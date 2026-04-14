Россиянам разрешили выступать под своим флагом в водных видах спорта

Международная федерация водных видов спорта World Aquatics объявила о полном допуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям – теперь они смогут выступать под флагами и с гимнами своих стран.

«Руководящие принципы участия спортсменов в соревнованиях по водным видам спорта в период политического конфликта больше не будут применяться к взрослым спортсменам с белорусским или российским спортивным гражданством», – говорится в сообщении федерации.

Решение распространяется на взрослые турниры во всех дисциплинах федерации, включая плавание, водное поло и прыжки в воду. При этом для участия спортсменам необходимо пройти несколько этапов антидопингового контроля под наблюдением Международного агентства тестирования, а также дополнительную проверку со стороны независимого подразделения федерации.

Против такого решения выступили украинские спортсмены. Украинская сборная по водному поло отказалась от матча против команды России в рамках турнира за седьмое место, в результате ей засчитали техническое поражение.

После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину Международный олимпийский комитет и многие спортивные ассоциации наложили санкции на российских спортсменов. После этого многие спортсмены сменили спортивное гражданство.

С 2023 года спортсменам из России и Беларуси разрешили выступать под нейтральным флагом в водных видах спорта.