы ПРО.
«РДК» отрицает потери при рейде под Белгородом. Шойгу говорил о 70 убитых
Бойцы Русского добровольческого корпуса (РДК), совершившего на днях рейд в российскую Белгородскую область, отрицают, что понесли в ходе рейда потери убитыми. Министр обороны России Сергей Шойгу ранее выступил с утверждением, что были убиты около 70 человек из числа пересекших российскую границу.
Более десяти бойцов РДК в среду пообщались с журналистами на территории Украины на фоне БМП, захваченного, как они утверждают, у российских пограничников. По словам одного из командиров РДК Дениса Капустина (Никитина), в ходе рейда были легко ранены двое бойцов, убитых нет. Капустин отрицает и потери боевой техники.
На вопрос о том, использовалась ли при рейде боевая техника западного производства, он сослался на слова Владимира Путина - о вооружении сепаратистов в 2014 году - о том, что такую технику «можно купить в любом военторге».
Ранее Минобороны России выступило с утверждением, что в ходе отражения нападения были убиты около 70 человек. Российское военное ведомство также опубликовало видео с несколькими единицами западной военной техники, как утверждается, подбитой в ходе боев и затем взятой российскими военными в качестве трофеев. Ряд телеграм-каналов опубликовал также видео с несколькими убитыми людьми, утверждая, что это диверсанты, но нет никаких подтверждений того, что это за люди и где было снято видео.
Рейд в Белгородскую область произошел 22 мая. Прорвавшиеся на территорию России вооруженные отряды на несколько часов взяли под контроль ряд населенных пунктов в Грайворонском районе. Впоследствии они с боем отступили за границу. Бойцы РДК и другого воюющего на стороне Украины добровольческого формирования «Легион Свобода России» утверждают, что в рейде участвовали только российские граждане, выступающие с оружием в руках против нынешних российских властей. Об этом же заявил и представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, который также заявил, что среди добровольцев не было убитых.
Власти Белгородской области заявили о гибели одного мирного жителя и нескольких раненых. Также в результате боев, как утверждается, были повреждены сотни частных домов.
Орбан заявил о намерении Венгрии снизить зависимость от российского газа
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен снизить зависимость страны от российского газа, сообщает агентство Bloomberg. На экономическом форуме в Катаре он заявил, что ведёт переговоры с Катаром о поставках газа.
Орбан уточнил, что сейчас примерно половину всего газа Венгрия получает из России по трубопроводам. На эти поставки заключены долгосрочные контракты. Однако страна ищет и других партнёров. Он подчеркнул значимость Катара для Евросоюза.
«Без катарских поставок мы попали бы в беду прошлой зимой», – сказал Орбан. По его словам, поставки газа из Катара в Венгрию могут начаться к 2026 году.
Орбан также заявил, что Венгрия намерена развивать сотрудничество с Катаром и в других сферах, таких, как сельское хозяйство, IT-индустрия и вопросы безопасности.
Венгрия – одна из последних европейских стран, сохраняющих контакты с Москвой и союзниками. 11 апреля она продлила соглашение с Москвой о дополнительных поставках газа по «Турецкому потоку».
Будапешт обвиняется другими странами в ЕС в попытке блокировать санкции против России и симпатиях к Москве. Правительство Орбана утверждает, что действует в национальных интересах.
Украинский депутат премьеру Грузии: «Ты тянешь свое государство в РФ»
Депутат Верховной Рады Украины, член фракции «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко прокомментировал заявление, сделанное премьером Грузии на форуме в Катаре, назвав его «противным».
Гарибашвили, в частности, сказал, что с Россией торгует не только Грузия, но и страны ЕС, а украинские политики желают втянуть Грузию в конфликт.
«Ираклий, у тебя часть территорий оккупирована Россией. У нас тоже. Но мы сражаемся, чтобы это исправить. А ты тянешь свое государство в РФ, чтобы было оккупировано все.
Конечно, мы говорим лишь о торговле. Ираклий продает свое тело в российском посольстве. И хочет, чтобы так поступала вся Грузия», – написал Гончаренко в телеграм-канале.
Отметим, что в фейсбуке украинский политик опубликовал свой пост на грузинском языке.
