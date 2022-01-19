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Россия завершила вывод военных из Казахстана
Из Казахстана вылетели последние четыре самолета с российскими военными, которые находились там в рамках миссии ОДКБ. Об этом сообщает ТАСС.
Самолеты вылетели из аэропортов Нур-Султана и Алматы. На них Казахстан покинуло и командование военным контингентом во главе с генерал-полковником, командующим ВДВ России Андреем Сердюковым. По его словам, миссия прошла успешно, а в отношении российских солдат "не было допущено ни одной провокации".
В Минобороны сообщили, что российские военные помогли властям Казахстана взять под контроль аэропорт в Алматы. Они также охраняли расположенное в городе генконсульство России и другие административные объекты.
Вывод российских военных из Казахстана начался 13 января. Их точная численность не разглашалась. Всего в рамках миссии ОДКБ в Казахстан были направлены 2030 солдат и 250 единиц техники из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана.
Ранее в среду стало известно, что депутаты Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана одобрили поправки в законодательство, которые отменят пожизненное председательство первого президента республики Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана.
- Военные стран ОДКБ были направлены в Казахстан 6 января, на четвертый день беспорядков в стране, по просьбе президента Касым-Жомарта Токаева. Он заявил, что в городах действуют "террористы", и в связи с "внешней агрессией" обратился за военной помощью к странам ОДКБ.
- Протесты начались в Жанаозене из-за повышения цен на топливо. В течение нескольких дней митинги переросли в вооруженные столкновения с силовиками. В результате в Алматы захватили и сожгли мэрию.
- По последним данным, в результате протестов погибло 225 человек. Возбуждено 695 уголовных дел по тяжким и особо тяжким статьям, 695 человек уже арестованы, еще 85 задержаны в качестве подозреваемых. Всего в Казахстане задержано около десяти тысяч человек.
Другие новости дня
В Киеве прошли столкновения сторонников Порошенко с полицией
У здания Печерского районного суда в Киеве, где проходят слушания по избранию меры пресечения для Петра Порошенко, произошли столкновения сторонников экс-президента с полицией. Собравшиеся установили палатки с припасами, но поставить на тротуаре бочки с открытым огнём им не разрешили.
Порошенко обвиняют в госизмене и финансировании терроризма. По версии следствия он нарушил закон в 2014 году, когда во время своего президентства закупал уголь у пророссийских сепаратистов в Донбассе. Адвокаты утверждают, что в материалах нет доказательств вины политика. Сам Порошенко называет свое преследование местью со стороны нынешнего президента Владимира Зеленского.
Порошенко вернулся в Киев из Варшавы в понедельник, 17 января. На пограничном контроле у него на несколько минут забрали паспорт, но после протестов вернули его и пропустили через границу вместе с группой сопровождения.
Порошенко заявил, что власти пытались придумать предлог для того, чтобы не допустить его на территорию Украины, но им это не удалось. Порошенко призвал граждан объединиться вокруг его политической фигуры, чтобы дать отпор российской агрессии.
Гарибашвили: возле реки Иордан будет построен грузинский центр культуры
Правители Иордании передали Грузии земельный участок возле реки Иордан, на котором будет построен центр грузинской культуры. Об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил в Кафедральном соборе Пресвятой Троицы.
Премьер поздравил Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию Второго и граждан страны с праздником Крещения Господня, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Поздравляю Ваше Святейшество, членов Священного Синода, население, всех с Крещением Господним. Для меня большая честь сообщить сегодня нашему населению очень радостную весть. Можно сказать, что сегодня мы являемся участниками исторического события.
Согласно решению Его Величества, короля Иордании Абдаллы II и Его Высочества принца Гази, Грузии передан участок земли у реки Иордан, недалеко от места крещения Спасителя. С благословения патриарха здесь будет построен грузинский центр культуры», – сказал Гарибашвили.
Крещение Господне отмечается в Грузии как государственный праздник, в госучреждениях и учебных заведениях это официальный выходной день.
В Абхазии оппозиционеру изменили тюремное заключение на домашний арест
В Абхазии оппозиционному активисту Баталу Цвижба изменили меру пресечения. Решение приняла Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда самопровозглашенной республики под председательством судьи Мимозы Цушба, в составе судей Романа Кварчия и Майи Квициния.
