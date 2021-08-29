Россиянину, приплывшему с Кунашира в Японию, отказали в политическом убежище

Япония официально уведомила Россию о задержании российского гражданина. Он заявил, что приплыл на Хоккайдо с Курильских островов, чтобы попросить убежище в Японии. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на генконсульство в Саппоро.

В ведомстве отметили, что россиянина задержали за незаконный въезд, и сейчас идет разбирательство о том, как именно он попал на территорию Японии. Предполагается, что он мог проплыть около 25 километров, которые отделяют Кунашир от Хоккайдо, – на берегу неподалеку от Сибецу нашли гидрокостюм.

Газета Hokkaido сообщает, что россиянину отказали в политическом убежище, и он не получит разрешение на временное пребывание в Японии. Решение властей связано с том числе с тем, что Япония считает Курильские острова своей территорией. Предоставление убежища россиянину противоречило бы этой позиции.

Как сообщает Газета.ru, 2 сентября россиянина экстрадируют на Сахалин. Ожидается, что его передадут консульству РФ уже на следующей неделе.

21 августа стало известно, что приплывший в Японию россиянин является жителем Урала, который получил «дальневосточный гектар» на острове Кунашир в районе села Головнино и три года назад переехал туда.