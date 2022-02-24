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Зеленский: российские военные пытаются захватить Чернобыльскую АЭС
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные пытаются захватить Чернобыльскую АЭС.
«Наши защитники отдают свои жизни за то, чтобы трагедия 1986 года не повторилась. Я сообщил об этом премьер-министру Швеции. Это объявление войны всей Европе», - написал Зеленский.
Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что военные с территории Беларуси вошли в зону Чернобыльской АЭС. «Нацгвардия, охраняющая хранилище радиоактивных отходов, вступила в бой с противником. Если в результате артиллерийских ударов захватчиков хранилище ядерных отходов уничтожат, то радиоактивная пыль может накрыть территории Украины, Беларуси и стран ЕС», - написал Геращенко.
Другие новости дня
В Москве люди пытаются собраться на акцию против войны с Украиной
В Москве люди пытаются собраться на акцию против войны с Украиной. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.
В центре города заметно скопление спецтехники и бойцов Росгвардии. По свидетельствам журналистов, задержаны несколько человек, включая сотрудников СМИ с опознавательными знаками (в том числе трое корреспондентов Радио Свобода).
Около памятника Пушкину в Москве собрались около 300-400 человек. Они скандирует лозунг «Нет войне!». Полиция проводит задержания и запрещает садиться. сотрудники МВД также запрещают сидеть на лавочках.
Новость дополняется
Михаил Саакашвили: Блицкрига не получилось
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в заключении у себя на родине, прокомментировал российское вторжение в Украину. В своем Telegram-канале политик написал, что Кремлю не удалось достичь своей цели.
«Блицкрига уже не получилось. Чем больше это затянется, тем больше будет поддержки. Время работает против Путина».
Ранее Саакашвили также написал, что Владимир Путин «пришел уничтожить украинское государство». И выразил уверенность, что это окончится крахом и уничтожением самой России: «Исторически Россия никогда не одерживала побед в наступательных войнах, и не получит ее и сейчас! Путин сломает зубы об Украину! Украина никогда не сдастся! Слава Украине!».
- Ранним утром 24 февраля российская армия атаковала Украину. Это произошло сразу после того, как Владимир Путин объявил, что принял решение о начале проведении спецоперации в Донбассе после просьбы «ДНР» и «ЛНР». Президент призвал украинских военнослужащих сложить оружие и «идти домой».
- Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положении по всей территории страны.
- Президент США Байден заявил: «Путин выбрал преднамеренную войну, которая приведет к катастрофическим человеческим жертвам и человеческим страданиям. Только Россия несет ответственность за гибель и разрушения, которые принесет это нападение, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир привлечет Россию к ответственности».
- «Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Время действовать — прямо сейчас», — говорит министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Соседние с Украиной страны готовятся к приему беженцев
Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский сообщил, что его стран готова к приему возможного потока беженцев из Украины. По словам министра, на польско-украинской границе развернуты 9 пунктов приема беженцев. Пока обстановка на границе остается спокойной, заявляют польские власти.
О готовности принять пострадавших от боевых действий в Украине заявили также Венгрия и Словакия. Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер призвал сограждан «проявить сострадание и понимание» к пострадавшим от войны, если они прибудут на словацкую территорию.
Глава Ведомства ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что нельзя исключать резкого увеличения числа беженцев, стремящихся пересечь западные границы Украины, и призвал соседние с ней страны держать свои границы открытыми для этих людей.
Игорь Долгов: Есть цивилизованный мир и есть страна, осуществляющая агрессию
Есть цивилизованный мир и есть страна, которая позволяет себе нарушать международные нормы и осуществлять вооруженную агрессию. Об этом заявил посол Украины в Грузии Игорь Долгов на брифинге в дипмиссии, сообщает SOVA.
«Время переговоров прошло, в моей стране началась война», - сказал он, добавив, что с самого начала было очевидно, что это не миротворческая операция, как хотел показать миру Путин, это настоящая война.
«Сегодня утром Российская Федерация осуществила акт открытой агрессии против Украины, моего государства. Своим решением Российская Федерация нарушила многие положения Устава ООН, а также все двусторонние и многосторонние соглашения между Россией и Украиной, Хельсинкский Заключительный акт. Сегодня мы начали жить в другой реальности. В реальности, где нет мирового порядка, нет международного права и нет уважения к суверенитету и территориальной целостности другой страны», - сказал посол.