В частности, суд кассационной инстанции отменил решение Сухумского городского суда от 11 января 2022 года и избрал в отношении Батала Цвижба меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц и три дня (до 22 февраля 2022 года).
В отношении Цвижба введены все ограничения, предусмотренные уголовно– процессуальным законодательством, за исключением необходимости посещения медицинского учреждения по показаниям состоянии здоровья.
- Батал Цвижба – участник оппозиционного митинга 21 декабря. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 206 Уголовного кодекса Абхазии (участие в массовых беспорядках).
- 11 января Сухумский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и заключил под стражу Батала Цвижба сроком на 1 месяц и 15 суток (до 22 февраля 2022 года).
Объявлен состав сборной Грузии по фигурному катанию на Олимпиаду
Федерация фигурного катания Грузии объявила состав для участия в командном турнире на Олимпийских играх – 2022.
В сборную вошли Анастасия Губанова, Морис Квителашвили, спортивная пара Карина Сафина/Лука Берулава и танцевальный дуэт Мария Казакова/Георгий Ревия.
«Этот состав будет соревноваться в командных олимпийских соревнованиях, которые начнутся 4 февраля. Только 10 самых высокорейтинговых национальных команд получают возможность принять участие в этом престижном турнире. Впервые в истории Грузия будет представлена на командных соревнованиях.
Затем, начиная с 8 февраля, спортсмены будут соревноваться в своих дисциплинах. Пожелаем всем фигуристам большой радости и удачи, ведь участие в Олимпиаде – самая большая мечта каждого спортсмена!» — сообщила грузинская федерация в соцсети Instagram, пишет портал «Чемпионат».
Несколько дней назад право выступать на зимних Олимпийских играх в Пекине получил саночник Саба Кумариташвили.
Нино Циклаури и Сосо Джапаридзе завоевали право участвовать в соревнованиях по горнолыжному спорту. Для Циклаури это будут четвертые Олимпийские игры, а Джапаридзе получил олимпийскую лицензию впервые.
В Турции заявили о начале авиасообщения с Арменией со 2 февраля
Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило о том, что авиасообщение с Арменией начнется со 2 февраля.
«Авиасообщение с Арменией начнется со 2 февраля, а с севером Ирака (Эрбилем) - с 24 января», – говорится в сообщении.
Как пишет ТАСС, турецкая авиакомпания Pegasus Airlines открыла продажи на рейс Стамбул – Ереван, который будет выполняться три раза в неделю.
«Продажи по данному направлению начались, первый рейс намечен на 2 февраля. Ожидается, что будет три рейса в неделю», – сказал собеседник агентства.
10 января Комитет гражданской авиации Армении дал согласие на осуществление рейсов по маршруту Ереван – Стамбул – Ереван.
Украина, Грузия и другие европейские страны имеют право стать членами НАТО – Госдеп
США предпочитают решение ситуации дипломатическим путем, сказано в заявлении Госдепартамента США, распространенного накануне визита госсекретаря США Энтони Блинекена в Киев.
«Дипломатия – единственный ответственный способ преодоления этого кризиса», – говорится в заявлении на сайте Госдепартамента США.
Никто не защищен, если все не уважают суверенитет и территориальную целостность стран, а также все права человека и фундаментальных свобод, подчеркивает внешнеполитическое ведомство США.
«За последние три десятилетия Россия вторглась в три соседние страны – Украину, Грузию и Молдову. Она вмешивалась в выборы, применяла химическое оружие для покушений как на своей территории, так и за её пределами (Скрипаль, Навальный), нарушала международные соглашения о контроле над вооружением. Мы и наши союзники поднимем эти и другие вопросы перед Россией в ближайшие дни и недели.
Украина, Грузия и все другие европейские страны имеют право выбирать лучшее будущее для своего народа, в том числе благодаря упорному труду и стремлению стать членами евроатлантического содружества и НАТО», – сказано в заявлении.
Госсекретарь США Энтони Блинкен уже прибыл в Киев, где проведет встречи с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
По сообщению Госдепартамента, визит служит выражению поддержки США суверенитета и территориальной целостности Украины.
Из Украины Энтони Блинкен отправится в столицу Германии, чтобы обсудить дипломатические переговоры с Россией.
В пятницу запланирована встреча Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве. По информации Госдепартамента, визиты и консультации госсекретаря являются частью дипломатических усилий, направленных на деэскалацию напряженности, вызванной концентрацией российских вооруженных сил возле Украины, пишет агентство «Новости-Грузия».
