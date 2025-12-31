Россиянам, планирующим поездку в Грузию, посоветовали «взвесить возможные риски»

Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси рекомендовала россиянам, планирующим поездку в Грузию, «тщательно взвесить все обстоятельства и возможные риски».

По информации дипломатической миссии, «в последнее время участились случаи отказа во въезде в Грузию гражданам Российской Федерации, в паспортах которых местом рождения указаны, в частности, Украинская ССР, Абхазская АССР, Южная Осетия, Крым, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области».

«В сложившейся ситуации, когда действия грузинских пограничных властей вносят элемент неопределённости в планы россиян по отдыху в Грузии, настоятельно рекомендуем гражданам, планирующим поездку в эту страну, тщательно взвесить все обстоятельства и возможные риски», — говорится в заявлении.

Ранее о случаях недопуска россиян в Грузию сообщали СМИ и пользователи социальных сетей. Так, по информации сайта TourDom.ru, прилетевшим из Москвы в Батуми россиянам отказали во въезде из-за того, что местом их рождения в паспортах указан аннексированные Россией территории Украины — Крым или Луганск.