Долгов напомнил, что военной агрессии предшествовало признание Москвой независимости части оккупированных территорий Украины. Он уверен, что все произошло по заранее написанному сценарию. Сначала Госдума обратилась к президенту РФ, затем состоялось заседание Совета безопасности России, на котором Путину рекомендовали признать независимость квазиформирований. А уже после этого в Кремле прошло подписание договоров с т.н. независимыми государствами.
«До того, как эта произошло, весь мир пытался вести с Москвой диалог политико-дипломатическими средствами», - добавил посол.
Долгов напомнил, что сегодня, 24 февраля, должна была состояться встреча министра иностранных дел России с госсекретарем США. После нее планировался саммит президентов двух стран. Но в то время, как в Нью-Йорке проходило заседание Совбеза ООН, Путин объявил о военной операции в Украине.
Власти Одесской области сообщили о гибели 22 человек из-за удара по воинской части
В результате удара по воинской части в селе Липецкое Подольского района Одесской области погибли 22 человека, пишет пресс-служба Одесской областной государственной администрации.
Ранее сообщалось о 18 погибших на момент 11:00.
Как говорится в посте, сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) вытащили из-под завалов шесть человек. Они госпитализированы в Подольскую городскую больницу. Один из спасенных скончался в больнице. Всего погибли 11 мужчин и 11 женщин. Работа по установлению погибших и пострадавших завершена.
Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе для "защиты жителей региона от геноцида". Он обратился к украинским военнослужащим с призывом сложить оружие. Одновременно с его речью украинские журналисты начали сообщать о взрывах в Киеве, Харькове, Одессе, Краматорске, Бердянске и других городах и об использовании ракет. Очевидцы также сообщают о начале мощных обстрелов на Донбассе со стороны пророссийских сепаратистов и о том, что атакованы военные объекты по всей территории Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил на всей территории Украины военное положение. Он подтвердил, что Россия нанесла удары по украинской военной и пограничной инфраструктуре.
В связи с началом военной операции России в Украине с заявлениями выступили Джо Байден, Борис Джонсон и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Байден заявил, что "только Россия несет ответственность за разрушения", которые принесет нападение на Украину. Борис Джонсон отметил, что Путин "выбрал путь кровопролития и разрушений", и пообещал решительный ответ Великобритании и союзников. Столтенберг призвал Россию немедленно прекратить "безрассудное и ничем не спровоцированное нападение".
Чехия отзывает своих послов из России и Беларуси и прекращает выдачу виз
Президент Чехии Милош Земан выступил с экстренным обращением к гражданам страны в связи с российским вторжением в Украину.
Земан резко осудил российскую агрессию, выразил поддержку Украине и призвал к крайне жестким санкциям против Кремля – в частности, отключению России от международной системы финансовой коммуникации SWIFT.
Премьер-министр Петр Фиала по итогам заседания Совета безопасности заявил, что Чехия закрывает два российских консульства в стране и чешские консульства в России, отзывает своих послов и дипломатов из России и Беларуси, а также приостанавливает выдачу виз россиянам, кроме гуманитарных.
По словам президента Чехии Милоша Земана, он внимательно прослушал выступление Владимира Путина и отмечает, что никакие, возможно, допущенные Западом ошибки в прошлом не оправдывают действий России. По словам Земана, российские власти совершили преступление против международного мира.
Президент Чехии признал, что ошибался, когда говорил, что Россия не начнёт войну, поскольку "русские не сумасшедшие". "Безумцев надо изолировать", – заявил он.
Выступление Земана оценивается в Чехии как неожиданное. Президент Чехии пользуется репутацией одного из наиболее благожелательно настроенных к Кремлю европейских политиков. В прошлом он подвергал сомнению необходимость санкций и неоднозначно высказывался об аннексии Крыма.
Финал Лиги чемпионов перенесли из Петербурга из-за вторжения в Украину
Европейская футбольная ассоциация УЕФА объявила, что финальный матч Лиги чемпионов, который в этом году должен был пройти в Санкт-Петербурге, будет перенесен в другой город в связи с военной спецоперацией России в Украине. Об этом сообщает Assosiated Press.