Блинкен начал визит в Киев и встретился там с дипломатами США
США надеются, что Россия будет придерживаться дипломатического подхода для разрешения кризиса на границе с Украиной. Об этом на встрече с американскими дипломатами в Киеве заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что намерен обсудить мирное урегулирование ситуации с главой российского МИД Сергеем Лавровым на встрече в пятницу, 21 января.
Наращивание российских войск на границе с Украиной означает, что Москва может в кратчайшие сроки отдать приказ о вторжении, отметил Блинкен.
Госсекретарь также отметил, что президент США попросил его приехать в Киев для подтверждения обязательств Вашингтона перед Украиной. На сегодняшний день у Блинкена запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что напряженность вокруг Украины вызвана поставками в эту страну оружия, а также военными маневрами и полетами авиации НАТО.
С осени прошлого года в СМИ начали появляться сообщения со ссылкой на данные разведки о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и другие страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение. Кремль эти заявления отверг и потребовал от США и НАТО гарантий безопасности – в частности, не расширять НАТО на восток и не включать в военный союз новых членов из числа бывших советских республик.
Первый раунд международных переговоров по требованиям России при участии её представителей прошёл в начале января в Женеве и Брюсселе. Стороны назвали консультации серьёзными и откровенными, но подчеркнули, что значительные разногласия между ними сохраняются.
Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:
Наталья Поклонская не будет послом России в Кабо-Верде
Бывший прокурор аннексированного Крыма и бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская, назначенная три месяца назад послом России в островном африканском государстве Кабо-Верде, не приступит к исполнению обязанностей.
По словам Поклонской, у неё "изменились личные обстоятельства". Она заявила, что готова "на любую должность, где будет полезна государству".
То, что Поклонская не поедет на Кабо-Верде, подтвердил и МИД России, также в качестве причины назвав её личные обстоятельства.
Президент России Владимир Путин назначил бывшего депутата Госдумы послом в Кабо-Верде в октябре прошлого года. Источники РБК утверждали, что работа в дипмисии была пожеланием самой Поклонской. По словам источников в Кремле, Поклонскую из-за её поведения и экстравагантных заявлений не хотели видеть в Думе следующего созыва ни администрация президента, ни "Единая Россия", ни руководство аннексированного Крыма, от которого она была избрана.
- Наталья Поклонская была прокурором Крыма. После ввода туда российских войск прихода к власти пророссийского правительства в марте 2014 года она была назначена прокурором Автономной республики Крым. После аннексии полуострова сохранила свою должность, а затем в 2016 году была избрана в Госдуму по списку "Единой России". Власти Украины обвиняют её в ряде преступлений.
- В Госдуме Поклонская сначала выступала с ультраконсервативных позиций, в частности требовала запрета фильма режиссёра Алексея Учителя "Матильда" из-за того, что в нём якобы оскорблялся император Николай II. Впоследствии она пересмотрела некоторые взгляды.
Вопрос об импичменте Бибилова сняли с повестки дня президиума парламента
Вопрос об импичменте президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова сняли с повестки дня президиума парламента. Как сообщает агентство «Рес», вопрос вызвал бурные споры на заседании.
«Первый вопрос необоснованно вынесен на рассмотрение президиума. Никаких оснований его вынесения на президиум нет. Я бы попросил снять его», – сказал спикер парламента Алан Тадтаев.
Депутат Давид Санакоев, в свою очередь, отметил, что вопрос в повестке дня сформулирован неправильно, он должен звучать «О предложении об отрешении президента от должности» вместо «О вопросе отрешения президента с должности».
Парламентарий также отметил, что 1/3 депутатов имеет право в соответствии с регламентом выносить предложение об отрешении президента на сессию, минуя президиум.
Как пишет «Рес», депутаты пришли к мнению, что нет необходимости обсуждать данный вопрос на президиуме, после чего была утверждена повестка дня сессии, включающая в себя два вопроса: проект закона «О промышленной безопасности опасных производственных предметов», и проект закона о внесении изменений в закон республики «О лицензировании отдельных видов деятельности».
- В действиях Бибилова оппозиция усмотрела признаки нарушения базовых норм Конституции, «обеспечивающих суверенитет и территориальную целостность» Южной Осетии. Речь идет, в частности, о размещении грузинского поста полиции в селе Цнелиси.
