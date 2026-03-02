Российские СМИ сообщили о самоубийстве бизнесмена Умара Джабраилова

Бывший член Совета федерации от Чечни Умар Джабраилов покончил с собой в московском отеле. Об этом сообщают российские СМИ и телеграм-каналы со ссылкой на источники.

Mash утверждает, что рядом с телом Джабраилова обнаружили пистолет. По информации телеграм-канала, Джабраилова «как неизвестного» госпитализировали в тяжёлом состоянии, но спасти его не удалось.

Бизнесмена опознали его охранники.

В 2020 году Джабраилов, по информации СМИ, пытался совершить суицид, но его удалось спасти.

Джабраилов участвовал в выборах президента России в 2000 году и набрал 0,10% голосов. Победитель – исполняющий обязанности президента Владимир Путин – получил тогда почти 53 процента.



Новость дополняется