Завтра на внеплановом заседании УЕФА обсудят геополитическую ситуацию в мире и официально объявят об отмене финала по футболу в Петербурге. Ранее Европарламент обратился к ассоциации с просьбой перенести из Петербурга финал Лиги чемпионов и прекратить спонсорское сотрудничество с "Газпромом". Об этом же попросила Партнерская фан-группа УЕФА Football Supporters Europe (FSE).
Дата финального матча - 28 мая - пока остается неизменной, но не исключено, что его проведение придется отложить. Новый город для проведения матча пока не выбран. Два предыдущих финала из-за пандемии коронавируса были сыграны в Португалии.
Игра должна была состояться на "Газпром Арене" 28 мая. До последнего момента генеральный директор оргкомитета финала ЛЧ в Петербурге Алексей Сорокин заявлял, что перенос матча в УЕФА не обсуждается. Петербургские власти ожидали интенсивного наплыва туристов в период проведения финального матча, в городе назначили множество массовых развлекательных мероприятий.
- Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" в Донбассе. На территории Украины прогремели взрывы.
- МВД Украины сообщило о ракетных ударах по городам страны: Киеву, Харькову, Одессе, Днепру, Мариуполю. В Минобороны ответили, что выводят из строя военную инфраструктуру украинской армии.
- Погранслужба Украины сообщила, что Россия при поддержке Беларуси атакует пять областей: Луганскую, Сумскую, Харьковскую, Черниговскую и Житомирскую. По данным украинских властей, в результате обстрелов погибло девять человек.
- Санкции против России уже ввели США, страны Евросоюза, Япония, Австралия, Канада и Великобритания.
Регбийный поединок Грузия-Россия отложен на неопределенное время
Матч по регби между сборными Грузии и России, запланированный на 27 февраля, не состоится.
Как сообщили в Европейской федерации регби (Rugby Europe), поединок отложен на неопределенное время.
Матч между Грузией и Россией в рамках чемпионата Европы должен был состояться на стадионе «Динамо арена».
Отметим, что из 25 матчей с Россией сборная Грузии по регби выиграла 23, один раз была зафиксирована ничья. Единственная игра, где Россия оказалась сильнее, состоялась в 1993 году.
Эвакуированных жителей Донбасса разместили в сухумском пансионате «Айтар»
Эвакуированных жителей Донбасса разместили в сухумском пансионате «Айтар». Об этом агентству «Апсныпресс» сообщил директор пансионата Тимур Адлейба.
«Всех их уже разместили по номерам, сейчас они обедают. Мы дадим им сегодня отдохнуть после утомительной дороги, а с завтрашнего дня уже организуем образовательно-развлекательные программы для детей. Не оставим без внимания и взрослых», – сказал Адлейба.
Для эвакуированных организовано трёхразовое питание, а также полдник – между обедом и ужином.
«Проблем с электро- и водоснабжением в пансионате нет, так как у нас есть свой дизель-генератор и скважина», – сообщил Адлейба.
Сообщается, что в самопровозглашенную республику Абхазия привезли 93 человека: 55 – из Луганска, 38 – из Донецка.
Власти потребовали от российских СМИ пользоваться только официальной информацией о вторжении в Украину
Роскомнадзор под угрозой блокировки потребовал от российских СМИ использовать в освещении вторжения в Украину только "официальную российскую информацию". Нарушителей предупреждают об угрозе штрафов и немедленной блокировки, информация размещена на сайте регулятора.
В сообщении сказано, что за последние часы в Рунете "значительно возросло количество случаев распространения недостоверной информации". "Распространение ложной информации в сети "Интернет" повлечёт за собой незамедлительную блокировку таких материалов", – говорится в заявлении.
Вскоре после этого красноярское издание "Проспект Мира" сообщило, что редакция получила от Роскомнадзора требование удалить новость об обстреле украинских городов. "Редакция под угрозой блокировки сайта вынуждена была подчиниться требованию надзорного органа", - говорится в публикации издания. Как пишет "Медиазона" (внесена в реестр СМИ-"иноагентов"), в удаленной новости была подборка видео военных действий со ссылкой на CNN, РИА "Новости" и российские телеграм-каналы. Роскомнадзор в уведомлении объяснил необходимость удалить новость тем, что она "содержит ложные сообщения об актах терроризма или иную недостоверную общественно значимую информацию". Какие именно сведения были ложными, ведомство не уточнило.