- Ранее депутаты заявляли, что в 2019 году Бибилов едва не «подарил» Грузии более 200 квадратных километров югоосетинской территории. Оппозиционеры не согласны и с заявлением Бибилова о том, что согласно декрету 1922 года села Гуджабар, Арцеу, Орчосан (Гуджабаури, Арцеви, Орчосани – ред.) «могут оказаться на территории Грузии».
- Выборы югоосетинского президента должны пройти в апреле текущего года. Бибилов говорит, что ему «ничего не мешает идти в президенты» на второй срок.
США надеются на дипломатическое решение конфликта с Россией
Вашингтон и его союзники дадут решительный ответ, если Россия вторгнется на территорию Украины. Об этом в интервью изданию Foreign Policy заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. При этом он подчеркнул, что прогресса в переговорах с Москвой можно достичь дипломатическим путём.
Салливан также отметил снижение количества кибератак на американскую инфраструктуру с применением программ-вымогателей последние месяцы после встречи президентов России и США летом прошлого года. Тогда Джо Байден заявил Владимиру Путину об угрозе стратегической стабильности страны и пригрозил ответными мерами, напомнил советник.
Салливан приветствовал недавнее задержание в России членов хакерской группы, которую подозревают в кибератаках на Соединённые Штаты. По всей вероятности, речь идёт о ликвидации ФСБ России хакерской группировки REvil.
REvil была известна как одна из крупнейших хакерских группировок в мире. Она занималась коммерческими атаками – требовала с компаний выкуп за неуничтожение их информации. В 2021 году с ними связывали атаки на десятки тысяч компаний, в том числе на нефтепровод Colonial Pipeline в США.
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В Абхазии оппозиция предложила властям подписать меморандум и отложить выборы
В самопровозглашенной республике Абхазия оппозиция предложила властям подписать меморандум о стабилизации общественно-политической ситуации.
В документе, в частности предлагается в течение двух месяцев принять поправки к Конституции о переходе к смешанной избирательной системе, а также разработать и принять новый Конституционный закон «О выборах депутатов парламента».
Оппозиция предлагает внести изменения в Конституционный закон «О Кабмине» и перераспределить полномочия между ветвями власти.
Парламентские выборы, назначенные на 12 марта, должны быть отложены на один год, – считают оппозиционеры.
В меморандуме также указано, что Кабмин в течение одного года должен разработать, а президент утвердить:
- Концепцию политико-экономического развития на долгосрочный период
- Госпрограмму политико-экономического развития на среднесрочный период
- Отраслевые программы развития народного хозяйства
- Военную доктрину и программу комплексной модернизации и реформы вооружённых сил
- Экологическую доктрину
- Программу поддержки независимых СМИ, институтов демократии и гражданского общества
- 21 декабря абхазская оппозиция провела митинг у сухумского Драмтеатра вблизи комплекса правительственных зданий. После того, как президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания не вышел к митингующим, они направились к зданию парламента, где произошли потасовки, в итоге сотрудники милиции оттеснили оппозиционеров от парламента. По итогам митинга оппозиционеры огласили резолюцию, в соответствии с которой они намерены инициировать отстранение от власти действующего абхазского лидера.
- 23 декабря прокуратура возбудила уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках, применения насилия в отношении представителя власти. В заявлении ведомства говорилось, что митинг, организованный Народно-патриотическим союзом Абхазии, был несанкционированным и сопровождался «погромами и уничтожением имущества».
- 8 января прокуратура сообщила о задержании подозреваемых в рамках предварительного расследования этого уголовного дела.
- 13 января вечером лидеры оппозиции в знак протеста против заключения под стражу пятерых активистов попросили задержать их за организацию митинга 21 декабря. После встречи с вице-президентом Бадрой Гунба один из лидеров оппозиции Адгур Ардзинба заявил о достижении взаимопонимания по ряду вопросов.
В Южной Осетии циркулирует омикрон-штамм коронавируса – Кочиева
В Южной Осетии циркулирует омикрон-штамм коронавируса, сообщила агентству «Рес» глава Югосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
Ранее в цхинвальской республиканской больнице рассказали, что их ПЦР-тесты не всегда чувствительны к новому штамму.