Три крупнейших российских частных банка обжаловали санкции ЕС в суде
Три крупнейших российских частных банка, Альфа-Банк, «Тинькофф» и Росбанк обжаловали в суде санкции Евросоюза. Внимание на это обратил телеграм-канал The sanctions law.
Санкции в отношении этих и ещё нескольких российских банков входят в десятый пакет экономических санкций Евросоюза, принятый 25 февраля этого года, к годовщине военного вторжения России в Украину.
Активы этих банков в странах Евросоюза подлежат заморозке, европейским компаниям запрещается заключать с ними сделки, они отключаются от системы SWIFT. В мае эти банки, как и ряд других, попали также под санкции Великобритании.
После российского вторжения в Украину российская экономика подверглась беспрецедентному санкционному давлению со стороны стран Запада. ЕС объяснил санкции против частных банков из России тем, что они обеспечивает «существенный доход» государству и обладают значимой ролью в экономике.
Иски российских банков поданы в суд Евросоюза. Доводы истцов не сообщаются. «Тинькофф» отказался комментировать дело российской версии журнала Forbes, издание направило запросы и в два других банка.
- Основатель «Тинькофф-Банка» Олег Тиньков и основные совладельцы «Альфа-Банка» Михаил Фридман и Пётр Авен находятся под персональными санкциями Великобритании и Евросоюза. Фридман и Авен обжаловали это в суде.
- В марте Тиньков обратился в МИД Великобритании с просьбой снять с него санкции, заявив, что продал свою долю в группе «Тинькофф». Авен и Фридман в марте также рассказали, что продают свои пакеты акций другому совладельцу «Альфа-Банка» Андрею Косогову и намерены добиваться снятия с них санкций.
В Крыму национализировали квартиру супруги президента Украины
В аннексированном Крыму национализирована ялтинская квартира супруги президента Украины Елены Зеленской, а также несколько зданий, принадлежавших украинским олигархам и крымскотатарскому Меджлису. Об этом сообщил назначенный Россией глава полуострова Сергей Аксёнов.
О том, что Зеленская купила в 2013 году в Крыму пентхаус за половину рыночной стоимости, СМИ писали в 2019 году. Тогда сообщалось, что жена президента купила трехкомнатную квартиру в Ялте за почти 164 тысячи долларов (около 1200 тысяч долларов за квадратный метр). При этом стоимость квадратного метра подобных квартир в то время достигала четырёх тысяч долларов.
Зеленская купила квартиру у бывшего украинского депутата и бизнесмена Александра Буряка. Он также был одним из волонтёров штаба Владимира Зеленского. В пресс-службе президента Украины заявили, что супруга главы украинского государства купила недвижимость в Крыму до аннексии полуострова Россией, в полном соответствии с действующим законодательством Украины и по рыночной цене.
В апреле 2019 года крымскую квартиру Зеленских выставили на продажу по цене выше 790 тысяч долларов.
- Российские власти аннексированного Крыма приняли решение о национализации около 700 активов украинских физлиц в феврале. Среди владельцев национализированного имущества – украинские бизнесмены и политики Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие.
- К национализированным активам относятся земельные участки и объекты недвижимости. Назначенный Россией крымский парламент считает, что их владельцы связаны с киевской властью и предпринимают «недружественные действия» в отношении России.
- В свою очередь, Аксенов заявил, что национализированное имущество будет выставлено на торги, а все средства от его продажи пойдут на нужды «специальной военной операции» – так в России официально называют войну против Украины.
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Спецпредставитель генсека НАТО проводит встречи в Грузии
В Грузию прибыл спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе и Центральной Азии Хавьер Коломина. Ранее он посетил Ереван.
По информации СМИ, главными темами встреч, которые представитель Североатлантического альянса проведет в Тбилиси, станут предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе (11–12 июля), и вопросы, по которым Брюссель не раз выражал обеспокоенность в адрес официальных властей.
Коломина уже провел встречу с заместителем главы МИД Грузии Лашей Дарсалия. Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что главной темой дискуссии стал прогресс Грузии на пути евроатлантической интеграции. Стороны обсудили и практическую помощь, которую в будущем Грузия получит от НАТО.
Представителя НАТО приняла президент Грузии Саломе Зурабишвили, детали не сообщаются. Кроме того, с Коломиной встретился спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. После окончания встреч Коломина ответит на вопросы грузинских журналистов.
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