Российские официальные ведомства почти не комментируют ситуацию вокруг вторжения, не реагируя на заявления украинской стороны о возможных потерях среди российских военных и о захвате нескольких российских военнослужащих в плен.
Министерство обороны отрицает попадание снарядов и ракет по жилым домам в зоне конфликта. Видео из зоны конфликта с демонстрацией возможных жертв среди мирного населения представитель министерства назвал "постановочными". По его словам, постановки сделаны, чтобы "запугать мирное население и показать на западных каналах".
В Грузии пройдет внеочередное заседание парламента по Украине
В Грузии пройдёт внеочередное заседание парламента, посвященное ситуации в Украине. Как сообщила президент Саломе Зурабишвили, к ней поступило соответствующее обращение, которое она планирует утвердить.
Зурабишвили выступила со специальным заявлением. По её словам, сегодня – трагический день для Украины и для Грузии.
Зурабишвили говорит, что готова представлять Грузию во всех тех форматах, где обсуждается вопрос Украины.
«Я отменила сегодняшнюю сессию национального согласия, которая должна была состояться здесь, потому что сегодня вопрос национального согласия один и только один, это — Украина, наша солидарность с Украиной. Сегодня трагический день для Украины. Несмотря на то, что она сделала все возможное для сохранения мира, она не смогла избежать полномасштабной российской агрессии. Сегодня, когда она пытается справиться со сложной ситуацией, Грузия стоит рядом с ней. Этот день трагичен и для Грузии, и для всех миролюбивых демократических наций в Европе и мире, потому что, несмотря на все попытки диалога, в сердце Европы вспыхнула война», — заявила Саломе Зурабишвили.
- Ранним утром 24 февраля российская армия атаковала Украину. Это произошло сразу после того, как Владимир Путин объявил, что принял решение о начале проведении спецоперации в Донбассе после просьбы «ДНР» и «ЛНР». Президент призвал украинских военнослужащих сложить оружие и «идти домой».
- Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положении по всей территории страны.
- Президент США Байден заявил: «Путин выбрал преднамеренную войну, которая приведет к катастрофическим человеческим жертвам и человеческим страданиям. Только Россия несет ответственность за гибель и разрушения, которые принесет это нападение, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир привлечет Россию к ответственности».
- «Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Время действовать — прямо сейчас», — говорит министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Администрация туризма Грузии распространяет заявление для украинских туристов
Национальная администрация туризма Грузии распространяет заявление для украинских туристов и принимающего их частного сектора.
В администрации туризма действует бесплатная горячая линия, по которой могут звонить украинские туристы, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Вниманию украинских туристов в Грузии и принимающего их частного сектора: бесплатная горячая линия Национальной администрации туризма Грузии 0 800 800 909 открыта 24/7, в случае любой необходимости, свяжитесь с нами», – сказано в сообщении.
Ранним утром 24 февраля российская армия атаковала Украину. Это произошло сразу после того, как Владимир Путин объявил, что принял решение о начале проведении спецоперации в Донбассе после просьбы «ДНР» и «ЛНР». Президент призвал украинских военнослужащих сложить оружие и «идти домой».
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положении по всей территории страны.
Президент США Байден заявил: «Путин выбрал преднамеренную войну, которая приведет к катастрофическим человеческим жертвам и человеческим страданиям. Только Россия несет ответственность за гибель и разрушения, которые принесет это нападение, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир привлечет Россию к ответственности».
«Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Время действовать — прямо сейчас», — говорит министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Президент Чехии Земан призвал отключить Россию от SWIFT
Президент Чехии Милош Земан выступил с экстренным обращением к гражданам страны в связи с российским вторжением в Украину.
Земан резко осудил российскую агрессию, выразил поддержку Украине и призвал к крайне жестким санкциям против Кремля – в частности, отключению России от международной системы финансовой коммуникации SWIFT.
По словам Земана, он внимательно прослушал выступление Владимира Путина и отмечает, что никакие возможно допущенные Западом ошибки в прошлом не оправдывают действий России. По словам Земана, российские власти совершили преступление против международного мира.
Президент Чехии признал, что ошибался, когда говорил, что Россия не начнёт войну, поскольку "русские не сумасшедшие". "Безумцев надо изолировать" - заявил он.