По информации Югосетпотребнадзора, за сутки выявлен 81 новый случай заболевания коронавирусом (днем ранее – 63). Было проведено 246 исследований.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находится 361 житель республики, 20 человек сняты с учета медиков. Количество инфицированных с начала пандемии выросло до 10 616, из них выздоровели 10 255», – заявили в ведомстве.
- С начала января в Южной Осетии наблюдается резкий рост новых случаев заражения коронавирусом.
- Ранее стало известно о выявлении первых случаев заражения омикрон-штаммом в Северной Осетии.
В тюрьмах и СИЗО Беларуси находятся более 400 россиян
В белорусских тюрьмах отбывают наказание 346 россиян, еще 109 находятся под арестом в СИЗО. Об этом сообщили в посольстве России в Беларуси в ответ на запрос РБК. При этом в ответе указано, что информация последний раз обновлялась 1 июля 2021 года.
Как минимум 11 человек преследуются в связи с протестами, которые начались в стране в августе 2020 года после выборов президента. Семь из них уже осуждены и отбывают наказание, рассказали изданию в Московской Хельсинкской группе.
Среди них Дмитрий Попов, приговоренный к 16 годам лишения свободы по делу блогера Сергея Тихановского по обвинению в организации массовых беспорядков.
21-летнего россиянина Егора Дудникова суд в Минске приговорил к 11 годам лишения свободы, признав его виновны в разжигании социальной вражды. Согласно материалам обвинения, Дудников, будучи актёром-любителем, озвучивал видеоролики для оппозиционного телеграм-канала "Отряды гражданской самообороны", включённого КГБ Беларуси в список террористических организаций.
Еще трое россиян ждут приговора. Под домашним арестом остается 23-летняя Софья Сапега, девушка белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича. Ей уже предъявлены обвинения об угрозах в адрес сотрудников правоохранительных органов и грозит до 6 лет лишения свободы. На прошлой неделе дело россиянки направили в суд.
В СИЗО находится 33-летний Андрей Поднебенный, его подозревают в совершении теракта . КГБ Беларуси считает, что он проколол шины нескольким десяткам троллейбусов в Гомеле и поджег милицейскую машину. Сроки по этой статье — от 8 лет до пожизненного заключения или смертной казни.
Меньше всего известно о 22-летнем россиянине Антоне Лысове. Его задержали в октябре прошлого года, с тех пор он находится в СИЗО.
- Массовые протесты в Беларуси начались после президентских выборов 9 августа 2020 года. Их победителем ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко, который баллотировался на шестой срок подряд. Власти жестоко разгоняли акции сторонников оппозиции. Были арестованы десятки тысяч людей, заведено больше тысячи уголовных дел. США и Евросоюз не признают Лукашенко легитимным главой государства. В отношении официального Минска Запад ввёл несколько пакетов экономических санкций.
В Грузии второй день подряд фиксируют рекорд по новым случаям COVID-19
За сутки в Грузии выявили 8545 новых случаев коронавируса. Это – максимальный показатель за все время пандемии.
Днем ранее также был установлен рекорд – был подтвержден 7521 новый случай.
Накануне провели 63 605 тестов: PCR-тестов – 30 255, экспресс–тестов на антиген – 33 350. По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 13,72%, за последние 14 дней составляет 10,44%, за неделю – 10,93%.
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 14 555. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 43 пациента.
Выздоровели еще 8545 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 015 592, выздоровевших – 943 212.
В настоящее время в Грузии 57 799 активных случаев инфицирования, 4386 пациентов лечатся в клиниках, 1000 – в тяжелом состоянии.
За сутки вакцинированы от коронавируса 9340 человек, всего использовано вакцин – 2 632 527.
По подсчетам эпидемиологов, доля омикрон-штамма коронавируса по стране уже превысила 50%.
В Грузии отмечают Крещение – религиозный и государственный праздник
Грузинская православная церковь, как и весь православный мир, 19 января отмечает один из 12 главных христианских праздников — Крещение Господне (Богоявление).
Крещение Господне отмечается в Грузии как государственный праздник, в государственных учреждениях и учебных заведениях это официальный выходной день, пишет агентство «Новости-Грузия».
Праздничные службы проходят во всех храмах страны. В Тбилиси литургия в Кафедральном соборе Пресвятой Троицы началась в 10:00.
По окончанию службы будет совершен чин Великого водосвятия. Этот чин совершается дважды в год: накануне праздника Крещения – после литургии или вечерни, и в сам день праздника – после службы.
