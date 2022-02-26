Россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН по Украине

Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую российское вторжение в Украину. При голосовании 11 членов СБ поддержали проект резолюции, три – Индия, Китай и Объединенные Арабские Эмираты – воздержались.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд выразила сожаление в связи с тем, что проект резолюции не прошел, и подчеркнула, что сама ООН была создана после Второй мировой войны именно для того, чтобы предотвращать войны, подобные той, что идёт сейчас в Украине.

По предложению представителя Украины Сергея Кислицы была объявлена минута молчания по погибшим в Украине.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ «не ведет войну с Украиной и украинским народом», а цели того, что он назвал «российской спецоперацией», скоро будут достигнуты. Проект резолюции он назвал »антироссийским и антиукраинским», сказав, что он противоречит »интересам коренного украинского народа, поскольку пытается спасти и закрепить ту систему власти, которая подвела эту страну к трагедии».

Небензя утверждал также, что «нет подтверждений гибели гражданских лиц» в ходе боевых действий на территории Украины. Российская сторона заявляет, что наносит удары только по военным объектам и инфраструктуре вооруженных сил Украины.

25 февраля власти города Ахтырка (Сумская область) сообщили об обстрелах города российскими войсками из ракетных установок «Ураган», в результате чего погибли по меньшей мере 5 человек, в том числе ребенок, около 20 были ранены. Одним из объектов, подвергшихся обстрелу, оказался детский сад (Небензя в своей речи выступил с утверждением, что факт обстрела не подтвердился).