Выступление Земана оценивается в Чехии как неожиданное. Президент Чехии пользуется репутацией одного из наиболее благожелательно настроенных к Кремлю европейских политиков. В прошлом он подвергал сомнению необходимость санкций и неоднозначно высказывался об аннексии Крыма.
Грузинский депутат: скорее всего, регбийный матч Грузия-Россия не состоится
Депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Заркуа считает, что матч по регби между Грузией и Россией может не состояться. Политик убежден, что в создавшейся ситуации проведение матча нецелесообразно.
«Я думаю, что матч по регби между Грузией и Россией, скорее всего, не состоится. По этому поводу будет сделано официальное заявление, давайте не забегать вперед. Соответствующие структуры сделают заявление. В этой ситуации проведение матча считаю нецелесообразным», – сказал Заркуа.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», матч между Грузией и Россией в рамках чемпионата Европы запланирован на 27 февраля и должен пройти в Тбилиси. Власти после смягчения ковид-ограничений разрешили наполовину заполнить стадион Динамо Арена, где планируется встреча.
Офис президента Украины: погибли более 40 украинских военных
В результате ракетных ударов России погибли более 40 военнослужащих Вооруженных сил Украины, несколько десятков ранены. Об этом сообщил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович на брифинге для СМИ.
Украинские власти располагают данными о потерях среди гражданского населения – погибли 10 человек.
Ранее, как пишет "Медиазона", сообщалось о том, что шестеро человек погибли в Одесской области при бомбардировке воинской части. В Мариуполе в результате обстрела погиб один человек. В Херсонской области погибли три пограничника, есть раненые. В Умани погиб один человек, пятеро ранены. В Харьковской области из-за обстрела загорелся дом, погиб ребенок, есть раненые.
В России проходят пикеты против войны в Украине. Их участников задерживает полиция
В России проходят пикеты против вторжения российских войск на территорию Украины. С призывами немедленно остановить агрессию выступают оппозиционные политики, деятели культуры, учёные и журналисты.
Первыми на антивоенные пикеты вышли жители сибирских городов. Многих из них задержала полиция, сообщают корреспонденты Сибирь.Реалии с места событий.
В Омске на пикеты в разные скверы города вышли активист Михаил Мельников и участник "Омского гражданского объединения" (ОГО) Дмитрий Грунин.
По словам активиста, он вышел на пикет потому, что не хочет быть частью страны-агрессора. Война с Украиной, по мнению Грунина, обернется трагедией не только для Украины. Она станет "надгробным камнем для российской экономики, которая и так едва подает признаки жизни", и приведет к политической изоляции государства.
Активист посетовал на то, что новости о военных действиях на территории другого государства часть россиян восприняла с энтузиазмом.
По словам вышедшего на пикет Михаила Мельникова, "это вечный позор для нас всех, мы не остановили Путина. Мы в ответе за все. ", - сказал пикетчик Сибирь.Реалиям. Во время пикета к Мельникову подошли сотрудники полиции и задержали его.
В Иркутске активисты Павел Харитоненко и Наталья Моськина вышли на акцию протеста у здания администрации Иркутской области. Позже Харитоненко задержали сотрудники полиции, и увезли в отдел полиции, сообщил редакции сам активист. Причину задержания ему сообщить отказались.
Иркутский правозащитник, глава "Усть-Кут 24" Алексей Тупицин и редакция издания также выступили против российской агрессии в отношении Украины. "Нет войне! Я не соучастник преступлений путинского режима", - написал на плакате Тупицин.
В Хабаровске задержали участника антивоенной акции Николая Зодчего. В полиции объяснили задержание постановлением првительства края о якобы запрете одиночных пикетов.
Активист Дмитрий Скурихин вышел в антивоенный пикет у своего магазина в Ленинградской области.
Оппозиционер Алексей Навальный на судебном процессе против него, который идёт в колонии во Владимирской области, осудил военную операцию в Украине, которую утром 24 февраля начала российская армия.
Ответственность за неё он возложил на президента России Владимира Путина, назвал развязавших её "бандитами и ворами" и попросил внести его слова в протокол.
Политик Дмитрий Гудков заявил, что испытывает чувства стыда, несмотря на то, что боролся с этим режимом, рисковал, но не смог этого предотвратить. После этого, по его словам, Россия теперь всегда будет ассоциироваться со страной-агрессором.