Праздник Крещение Господне тесно связан с событием земной жизни Иисуса Христа, описанным евангелистами, – крещением, которое совершил в реке Иордан пророк Иоанн Предтеча, он же – Иоанн Креститель. Второе название праздника – Богоявление. Это название напоминает о чуде, которое произошло во время крещения Христа: в облике голубя с небес сошел Святой Дух, и глас с неба назвал Иисуса сыном.
Большая часть населения Грузии – православные христиане. В этот день крестники навещают своих крестных, чтобы поздравить с праздником.
Другая традиция – это массовое крещение младенцев, которое проводится по инициативе главы Грузинской православной церкви Католикоса-Патриарха Илии Второго. Однако в этом году массовое крещение детей не состоится, сообщили в пресс-службе патриархии.
Патриарх крестит третьих и последующих детей в семьях, родители которых венчались в церкви. Цель данной инициативы – улучшение демографического положения в стране. На сегодня у Илии Второго более 40 тысяч крестников.
США: внедрение стандарта 5G чревато рисками для гражданской авиации
Американские авиакомпании объявили, что готовящийся к внедрению стандарт связи 5G может нарушить работу навигационных систем. Особенно рискованным, как считают специалисты, может оказаться применение новых частот при неблагоприятной погоде, сообщают зарубежные СМИ.
Предостережение авиакомпаний было направлено руководству Федеральной авиационной администрации США.
К заявлению директоров American Airlines, Delta Air Lines и United Airlines присоединились и другие авиационные компании. Все они настаивают на необходимости срочных мер для предотвращения сбоев при пассажирских и грузовых перевозках, при доставке медицинских средств, включая вакцины.
На российском фондовом рынке произошел крупнейший обвал за год
На российском фондовом рынке произошел крупнейший с марта прошлого года обвал.
Во вторник 18 января индекс московской биржи к закрытию торгов опустился на 6,5%, в другом значении - до отметки 3 тысячи 328 пунктов.
Индекс РТС, который является основным индикатором фондового рынка России, упал на 7,29% или до 1 тысячи 367 пунктов. В последний раз значение индекса РТС было ниже 1 тысячи 400 пунктов в феврале прошлого года.
Акции крупнейших российских компаний - «Газпрома», «Сбера» и «Яндекса» - также упали в среднем на 10%.
Аналитики и эксперты считают, что акции дешевеют из-за геополитической напряженности - в частности, из-за ситуации на российско-украинской границе, где скапливаются войска РФ. Запад утверждает, что Россия готовится к полноценному военному вторжению в соседнюю страну. В Кремле это отрицают.
Госсекретарь США перед поездкой в Киев поговорил с Лавровым
Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник обсудил по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым недавние переговоры о безопасности в Европе. Как сообщает пресс-служба Госдепартамента, госсекретарь подчеркнул важность продолжения дипломатического пути для деэскалации напряженности, связанной с вызывающим глубокую тревогу наращиванием российской военной мощи в Украине и вблизи ее границ.
Как говорится в сообщении, Блинкен также подтвердил «непоколебимую приверженность» США суверенитету и территориальной целостности Украины.
Глава Госдепартамента поговорил с Лавровым накануне своего визита в Киев. Он запланирован на 19 января. Как сообщается, поездка станет продолжением усилий США с целью убедить Россию отказаться от эскалации в конфликте с Украиной и выбрать дипломатический путь. Кроме украинских лидеров, Блинкен встретится в Киеве с сотрудниками посольства США и расскажет им о шагах Вашингтона в случае дальнейшей эскалации (по всей видимости, подразумевается судьба посольства в случае масштабного российского вторжения в Украину). Из Киева Блинкен отправится в Берлин, где российские угрозы Украине и возможные ответные меры будут обсуждать главы внешнеполитических ведомств США, Германии, Франции и Британии.
В сообщении российского МИД о разговоре Лаврова с Блинкеном акцент сделан на российских требованиях «гарантий безопасности», которые обсуждались на переговорах на прошлой неделе. Москва требует от Вашингтона письменного ответа на них. Также в сообщении МИД России сказано: «Министр призвал Госсекретаря не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии», а заставить власти в Киеве выполнить в полном объеме Минские соглашения».
