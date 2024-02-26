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Российских военных заподозрили в убийстве группы пленных под Бахмутом

Российских военных заподозрили в убийстве нескольких сдавшихся в плен солдат ВСУ.

Соответствующее видео появилось в воскресенье в различных телеграм-каналах - как украинских, так и российских. На кадрах, снятых с дрона, видно, как одна группа военных с расстояния в несколько метров стреляет в другую группу. Те, в кого стреляют, - без оружия.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что убийство произошло 24 февраля в Бахмутском районе Донецкой области. По его словам, погибли по меньшей мере семеро украинских солдат.

Украинский проект Deep State установил, что всё произошло в районе села Ивановское под Бахмутом, а погибшие, с высокой долей вероятности, были бойцами 92-й отдельной штурмовой бригады, и что их не семь, а девять.

Отмечается, что это уже как минимум третий подобный случай за месяц, но самый многочисленный по количеству погибших пленных.

  • В Украине расследуется свыше 5о тысяч уголовных дел о предполагаемых преступлениях, включая убийства пленных, совершённых российскими военными. В Минобороны России либо отвергают, либо не комментируют подобные обвинения.
  • В марте прошлого года Мониторинговая миссия Управления верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировала не менее 40 случаев расправ над пленными в Украине. В 25 случаях убитыми были российские военные, в 15 — украинские. Убийство военнопленных расценивается международными правом как военное преступление и запрещено законодательствами обеих стран.

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