Актриса Лия Ахеджакова призвала деятелей культуры выступить против войны в Украине. "Пришёл момент, когда нужно говорить", - сказала Ахеджакова в интервью телеканалу "Дождь" (признан СМИ-"иноагентом").
Российские учёные и научные журналисты выступили с открытым письмом против войны с Украиной. "Этот фатальный шаг ведёт к огромным человеческим жертвам и подрывает основы сложившейся системы международной безопасности. Ответственность за развязывание новой войны в Европе целиком лежит на России. Для этой войны нет никаких разумных оправданий. Она несправедлива и откровенно бессмысленна", - говорится в письме.
В социальных сетях стали появляться заявления российских артистов, выступающих против вторжения российских войск на территорию Украины. "Как это всё возможно! Не может быть оправданий войне!" - написал Максим Галкин. Певец и музыкант Валерий Меладзе призвал немедленно прекратить военные действия и сесть за стол переговоров.
В тоже время, как сообщает SOTA, от сотрудников крупнейшего российского медиахолдинга "Рамблер" потребовали закрыть соцсети или прекратить писать в них личное мнение. В рассылке холдинга утверждается, что соответствующее распоряжение поступило в связи с требованиями администрации президента. Как рассказал источник издания в холдинге, сотрудникам заявили, что их личные соцсети теперь приравнены к официальным ресурсам, в связи с чем в них под угрозой увольнения недопустима любая критика власти.
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией, сообщает агентство УНИАН.
Зеленский также призвал жителей России выйти на протесты: "Всем, кто не потерял еще совесть, время выйти и заявить протест против этой войны. Против войны с Украиной", - передает его слова УНИАН. Он также заявил, что всем гражданам Украины готовы выдать оружие "для защиты нашей земли".
По словам Зеленского, сейчас Вооруженные силы Украины ведут "действительно тяжелые бои". Он пообещал снять санкции со всех украинских граждан, которые готовы защищать страну в составе территориальной обороны.
22 февраля Владимир Зеленский сообщил, что получил запрос от украинского МИД о разрыве дипломатических отношений с Россией и пообещал рассмотреть его. Это произошло после признания президентом России Владимиром Путиным независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Ранним утром 24 февраля Россия начала полномасштабное военное вторжение на территорию Украины. Это произошло сразу после того, как Владимир Путин объявил, что принял решение о начале проведении спецоперации в Донбассе после просьбы "ДНР" и "ЛНР".
Литва ввела чрезвычайное положение из-за вторжения России в Украину
Президент Литвы Гитанас Науседа подписал декрет о введении чрезвычайного положения в стране в связи с вторжением российских войск в Украину и попросил парламент утвердить его, сообщает Delfi.
"Сегодня я подписываю декрет о введении чрезвычайного положения, который Сейм утвердит на внеочередной сессии. Мы говорим о внешней безопасности Литвы и обязаны сделать все, чтобы она была гарантирована без малейших сомнений", – сказал Науседа. Трансляция его выступления велась на сайте LRT (Литовское радио и телевидение).
После заседания Государственного совета обороны Литвы Гитанас Науседа обратился к Владимиру Путину. "Сегодня утром началась жестокая, масштабная, хорошо спланированная агрессия против украинского государства. И Россия приступила к осуществлению своего плана по уничтожению соседнего, зависимого и европейского государства. Я и сегодня хочу обратиться к президенту России, к российскому народу. Еще можно остановить то, что было начато. Можно вернуться к миру, избежать гибели многих невинных людей, и это меньшее, что можно сделать сегодня", – сказал президент Литвы.
Он заявил, что если этого не произойдет, Литва готова оказать Украине посильную помощь.
Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе для "защиты жителей региона от геноцида". Он обратился к украинским военнослужащим с призывом сложить оружие. Одновременно с его речью украинские журналисты начали сообщать о взрывах в Киеве, Харькове, Одессе, Краматорске, Бердянске и других городах и об использовании ракет. Очевидцы также сообщают о начале мощных обстрелов на Донбассе со стороны пророссийских сепаратистов и о том, что атакованы военные объекты по всей территории Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил на всей территории Украины военное положение. Он подтвердил, что Россия нанесла удары по украинской военной и пограничной инфраструктуре.
