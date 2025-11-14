Россиянка Анастасия Зиновкина жалуется на условия содержания в грузинской тюрьме

Россиянка Анастасия Зиновкина, участница антиправительственных митингов в Грузии, отбывает наказание в женской тюрьме №5 в городе Рустави. В сентябре Тбилисский городской суд признал ее виновной в хранении наркотиков и приговорил к 8,5 годам тюрьмы. У Зиновкиной хронические боли в спине и шее, ей приходится постоянно принимать обезболивающие и нужен корсет. В получении этого всего ей отказывают, говорит защита, а руководство тюрьмы заявляет, что условия содержания и здоровье Зиновкиной в норме