Москва утверждает, что не готовит вторжение в Украину, и в то же время отказывается снизить число своих военнослужащих у украинской границы. Именно сосредоточение более 100 тысяч российских военных, сопровождаемое агрессивной риторикой, вызвало опасения Запада, что Москва может готовить удар по Украине.
В Грузии до 1 апреля приостановили проверку положения соцнезащищенных семей
Очередная проверка социально-экономического положения семей, зарегистрированных в базе данных социально незащищенных, приостановлена до 1 апреля 2022 года, сообщает Минздрав Грузии. Решение было принято на заседании правительства с учетом существующего эпидемиологического положения. Проверка будет осуществлена только в случае требования семьи.
Как отмечают в ведомстве, Агентство социального обслуживания беспрепятственно предоставляет населению соцсервисы. Любая семья, считающая себя социально незащищенной, должна обратиться в районные представительства агентства социального обслуживания по месту жительства, чтобы заполнить специальную заявку. После этого в течение одного месяца социальный работник должен посетить место, где проживает семья, чтобы заполнить семейную декларацию.
Именно этот документ, в котором указывается информация о членах семьи, играет главную роль в подсчете баллов.
- С 2015 в Грузии задействовала новая методология подсчета рейтинговых баллов, пишет агентство «Новости-Грузия». Основное отличие сегодняшней формулы от старой заключается в том, что бытовые вещи и техника больше не влияют на баллы. Семья, получившая право на соцпомощь, будет получать ее в течение четырех лет. Спустя четыре года, соцагентство обязано проверить семью и установить соответствие рейтинговых баллов с уровнем жизни бенефициара.
Европарламент возглавила мальтийский политик Роберта Метсола
Новым председателем Европарламента - после смерти предыдущего спикера, итальянца Давида Сассоли - избрана представительница Мальты Роберта Метсола.
Она стала самым молодым председателем Европарламента в истории - на пост она избрана в 43-й день ее рождения. Метсола также стала первой представительницей Мальты - самого маленького государства ЕС - во главе какой-либо из европейских институций.
Кандидатуру консервативного политика поддержали три крупнейшие фракции Европарламента, включая социалистов, которых представлял предыдущий глава.
Метсола известна как сторонница ужесточения законодательства об абортах, однако перед избранием на должность пообещала, что как глава Европарламента будет руководствоваться позицией большинства его депутатов, а не своими взглядами.
Супруг Роберты Метсолы - финский депутат Европарламента Укко Метсола. У них четверо детей.
- Накануне в Европарламенте прошли дебаты с участием главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля. Речь шла об обострении ситуации на российско-украинской границе. Боррель заявил о сосредоточении 140 тысяч российских военных у границ с Украиной. В то же время, по его словам, пока идут переговоры с Россией, «возможность нападения на Украину не является наиболее вероятным сценарием». Боррель также заявил, что ЕС не будет вводить так называемые упреждающие или превентивные санкции против России, к чему призывал ряд европейских политиков. Пакет жестких санкций готовится только на случай масштабного вторжения России на территорию Украины.
Политэмигрант «распял» себя на заборе посольства России в Гааге
Активист из Челябинска Александр Кашеваров, который в прошлом году уехал из России и обратился за политическим убежищем в Нидерландах, устроил у российского посольства в Гааге перформанс в поддержку оппозиционера Алексея Навального и других российских политзаключённых.
Он надел на себя тогу, венок из колючей проволоки и приковал себя наручниками к забору посольства в позе распятия. Фотографии опубликовало движение "Весна", координатором которого является Кашеваров.
"Акция приурочена к годовщине возвращения в Россию политика Алексея Навального. Ровно год назад после прилёта в Москву Алексей был задержан, а после осужден на 2,5 года. Именно арест Навального стал отправной точкой в начале массовых политических репрессий по всей стране", - сообщили в движении "Весна". Акции в поддержку Навального прошли 16 и 17 января в десятках городов мира. В России сторонники Навального к акциям не призывали.
Александр Кашеваров уехал из России, ещё будучи школьником, после того как стал подозреваемым по так называемой дадинской статье уголовного кодекса о неоднократном нарушении правил проведения митингов. Свою историю он рассказал в интервью Радио Свобода:
Глава МИД ФРГ в Москве: трудно не рассматривать действия РФ как угрозу
Глава МИД Германии Анналена Бербок впервые после формирования в ФРГ нового правительства посетила во вторник с визитом Москву. Главной темой её переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым стала ситуация вокруг Украины.