Навальный на суде в колонии осудил войну с Украиной
Оппозиционер Алексей Навальный на судебном процессе против него, который идёт в колонии во Владимирской области, осудил военную операцию в Украине, которую утром 24 февраля начала российская армия.
— У меня нет никаких методов коммуникации с внешним миром, прошу отразить в протоколе мое обращение к суду и к миру: я против этой войны. - сказал Навальный. По его мнению, война "призвана отвлечь внимание от проблем России". Отвественность за неё он возложил на президента России Владимира Путина, назвал развязавших её "бандитами и ворами" и попросил внести его слова в протокол.
Навального, который лишён свободы с января 2021 года, судят по новому уголовному делу о мошенничестве. Власти считают, что Навальный и его соратники растратили пожертвования своих сторонников. Навальный называет преследование политическим.
Премьер Грузии: «Военное нападение на суверенную страну недопустимо»
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили осудил военную операцию России в Украине. Об этом глава правительства написал в своем Twitter-аккаунте.
«Военное нападение на суверенную страну недопустимо. Мы призываем международное сообщество принять все возможные меры, чтобы остановить грубое нарушение Россией международного порядка и избежать дальнейшей военной эскалации», – отметил Гарибашвили.
Ранее действия России осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили и спикер парламента Шалва Папуашвили.
- Ранним утром 24 февраля российская армия атаковала Украину. Это произошло сразу после того, как Владимир Путин объявил, что принял решение о начале проведении спецоперации в Донбассе после просьбы «ДНР» и «ЛНР». Президент призвал украинских военнослужащих сложить оружие и «идти домой».
- Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положении по всей территории страны.
- Президент США Байден заявил: «Путин выбрал преднамеренную войну, которая приведет к катастрофическим человеческим жертвам и человеческим страданиям. Только Россия несет ответственность за гибель и разрушения, которые принесет это нападение, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир привлечет Россию к ответственности».
- «Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Время действовать — прямо сейчас», — говорит министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
В Цхинвали готовы «реагировать на провокации, которые могут быть со стороны Грузии»
В Цхинвали состоялось экстренное заседание Совета безопасности самопровозглашенной республики Южная Осетия в расширенном составе. Югоосетинский лидер Анатолий Бибилов заявил о создании оперативного штаба. Его цель – «обеспечить готовность реагировать на все провокации, которые могут быть со стороны Грузии».
Мы должны понимать, что к внешним силам относится и Грузия
«Президент Владимир Владимирович Путин четко обозначил те приоритеты, которые есть у Российской Федерации. В целях обеспечения безопасности Российской Федерации, обеспечения безопасности граждан Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики принято решение о проведении специальной операции. В связи с этим Владимир Владимирович Путин отметил, что есть страны, которые возможно будут втянуты в эти процессы, то есть внешние силы. Мы должны понимать, что к внешним силам относится и Грузия», – заявил Бибилов.
По словам югоосетинского президента, министру обороны Ибрагиму Гассееву в 7:30 была объявлена боевая тревога.
«Все подразделения Министерства обороны должны находиться на казарменном положении в готовности выдвинуться в районы сосредоточения. Организовать полное взаимодействие с российской военной базой. Задачи, которые будут поступать по линии Министерства обороны Российской Федерации, распространяются и на Министерства обороны Республики Южная Осетия. Организовать непрерывную связь по взаимодействию и принятию решений по применению Вооруженных сил Республики Южная Осетия в необходимом направлении.
Министерству внутренних дел объявить тревогу всему личному составу. Личный состав находится на казарменном положении в готовности выполнять те приказы, которые будут поступать от руководства республики», – отметил Бибилов.
Он поручил югоосетинскому КГБ «мобилизовать деятельность контрразведывательной направленности, обеспечить совместно с Пограничным управлением ФСБ Российской Федерации в Республике Южная Осетия все необходимые действия по мониторингу границы и мониторингу прилегающих территорий Грузии».
Ранее югоосетинские власти поддержали решение Владимира Путина о признании «ДНР» и «ЛНР». По словам Анатолия Бибилова, Южная Осетия с 2014 года признает суверенитет «ДНР» и «ЛНР».
Саломе Зурабишвили: «Грузинский народ потрясен российской агрессией в Украине»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила поддержку Украине и призвала к прекращению военных действий. Об этом грузинский лидер написала в своем Twitter-аккаунте.
