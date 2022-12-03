Россия вывезла из Украины зерно не менее чем на 1 млрд долларов

Россия вывезла из Украины зерно стоимостью не менее 1 миллиарда долларов. Это утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на NASA Harvest - проект американского космического агентства, посвященный международной продовольственной безопасности.

По его данным, на подконтрольных России территориях Украины был собран урожай пшеницы размером примерно 6 миллионов тонн. Сейчас российскими войсками оккупированы территории, на которых выращивается примерно четвертая часть всей украинской пшеницы. Россия в начале октября объявила об аннексии этих территорий. Крым был аннексирован еще в 2014 году.

На территории Украины, остающейся свободной от оккупации, в этом году было собрано более 26 миллионов тонн пшеницы - что больше, чем прогнозировалось.

Российские суда экспортировали вывезенное из Украины зерно, как утверждается в расследовании, в разные страны, в том числе в Ливию и Иран, однако объемы таких поставок трудно оценить, поскольку происхождение зерна пытаются скрыть.

В конце октября журналистам Financial Times удалось на примере одной поставки отследить, как зерно из Украины, вывезенное Россией, попадает на мировой рынок. В частности, для груза из Запорожской области были подготовлены экспортные документы, по которым происхождение пшеницы менялось с Украины на российский город Тольятти. Как предполагают журналисты, груз, который транспортировало судно под сирийским флагом, был продан в турецком порту Хопа на границе с Грузией. Фотографию сухогруза «Павел» у местного элеватора разместил в фейсбуке один из портовых чиновников.