Как сказала Бербок на совместной пресс-конференции после переговоров, сосредоточение у границ Украины более 100 тысяч российских военнослужащих вызывает большую обеспокоенность. По её словам, войска сконцентрированы без видимой причины и "это сложно не рассматривать как угрозу". Глава МИД Германии сказала, что готова продолжать переговоры с Россией о безопасности.
Бербок неоднократно упомянула об "общем европейском доме", частью которого является и Россия, и отметила, что в Европе должны действовать общие правила, в частности в сфере безопасности и защиты прав человека. Она упомянула как пример нарушения этих правил дело оппозиционера Алексея Навального и решение российского суда о ликвидации "Мемориала" (внесён в список "иностранных агентов").
По словам Лаврова, Россия "не может принимать какие-то требования, касающиеся наших вооружённых сил на нашей собственной земле". Лавров также призвал Германию оказать влияние на Украину для выполнения Минских соглашений.
Глава МИД Германии отметила, что приехала в Москву с "пухлой папкой документов", поскольку у России и Германии есть что обсуждать – речь идёт как о фундаментальных противоречиях, так и об областях, где можно работать совместно. Упомянут был, в частности, климат.
Отвечая на вопрос о газопроводе "Северный поток – 2", Бербок отметила, что, если энергетика будет использоваться как "оружие", это может отразиться на судьбе проекта.
Накануне Бербок посетила Киев, где заверила Украину в поддержке перед лицом возможной эскалации конфликта со стороны России.
Во вторник стало известно, что в среду, 19 января, Киев посетит госсекретарь США Энтони Блинкен. Затем он отправится в Берлин, где проведёт встречу с Бербок.
- Страны Запада считают, что Россия может готовить широкомасштабное вторжение в Украину, и на случай такого вторжения готовят ответные меры – речь идёт главным образом об экономических санкциях и об укреплении обороны европейских стран НАТО, а также о новых поставках Украине вооружений и оборудования.
В Цхинвали рассказали о задержании граждан Грузии, перевозивших бытовые товары
В КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия сообщили подробности инцидента, произошедшего 30 декабря прошлого года в Ахалгорском районе.
По информации югоосетинского ведомства, граждане Грузии перевозили бытовые товары для их дальнейшей реализации в Ахалгори. Их задержали в окрестностях села Салбиери во взаимодействии с российскими пограничниками, привлекли к административной ответственности и выдворили за пределы Южной Осетии. Изъятый товар был конфискован.
В КГБ утверждают, что при помощи «патриотично настроенных представителей грузинского НПО-движения» установили личность третьего мужчины, сбежавшего на территорию, подконтрольную центральным властям Грузии.
Кроме того, к ответственности в виде штрафа (по десять тысяч рублей) привлечены и трое граждан Южной Осетии, которые, по информации КГБ, также причастны к перевозке товаров через де-факто границу.
«В отношении граждан Южной Осетии Комитет государственной безопасности еще раз обращает внимание: прежде чем совершать противоправное деяние, подумать о возможных последствиях, наличии административной и уголовной ответственности за нарушение пограничного законодательства», – сказано в заявлении.
По информации СГБ Грузии, были задержаны жители села Гремисхеви Душетского муниципалитета. Об их освобождении в грузинском ведомстве сообщили 30 декабря.
Николоз Басилашвили уступил Энди Маррею в первом круге Australian Open
Грузинский теннисист, 23-я ракетка мира Николоз Басилашвили проиграл британцу Энди Маррею в первом круге Australian Open (1:6, 6:3, 4:6, 7:6, 4:6). Матч продолжался 3 часа 52 минуты.
Басилашвили проиграл Маррею второй раз за две недели и третий раз в карьере.
Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Энди Маррей прошел круг на Australian Open впервые с 2017 года (в 2018-м, 2020-м и 2021-м он пропустил турнир). Сейчас он занимает 113-е место в мировом рейтинге.
«Это потрясающе. Я пережил тяжелые три-четыре года, приложил много усилий, чтобы вернуться. Я много играл на этом корте, и атмосфера всегда потрясающая. Именно на этом корте я провел матч, который потенциально мог стать для меня последним. Потрясающе вернуться и выиграть такую пятисетовую битву. О большем и просить не могу», – сказал Маррей в интервью на корте.
Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, которому аннулировали визу и депортировали из Австралии.
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