«Грузинский народ потрясен российской агрессией в Украине. Мы солидарны с украинским народом и призываем к прекращению военных действий. #Слава Україні», пишет Зурабишвили.
Ранним утром 24 февраля российская армия атаковала Украину. Это произошло сразу после того, как Владимир Путин объявил, что принял решение о начале проведении спецоперации в Донбассе после просьбы «ДНР» и «ЛНР». Президент призвал украинских военнослужащих сложить оружие и «идти домой».
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положении по всей территории страны.
Президент США Байден заявил: «Путин выбрал преднамеренную войну, которая приведет к катастрофическим человеческим жертвам и человеческим страданиям. Только Россия несет ответственность за гибель и разрушения, которые принесет это нападение, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир привлечет Россию к ответственности».
«Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Время действовать — прямо сейчас», — говорит министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Спикер парламента Грузии: поддерживаем Украину в эти трудные времена
Грузия поддерживает Украину в эти трудные времена и призывает международное сообщество к решительным шагам для защиты международных норм. Об этом спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили пишет в своем Twitter-аккаунте.
«К сожалению, войны в Украине избежать не удалось. Мы еще раз призываем международное сообщество предпринять эффективные и решительные шаги, чтобы остановить эскалацию полномасштабного конфликта со стороны России и обеспечить защиту международных норм. Мы поддерживаем Украину в эти трудные времена», – говорит Папуашвили.
Ранним утром 24 февраля российская армия атаковала Украину. Это произошло сразу после того, как Владимир Путин объявил, что принял решение о начале проведении спецоперации в Донбассе после просьбы «ДНР» и «ЛНР». Президент призвал украинских военнослужащих сложить оружие и «идти домой».
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положении по всей территории страны.
Президент США Байден заявил: «Путин выбрал преднамеренную войну, которая приведет к катастрофическим человеческим жертвам и человеческим страданиям. Только Россия несет ответственность за гибель и разрушения, которые принесет это нападение, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир привлечет Россию к ответственности».
«Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Время действовать — прямо сейчас», — говорит министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Байден, Джонсон и Столтенберг пообещали привлечь Россию к ответственности из-за «безрассудного нападения» на Украину
Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили с заявлениями из-за начала российского вторжения на Украину.
Джо Байден заявил, что "только Россия несет ответственность за разрушения", которые принесет нападение на Украину.
"Молитвы всего мира с народом Украины, который страдает от неспровоцированного и неоправданного нападения российских вооруженных сил. Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая приведет к катастрофическим человеческим жертвам и человеческим страданиям. Только Россия несет ответственность за гибель и разрушения, которые принесет это нападение, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир привлечет Россию к ответственности", – говорится в заявлении Зеленского.
Байден добавил, что утром 24 февраля проведет встречу со странами-членами "большой семерки", после чего выступит с заявлением перед гражданами США, чтобы объявить о дальнейших санкциях против России.
Борис Джонсон заявил, что "потрясен ужасными событиями в Украине". По его словам, Путин "выбрал путь кровопролития и разрушений". Премьер пообещал решительный ответ Великобритании и союзников.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия совершила "безрассудное и ничем не спровоцированное нападение" на Украину.
"Я решительно осуждаю безрассудное и неспровоцированное нападение России на Украину, которое ставит под угрозу жизни бесчисленных мирных жителей. В очередной раз, несмотря на наши неоднократные предупреждения и неустанные дипломатические усилия, Россия избрала путь агрессии против суверенной и независимой страны", – приводятся слова Столтенберга в сообщении, размещенном на сайте Альянса.
Он также добавил, что речь идет о серьезном нарушении международного права и угрозе евроатлантической безопасности. "Я призываю Россию немедленно прекратить военные действия и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", – отметил Столтенберг.
Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе для "защиты жителей региона от геноцида". Он обратился к украинским военнослужащим с призывом сложить оружие. Одновременно с его речью украинские журналисты начали сообщать о взрывах в Киеве, Харькове, Одессе, Краматорске, Бердянске и других городах и об использовании ракет. Очевидцы также сообщают о начале мощных обстрелов на Донбассе со стороны пророссийских сепаратистов и о том, что атакованы военные объекты по всей территории Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил на всей территории Украины военное положение. Он подтвердил, что Россия нанесла удары по украинской военной и пограничной инфраструктуре.
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